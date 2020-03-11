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 Український капітан Viking Sigyn, обвинувачений в аварії з жертвами на Дунаї, відмовився свідчити в суді в Будапешті

На суді у столиці Угорщини Будапешті капітан круїзного судна Viking Sigyn 64-річний громадянин України Юрій Ц. не визнав себе винним і відмовився від cвідчення у суді у справі про катастрофу на Дунаї у травні 2019 року, коли загинули пасажири прогулянкового катера "Русалка".

Він сказав, що поки що не готовий дати такі покази, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Якщо вину Юрія Ц. буде доведено, його можуть засудити від 2 до 11 років тюрми. Адвокат підсудного ініціював нове технічне розслідування, повторні заслуховування свідків, а також додаткові зустрічі з юристами та технічними експертами.

Так, захисник наполягає на необхідності заслухати свідка з круїзного судна Viking Sіgyn, який може підтвердити, що капітан-українець все-таки віддав наказ на проведення рятувальних робіт, що наразі суперечить звинуваченням, які висунув проти підсудного прокурор.

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Те, що сталося минулого року перед мостом Марґіт у Будапешті, є найсерйознішою аварією в історії угорського річкового судноплавства, підкреслив адвокат. За його словами, якщо капітана-українця виправдають або засудять, останній мусить жити з цим тягарем усе життя.

Наступні судові засідання у справі одесита Юрія Ц. призначено на 30 квітня і 28 травня 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), в результаті чого загинули 28 осіб, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець був із 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.

Наприкінці листопада прокуратура Угорщини висунула офіційне звинувачення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180854
 
 
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