 Першу смерть від COVID-19 підтвердили в Ірландії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Irish Times, діагноз "COVID-19" пацієнтці поставили минулої неділі. Зазначається, що жінка не відвідувала регіони підвищеного ризику.

У пацієнтки відразу спостерігалися симптоми респіраторного захворювання, і персонал вирішив провести тест у рамках нагляду за захворюванням.

Критерії для тестування пацієнтів розширили на цьому тижні на всіх пацієнтів, у яких є симптоми респіраторних захворювань.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.