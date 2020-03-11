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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Румунія (253) екологія (516)

 Україна вперше відправила на переробку використані батарейки - в Румунію поїхало 20 тонн

Вперше в історії України 20 тонн батарейок відправили на переробку. Їх із Києва відвезуть на спеціалізований завод GreenWEEE в Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.

Організатором події є рух "Батарейки, здавайтеся". Його засновниця і глава Люба Колосовська розповіла, що підготовка до відправки зайняла три роки, а для переробки 20 тонн потрібно понад мільйон гривень.

"Ми домовилися з виробниками батарейок і торговими мережами "Епіцентр" та "Нова лінія", щоб вони фінансували переробку старих батарейок за рахунок продажу нових. При цьому, ціна на них не підвищується", - розповіла Колосовська.

Загалом рух до кінця року планує направити ще 100 тонн батарейок на переробку.

Організатори також зазначають, що в Україні немає жодного заводу з переробки батарейок. Ті батарейки, які українці здають вже кілька років, зараз зберігаються на складах руху "Батарейки, здавайтеся".

Максим Бобренко з компанії збору небезпечних відходів також зазначив, що румунський завод GreenWEEE перероблятиме не всі батарейки - частину направлять в інші країни, в основному в Німеччину.

Наступну партію з України планують відправити у квітні.

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Україна вперше відправила на переробку використані батарейки - в Румунію поїхало 20 тонн 01
Україна вперше відправила на переробку використані батарейки - в Румунію поїхало 20 тонн 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180851
 
   
 Топ коментарі
 
Смішно. Слуги за три місяці 980 тонн масок санітарних захистних вивезли з країни. Ось це перемога!
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Какой тонкий юмор: "Эпицентр" и "Новая линия" ПРОФИНАНСИРОВАЛИ ПРОЕКТ !
Причём, не повышая цены на батарейки !!!
Ну, подкрутили цены на обои, ламинат и сантехнику, но на батарейки - ни-ни !
Ну не надо делать вид, что утилизация производится НЕ ЗА СЧЁТ КЛИЕНТА.
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По её словам, "Аргентум" собирал старые батарейки с исследовательской целью. Для официальной деятельности по утилизации завод не имеет мощностей и технологий.

"Процесс был кустарный. Работа шла неофициально и несерьезно. В стране есть немало предприятий, имеющих лицензии на утилизацию, но необходимых технологий у них тоже нет", - отметила эксперт.
----
Не читайте на ночь большевистских газет
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do not resuscitate@Nat_anest





Италия закрывает все магазины кроме продуктовых. И аптек.
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УМСТВЕНЫМ КАСТРАТАМ СЛОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗАВОДИК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ В УКРАИНЕ ОДИН РАЗ И НАДОЛГО , НАШИ ****** У КОРЫТА ТОЛЬКО ТУПИТЬЛ И ВОРОВАТЬ СПОСОБНЫ
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Никто
Никогда
Ничего
Тут строить не будет!
Украл, выпил - в Лондон!
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У нас пока ещё дикая свобода,а вот на России эта дикая свобода предпринимательства регулируется ещё и Кремлём,боятся кремлёвские сучьи дети ,свободных предпринимателей,....в глубинке один предприниматель каждое утро подвозил на микроавтобусе своих деревенских в город и делал это бесплатно,кто то с деревни пожаловался .что так не должно быть и предпринимателя суд наказал материально за ВОЛЬНОСТЬ , а в деревню как ходил автобус один раз на неделю .так и ходит...
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Россия - путь в никуда.
По той же причине.
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20 тонн это фура евротент, тоесть нихера, мы в формат сельских вестей перешли? Давайте видео как ежик пердит разместим, тоже новость, даже интереснее.
ждем 30 секунд до первых баталий зелеботов с фанами фабрики порохни, он и в этой теме болото найдут.
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Нормальная новость.
О том, что никто никакие батарейки на самом деле у нас не перерабатывает. И не будет.
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ну чому, якщо під це діло з бюджета виділять гроші, раз в 10 більше ніж фактичних витрат, ну щоб вкрасти можна, то навіть завтра збудують. За утилізацію треба платити, а хто має це робити?
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По п.1 - Это само собой.
По п.2 - Платить, вообще, в идеале - импортёр при ввозе. Я так думаю! Ну, с каким-то коэффициентом, наверное. Так, с лёта трудно сказать, но какой процент из импортированных батареек попадёт в контейнеры сбора? 5? 10? Думаю, не больше.
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это уже по всем каналам показали ..Цензор у вас шо телика нету ???
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Смішно. Слуги за три місяці 980 тонн масок санітарних захистних вивезли з країни. Ось це перемога!
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новостище! прицеп батареек отправили - они же тяжелые....
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Будут разрабатывать как месторождение лития.
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Так был же заводик во Львове под батарейки там цех готовили. Угробили, видать, сепары зеленые ))
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По её словам, "Аргентум" собирал старые батарейки с исследовательской целью. Для официальной деятельности по утилизации завод не имеет мощностей и технологий.

"Процесс был кустарный. Работа шла неофициально и несерьезно. В стране есть немало предприятий, имеющих лицензии на утилизацию, но необходимых технологий у них тоже нет", - отметила эксперт.
----
Не читайте на ночь большевистских газет
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Вроде говорили что на западной перерабатывают после 14-но тогда начал в АТБ сдавать и вот тебе новость..
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Ще в 2008 році здавали. І що з ними робили?
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Какой тонкий юмор: "Эпицентр" и "Новая линия" ПРОФИНАНСИРОВАЛИ ПРОЕКТ !
Причём, не повышая цены на батарейки !!!
Ну, подкрутили цены на обои, ламинат и сантехнику, но на батарейки - ни-ни !
Ну не надо делать вид, что утилизация производится НЕ ЗА СЧЁТ КЛИЕНТА.
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Все верно, цена на утилизацию любого оборудования накладываеься на расходы вендоров. Ну а те перекладывают на покупателя.
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Делать вид - ту вообще ключевое слово.
Начиная с дебильного тента на фуре - который не пять копеек стоит, заказанного специально ради одного рейса, для фоточек на фейсбуци.
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а могли б за ці гроші ще тону батареєчок переробити, понти без них у нас нікуди.
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Ну хоть кто-то в этой стране что-то полезное делает.
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Пусть не забудут сделать фото в Румынии.
Просто на всякий случай - если эти ёмкости вдруг случайно выкопают
в забытом карьере через 20 лет недалеко от Киева.
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Ну да, Герега продаст одну из своих квартир, чтобы утилизировать наши батарейки.
ЩАС !
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