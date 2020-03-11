 Український капітан Viking Sigyn, обвинувачений в аварії з жертвами на Дунаї, відмовився свідчити в суді в Будапешті

Він сказав, що поки що не готовий дати такі покази, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Якщо вину Юрія Ц. буде доведено, його можуть засудити від 2 до 11 років тюрми. Адвокат підсудного ініціював нове технічне розслідування, повторні заслуховування свідків, а також додаткові зустрічі з юристами та технічними експертами.

Так, захисник наполягає на необхідності заслухати свідка з круїзного судна Viking Sіgyn, який може підтвердити, що капітан-українець все-таки віддав наказ на проведення рятувальних робіт, що наразі суперечить звинуваченням, які висунув проти підсудного прокурор.

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Те, що сталося минулого року перед мостом Марґіт у Будапешті, є найсерйознішою аварією в історії угорського річкового судноплавства, підкреслив адвокат. За його словами, якщо капітана-українця виправдають або засудять, останній мусить жити з цим тягарем усе життя.

Наступні судові засідання у справі одесита Юрія Ц. призначено на 30 квітня і 28 травня 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), в результаті чого загинули 28 осіб, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець був із 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.

Наприкінці листопада прокуратура Угорщини висунула офіційне звинувачення.

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