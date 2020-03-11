 Україна вперше відправила на переробку використані батарейки - в Румунію поїхало 20 тонн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.
Організатором події є рух "Батарейки, здавайтеся". Його засновниця і глава Люба Колосовська розповіла, що підготовка до відправки зайняла три роки, а для переробки 20 тонн потрібно понад мільйон гривень.
"Ми домовилися з виробниками батарейок і торговими мережами "Епіцентр" та "Нова лінія", щоб вони фінансували переробку старих батарейок за рахунок продажу нових. При цьому, ціна на них не підвищується", - розповіла Колосовська.
Загалом рух до кінця року планує направити ще 100 тонн батарейок на переробку.
Організатори також зазначають, що в Україні немає жодного заводу з переробки батарейок. Ті батарейки, які українці здають вже кілька років, зараз зберігаються на складах руху "Батарейки, здавайтеся".
Максим Бобренко з компанії збору небезпечних відходів також зазначив, що румунський завод GreenWEEE перероблятиме не всі батарейки - частину направлять в інші країни, в основному в Німеччину.
Наступну партію з України планують відправити у квітні.
do not resuscitate@Nat_anest
Италия закрывает все магазины кроме продуктовых. И аптек.
Никогда
Ничего
Тут строить не будет!
Украл, выпил - в Лондон!
По той же причине.
🤗
ждем 30 секунд до первых баталий зелеботов с фанами фабрики порохни, он и в этой теме болото найдут.
О том, что никто никакие батарейки на самом деле у нас не перерабатывает. И не будет.
По п.2 - Платить, вообще, в идеале - импортёр при ввозе. Я так думаю! Ну, с каким-то коэффициентом, наверное. Так, с лёта трудно сказать, но какой процент из импортированных батареек попадёт в контейнеры сбора? 5? 10? Думаю, не больше.
"Процесс был кустарный. Работа шла неофициально и несерьезно. В стране есть немало предприятий, имеющих лицензии на утилизацию, но необходимых технологий у них тоже нет", - отметила эксперт.
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Не читайте на ночь большевистских газет
Причём, не повышая цены на батарейки !!!
Ну, подкрутили цены на обои, ламинат и сантехнику, но на батарейки - ни-ни !
Ну не надо делать вид, что утилизация производится НЕ ЗА СЧЁТ КЛИЕНТА.
Начиная с дебильного тента на фуре - который не пять копеек стоит, заказанного специально ради одного рейса, для фоточек на фейсбуци.
Просто на всякий случай - если эти ёмкости вдруг случайно выкопают
в забытом карьере через 20 лет недалеко от Киева.
ЩАС !