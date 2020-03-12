 ЄС передано список потреб України для боротьби з коронавірусом, - МЗС

Про це домовилися голова МЗС Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань кризового менеджменту Європейського союзу Янез Ленарчич під час телефонної розмови, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Сторони обговорили захисні заходи, запроваджені Україною для запобігання поширенню коронавірусу. "Уряд усвідомлює негативний вплив цих обмежень на економіку, бізнес, соціальну сферу, але безпека громадян перебуває в безумовному пріоритеті", - зазначив міністр.
Дмитро Кулеба передав Янезу Ленарчичу список українських потреб для боротьби з коронавірусом, за яким ЄС може надати підтримку Україні.
Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
ЗЕбилам как-то харчеваться надо 😕
И теперь МИДы скандалят
БПЛА!
Неудачный пуск с-300 на учениях
В сириюшке 8 панцирей сгорели дотла 😂
Коли з України маски вивозять(ще й наголошують-не допоможуть!)..
І розміщають закази на виготовлення??
Що може подумати пересічний громадянин??
Тільки одне-недовіра Державі, якій пересічний
платить податки і розраховує на її допомогу(??).
Ніколи цього не відчув з часів ссСРАКИ..
Не хочу ніякої паніки... Не провокую- інформую..
🤣
... італійці вже зіткнулися з усім описаним нижче
@************@QnHjY2kQlk1XdCj 2 мар.
Как будет развиваться #эпидемия?
Вначале будут единичные завозные лёгкие случаи, молодые туристы, иностранцы, всех будут примерно изолировать, они будут радостно выздоравливать. Все окей. Но на этом фоне начнется подъем пневмоний у стариков-хронов, они начнут умирать все чаще.
Естественно никто не будет это широко афишировать, всю летальность максимально будут списывать на #ИБС и др хрон. заболевания.
Постепенно заполнятся реанимации, не останется свободных аппаратов ИВЛ, врачам придется принимать тяжёлые решения кого отключать, кого продолжать лечить. Плюс никто не отменял другие заболевания, помимо #коронавируса
Вот на этом этапе и начнется социальная озабоченность, напряжённость и паника. Хилые ресурсы нашей системы здравоохранения не вытянут даже 300 пациентов нуждающихся в длительном ИВЛ. Начнется негласная пассивная эвтаназия стариков, отказ в интенсивной терапии старикам и т. п.
И прочие мерзости, и все это на фоне гнуснейшей и лицемерной госпропаганды на тему, что мы всем обеспечены и ко всему готовы. В общем все что мы проходили в 2009 году только в кубе.
В общем все будет зависеть от скорости нарастания количества заболевших, примерно 5% случаев будет тяжелыми, требующими лечения в отделениях интенсивной терапии. Среди тяжёлых случаев до 70% потребует #ИВЛ, а это самое узкое место в нашей системе.
Плюс надо учитывать крайне неблагоприятную обстановку по внутрибольничным инфекциям у нас в стране. Вполне вероятно присоединение вторичной в инфекции, устойчивой ко всем антибактериальным средствам.
Монобольшинство в лице партии "Слуга народа" под прикрытием коронавирусной паники получает возможность завершить долгую эпопею с земельной реформой. Оппозиционные политики, конечно, могли бы подогреть ситуацию, организовав соответствующие митинги под стенами парламента, но теперь большие скопления людей станут нарушением карантина, что позволит достаточно быстро разогнать любой митинг, если таковой кому-то удастся собрать, не под политическим предлогом. А о том, каким именно станет рынок земли со всеми его нюансами вроде продажи земли иностранцам и выгодах отечественных лендлордов, население узнает уже постфактум.
Список потенциальных тем, за которые сможет по-быстрому взяться парламент "во время чумы", одним лишь земельным законом не ограничивается. Так, буквально за несколько часов до принятия решения о карантине спикер Дмитрий Разумков как бы между делом анонсировал рассмотрение изменений в закон о госязыке. Дескать, есть соответствующий законопроект, который уже рассмотрен профильным комитетом, и очень скоро он будет вынесен в зал. Ну а то, что в нынешнем составе парламента, в том числе и внутри правящей партии "Слуга народа", хватает желающих убрать или хотя бы уменьшить языковые квоты на радио и телевидении, заодно вернув русский язык в сферу образования, ни для кого давно не секрет. Кроме того, особых прав для русского языка и своих "русскоязычных соотечественников" в Украине требует от нынешней украинской власти и Владимир Путин в качестве одного из условий "достижения мира на Донбассе". Пока власть крайне осторожно подходила к языковому вопросу, прекрасно понимая, что очередная попытка предоставить языку страны-агрессора какой-либо официальный статус неизбежно вызовет массовые протесты. Ведь именно "Мовний майдан" 2012 г., по сути, стал началом конца власти Виктора Януковича. Теперь же внимание украинцев будет сосредоточено на эпидемии, а монобольшинство спокойно может, например, уменьшить квоты для госязыка в медиа или отменить его обязательное применение в сфере обслуживания.
Да и переговоры с россиянами об условиях мира (или капитуляции) во время карантина проводить куда сподручней. Не успели в Украине объявить о карантине, как стало известно, что глава призедентского Офиса Андрей Ермак отправился в Минск на переговоры в рамках трехсторонней контактной группы. То есть де-факто на переговоры с представителями ОРДЛО, чего так долго требовала от Киева Москва. Будет там и кремлевский "уполномоченный по украинским делам" Дмитрий Козак. Но его присутствие, скорее всего, будет в первую очередь нацелено на правильное вливание Ермака в переговорный формат Украина-ОРДЛО.
https://www.dsnews.ua/politics/mutnye-vody-koronavirusa-pochemu-nuzhno-sledit-za-rukami--11032020220000
Таки може перелік дурнів при владі??
🤣