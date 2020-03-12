 У Канаді через загрозу коронавірусу скасовано чемпіонат світу з фігурного катання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
"З урахуванням невизначеності, пов'язаної з поширенням вірусу COVID-19, уряд Квебека поінформував сьогодні Skate Canada і Міжнародний союз ковзанярів про скасування чемпіонату світу з фігурного катання-2020", - йдеться в заяві ISU.
Зазначається, що "впродовж найближчих тижнів ISU спільно з усіма зацікавленими сторонами визначить, чи можливе проведення чемпіонату світу з фігурного катання 2020 року пізніше цього року, але в будь-якому випадку не раніше жовтня".
ЧС з фігурного катання в 2020 році мав відбутися з 16 по 22 березня в Монреалі (Канада).
понимаю, шо власти хотят, шо бы меньше людей в одном месте тусовались.
понимаю и фигуристов, шо кататься при пустых трибунах то вроде и не для кого.
в сухом остатке - и фигулеры без чемпионата и зрители.
nice!
@************@QnHjY2kQlk1XdCj 2 мар.
Как будет развиваться #эпидемия?
Вначале будут единичные завозные лёгкие случаи, молодые туристы, иностранцы, всех будут примерно изолировать, они будут радостно выздоравливать. Все окей. Но на этом фоне начнется подъем пневмоний у стариков-хронов, они начнут умирать все чаще.
Естественно никто не будет это широко афишировать, всю летальность максимально будут списывать на #ИБС и др хрон. заболевания.
Постепенно заполнятся реанимации, не останется свободных аппаратов ИВЛ, врачам придется принимать тяжёлые решения кого отключать, кого продолжать лечить. Плюс никто не отменял другие заболевания, помимо #коронавируса
Вот на этом этапе и начнется социальная озабоченность, напряжённость и паника. Хилые ресурсы нашей системы здравоохранения не вытянут даже 300 пациентов нуждающихся в длительном ИВЛ. Начнется негласная пассивная эвтаназия стариков, отказ в интенсивной терапии старикам и т. п.
И прочие мерзости, и все это на фоне гнуснейшей и лицемерной госпропаганды на тему, что мы всем обеспечены и ко всему готовы. В общем все что мы проходили в 2009 году только в кубе.В общем все будет зависеть от скорости нарастания количества заболевших, примерно 5% случаев будет тяжелыми, требующими лечения в отделениях интенсивной терапии. Среди тяжёлых случаев до 70% потребует #ИВЛ, а это самое узкое место в нашей системе.
Плюс надо учитывать крайне неблагоприятную обстановку по внутрибольничным инфекциям у нас в стране. Вполне вероятно присоединение вторичной в инфекции, устойчивой ко всем антибактериальным средствам.
В Китае запретили игру - симулятор эпидемий Plague Inc.
Поки у нас спокійно. Але народ пише, що в Costco розгребли туалетний папір.
Ось сторінка Health Montreal, вирішила підписатися на їхню розсилку
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/appels-a-la-vigilance/appels-a-la-vigilance/
В Квебеку 7 випадків. Сьогодні закрили приватну школу, бо їхній студент підозрюється на вірус. І на південному березі відправили додому 18 учнів, які були в Італії на весняних канікулах.
була заставка на весь екран:
"the game will be going as scheduled but Flyers organization encourage fans who have thickets and feel not good not to attend the game.
you may call this number ##### to get some reimbursement for the tickets you purchased.
Thank you for understanding.
Flyers fans good well-being is and always will be Flyers first priority"
Флаерс проґрали, до речі - 0:2
Потому, шо Мне пофік..
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