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Все про:Канада (780) фігурне катання (28) COVID-19 (646)

 У Канаді через загрозу коронавірусу скасовано чемпіонат світу з фігурного катання

Чемпіонат світу з фігурного катання 2020 року, який мав відбутися у Монреалі, скасовано у зв'язку із загрозою коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"З урахуванням невизначеності, пов'язаної з поширенням вірусу COVID-19, уряд Квебека поінформував сьогодні Skate Canada і Міжнародний союз ковзанярів про скасування чемпіонату світу з фігурного катання-2020", - йдеться в заяві ISU.

Зазначається, що "впродовж найближчих тижнів ISU спільно з усіма зацікавленими сторонами визначить, чи можливе проведення чемпіонату світу з фігурного катання 2020 року пізніше цього року, але в будь-якому випадку не раніше жовтня".

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ЧС з фігурного катання в 2020 році мав відбутися з 16 по 22 березня в Монреалі (Канада).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180856
 
 
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даже не знаю.
понимаю, шо власти хотят, шо бы меньше людей в одном месте тусовались.
понимаю и фигуристов, шо кататься при пустых трибунах то вроде и не для кого.
в сухом остатке - и фигулеры без чемпионата и зрители.
nice!
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... італійці вже зіткнулися з усім описаним нижче
@************@QnHjY2kQlk1XdCj 2 мар.
Как будет развиваться #эпидемия?
Вначале будут единичные завозные лёгкие случаи, молодые туристы, иностранцы, всех будут примерно изолировать, они будут радостно выздоравливать. Все окей. Но на этом фоне начнется подъем пневмоний у стариков-хронов, они начнут умирать все чаще.
Естественно никто не будет это широко афишировать, всю летальность максимально будут списывать на #ИБС и др хрон. заболевания.
Постепенно заполнятся реанимации, не останется свободных аппаратов ИВЛ, врачам придется принимать тяжёлые решения кого отключать, кого продолжать лечить. Плюс никто не отменял другие заболевания, помимо #коронавируса
Вот на этом этапе и начнется социальная озабоченность, напряжённость и паника. Хилые ресурсы нашей системы здравоохранения не вытянут даже 300 пациентов нуждающихся в длительном ИВЛ. Начнется негласная пассивная эвтаназия стариков, отказ в интенсивной терапии старикам и т. п.
И прочие мерзости, и все это на фоне гнуснейшей и лицемерной госпропаганды на тему, что мы всем обеспечены и ко всему готовы. В общем все что мы проходили в 2009 году только в кубе.В общем все будет зависеть от скорости нарастания количества заболевших, примерно 5% случаев будет тяжелыми, требующими лечения в отделениях интенсивной терапии. Среди тяжёлых случаев до 70% потребует #ИВЛ, а это самое узкое место в нашей системе.

Плюс надо учитывать крайне неблагоприятную обстановку по внутрибольничным инфекциям у нас в стране. Вполне вероятно присоединение вторичной в инфекции, устойчивой ко всем антибактериальным средствам.
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Мудре рішення. Євробачення теж відмінять, от побачите. Хоча особисто я його взагалі би закрила. Цей конкурс неактуальний, застарілий, непрестижний. А спортивні змагання просто треба відкласти на деякий час, якщо людство переживе цю епідемію тоді нехай спортсмени і продовжують змагатися.
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Я раніше квитки дивилася, думала, може, піти ...
Поки у нас спокійно. Але народ пише, що в Costco розгребли туалетний папір.
Ось сторінка Health Montreal, вирішила підписатися на їхню розсилку
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/appels-a-la-vigilance/appels-a-la-vigilance/

В Квебеку 7 випадків. Сьогодні закрили приватну школу, бо їхній студент підозрюється на вірус. І на південному березі відправили додому 18 учнів, які були в Італії на весняних канікулах.
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вчора дивився матч Phila-Boston
була заставка на весь екран:
"the game will be going as scheduled but Flyers organization encourage fans who have thickets and feel not good not to attend the game.
you may call this number ##### to get some reimbursement for the tickets you purchased.
Thank you for understanding.
Flyers fans good well-being is and always will be Flyers first priority"
Флаерс проґрали, до речі - 0:2
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Я не пострадаю...
Потому, шо Мне пофік..
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Меркель: до 70% населения Германии заразятся коронавирусомМарт 11, 2020Без рубрикиКомментарииУ Канаді через загрозу коронавірусу скасовано чемпіонат світу з фігурного катання - Цензор.НЕТ 6652Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что от 60 до 70% населения страны могут заразиться коронавирусом.
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если 5-10% умрет в Украине то это около 1,5-2 миллиона но это при наличии такой медицины как в италии,германии
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