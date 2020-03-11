 63 нові розслідування, 19 підозр, 8 обвинувачених, - результати роботи НАБУ за лютий

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Серед викритих на корупції у лютому:

начальник управління Держрезерву України, який, за даними слідства, підбурював керівників підприємств до надання неправомірної вигоди (ч.4 ст.368, ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України);

колишні посадовці Служби зовнішньої розвідки України, які організували незаконну закупівлю, у результаті якої інтересам держави завдано 2,2 млн грн збитків (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України);

голова районного суду з Закарпаття, який вимагав та одержав 15 тис. грн за постановлення рішення на користь позивача у цивільній справі (ч.3 ст.368 КК України).

Перелік підозрюваних у справах НАБУ і САП доповнили:

голова Чернівецької обласної ради, який, за версією слідства, просив надати йому 400 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу (ч.4 ст.368 КК України), та приватний підприємець, який надав частину коштів у розмірі 180 тис. дол. США (ч.4 ст.369 КК України);

низка посадовців Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України" та представник комерційної компанії, котрі, як з’ясувало слідство, організували корупційну схему, якою інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн грн (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України);

голова районного суду Рівненської області, який вимагав та отримав неправомірну вигоду (ч.3 ст. 368, ч.2 ст.369-2 КК України), та посередник (ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України).

У лютому до суду скеровано справи щодо внесення народним депутатом України VIIІ скликання недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (ст.366-1 КК України) та отримання 2 тис. дол. США неправомірної вигоди суддею Зарічного районного суду м. Суми (ч.3 ст.368 КК України).

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