EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  854  24
Матеріали за темою:
Все про:карантин (129) МЗС (2095) Євросоюз (2841) Кулеба Дмитро (236) COVID-19 (646)

 ЄС передано список потреб України для боротьби з коронавірусом, - МЗС

Європейський центр попередження і контролю захворювань і уряд України встановлять постійний робочий контакт для координації зусиль з протидії поширенню коронавірусу.

Про це домовилися голова МЗС Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань кризового менеджменту Європейського союзу Янез Ленарчич під час телефонної розмови, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Сторони обговорили захисні заходи, запроваджені Україною для запобігання поширенню коронавірусу. "Уряд усвідомлює негативний вплив цих обмежень на економіку, бізнес, соціальну сферу, але безпека громадян перебуває в безумовному пріоритеті", - зазначив міністр.

Читайте також: Пробне ЗНО відклали через коронавірус

Дмитро Кулеба передав Янезу Ленарчичу список українських потреб для боротьби з коронавірусом, за яким ЄС може надати підтримку Україні.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти оголосило тритижневий обов'язковий карантин для всіх освітніх установ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180855
 
 
 Топ коментарі
 
Перевод: "Долбаные малороские клоуны всё просрали"
 показати весь коментар
 
Ну і що там? Ватка, спирт, подорожник? Воно то, канєшно, маски краще вивозити.
 показати весь коментар
 
Не давайте цій владі ніхрена, всеодно продадуть кудись.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Перевод: "Долбаные малороские клоуны всё просрали"
 показати весь коментар
 
 
Тысячу тон респираторов в список просьб к ЕС включили ?

ЗЕбилам как-то харчеваться надо 😕
 показати весь коментар
 
Пункт номер один: смертна кара для тих, хто бере хабарі у лікарнях і "роздягають пацієнтів до трусів" під час так званого лікування.
 показати весь коментар
 
 
Ну і що там? Ватка, спирт, подорожник? Воно то, канєшно, маски краще вивозити.
 показати весь коментар
 
 
Я так скажу. Коли поимрав мій друг, то приїхали тільки з "Бориса"." Медиком" , "Добробут" відмовились. Зробили все необхідне, полегшили перехід. Так за гроші. За межі Київа. Але ті, "провідні клініки України", коли почули діагноз "гліобластома" - навіть їхать не захотіли при повному прайсі..
 показати весь коментар
 
Не давайте цій владі ніхрена, всеодно продадуть кудись.
 показати весь коментар
 
 
Даже забавно слышать подобное от ботов прежней власти.
 показати весь коментар
 
Чому на Дамбасі всі злі? Злой крот, Злой укроп, Злой пидагох, а тепер ще і Очінь Злой.
 показати весь коментар
 
Сейчас скандал между Словакией и Германией . Немцы остановили контейнер с медицинскими масками и препаратами предназначенный для Словакии : вернее конфисковали
И теперь МИДы скандалят
 показати весь коментар
 
Астрахань 2016 год
Неудачный пуск с-300 на учениях
 показати весь коментар
 
Таки да.
В сириюшке 8 панцирей сгорели дотла 😂
 показати весь коментар
 
Всему свое время. Война в сириюшке долгая, Эрдик накрошит и 88 😂
 показати весь коментар
 
ПЕРДан список..
Коли з України маски вивозять(ще й наголошують-не допоможуть!)..
І розміщають закази на виготовлення??
Що може подумати пересічний громадянин??
Тільки одне-недовіра Державі, якій пересічний
платить податки і розраховує на її допомогу(??).
Ніколи цього не відчув з часів ссСРАКИ..
Не хочу ніякої паніки... Не провокую- інформую..
🤣
 показати весь коментар
 
Наша "власть" слезно умоляла прислать чуть-чуть ЗАЩИТНЫХ МАСОК?!

 показати весь коментар
 
 


... італійці вже зіткнулися з усім описаним нижче

@************@QnHjY2kQlk1XdCj 2 мар.

Как будет развиваться #эпидемия?
Вначале будут единичные завозные лёгкие случаи, молодые туристы, иностранцы, всех будут примерно изолировать, они будут радостно выздоравливать. Все окей. Но на этом фоне начнется подъем пневмоний у стариков-хронов, они начнут умирать все чаще.

Естественно никто не будет это широко афишировать, всю летальность максимально будут списывать на #ИБС и др хрон. заболевания.

Постепенно заполнятся реанимации, не останется свободных аппаратов ИВЛ, врачам придется принимать тяжёлые решения кого отключать, кого продолжать лечить. Плюс никто не отменял другие заболевания, помимо #коронавируса

Вот на этом этапе и начнется социальная озабоченность, напряжённость и паника. Хилые ресурсы нашей системы здравоохранения не вытянут даже 300 пациентов нуждающихся в длительном ИВЛ. Начнется негласная пассивная эвтаназия стариков, отказ в интенсивной терапии старикам и т. п.

И прочие мерзости, и все это на фоне гнуснейшей и лицемерной госпропаганды на тему, что мы всем обеспечены и ко всему готовы. В общем все что мы проходили в 2009 году только в кубе.
В общем все будет зависеть от скорости нарастания количества заболевших, примерно 5% случаев будет тяжелыми, требующими лечения в отделениях интенсивной терапии. Среди тяжёлых случаев до 70% потребует #ИВЛ, а это самое узкое место в нашей системе.

Плюс надо учитывать крайне неблагоприятную обстановку по внутрибольничным инфекциям у нас в стране. Вполне вероятно присоединение вторичной в инфекции, устойчивой ко всем антибактериальным средствам.
 показати весь коментар
 
 
Хватит попрошайничать. Продали все маски деньги украли теперь позорите украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Карантин открывает перед украинскими политиками новой зеленой генерации окно возможностей - и не одно. По большому счету, если Кабмин в рамках борьбы с коронавирусом запрещает все массовые мероприятия, под этот запрет должны попасть и заседания главного законодательного органа страны. Как-никак более 400 людей, заседающих по несколько часов в одном помещении почти ежедневно, - просто подарок для успешного размножения китайского вируса. Однако на Верховную Раду, как, впрочем, и на Кабинет Министров, карантинные мероприятия не распространяются.

Монобольшинство в лице партии "Слуга народа" под прикрытием коронавирусной паники получает возможность завершить долгую эпопею с земельной реформой. Оппозиционные политики, конечно, могли бы подогреть ситуацию, организовав соответствующие митинги под стенами парламента, но теперь большие скопления людей станут нарушением карантина, что позволит достаточно быстро разогнать любой митинг, если таковой кому-то удастся собрать, не под политическим предлогом. А о том, каким именно станет рынок земли со всеми его нюансами вроде продажи земли иностранцам и выгодах отечественных лендлордов, население узнает уже постфактум.
Список потенциальных тем, за которые сможет по-быстрому взяться парламент "во время чумы", одним лишь земельным законом не ограничивается. Так, буквально за несколько часов до принятия решения о карантине спикер Дмитрий Разумков как бы между делом анонсировал рассмотрение изменений в закон о госязыке. Дескать, есть соответствующий законопроект, который уже рассмотрен профильным комитетом, и очень скоро он будет вынесен в зал. Ну а то, что в нынешнем составе парламента, в том числе и внутри правящей партии "Слуга народа", хватает желающих убрать или хотя бы уменьшить языковые квоты на радио и телевидении, заодно вернув русский язык в сферу образования, ни для кого давно не секрет. Кроме того, особых прав для русского языка и своих "русскоязычных соотечественников" в Украине требует от нынешней украинской власти и Владимир Путин в качестве одного из условий "достижения мира на Донбассе". Пока власть крайне осторожно подходила к языковому вопросу, прекрасно понимая, что очередная попытка предоставить языку страны-агрессора какой-либо официальный статус неизбежно вызовет массовые протесты. Ведь именно "Мовний майдан" 2012 г., по сути, стал началом конца власти Виктора Януковича. Теперь же внимание украинцев будет сосредоточено на эпидемии, а монобольшинство спокойно может, например, уменьшить квоты для госязыка в медиа или отменить его обязательное применение в сфере обслуживания.
Да и переговоры с россиянами об условиях мира (или капитуляции) во время карантина проводить куда сподручней. Не успели в Украине объявить о карантине, как стало известно, что глава призедентского Офиса Андрей Ермак отправился в Минск на переговоры в рамках трехсторонней контактной группы. То есть де-факто на переговоры с представителями ОРДЛО, чего так долго требовала от Киева Москва. Будет там и кремлевский "уполномоченный по украинским делам" Дмитрий Козак. Но его присутствие, скорее всего, будет в первую очередь нацелено на правильное вливание Ермака в переговорный формат Украина-ОРДЛО.
https://www.dsnews.ua/politics/mutnye-vody-koronavirusa-pochemu-nuzhno-sledit-za-rukami--11032020220000
 показати весь коментар
 
Таки,надеюсь,список дураков..?
Таки може перелік дурнів при владі??
🤣
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору