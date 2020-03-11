EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  1925  8
Матеріали за темою:
Все про:Ірландія (15) смерть (3911) COVID-19 (646)

 Першу смерть від COVID-19 підтвердили в Ірландії

Літня жінка померла в лікарні 11 березня від ускладнень коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Irish Times, діагноз "COVID-19" пацієнтці поставили минулої неділі. Зазначається, що жінка не відвідувала регіони підвищеного ризику.

У пацієнтки відразу спостерігалися симптоми респіраторного захворювання, і персонал вирішив провести тест у рамках нагляду за захворюванням.

Критерії для тестування пацієнтів розширили на цьому тижні на всіх пацієнтів, у яких є симптоми респіраторних захворювань.

Читайте також: Першу смерть від COVID-19 підтвердили в Болгарії

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180850
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


Пан Буддист@sranysovok 4 ч

Белый дом засекречивает последующие совещания по covid
 показати весь коментар
 
А у нас - как пошептало. Обычный грипп, правда, косит с удвоенной силой.. Первую смерть от COVID19 подтвердили в Ирландии - Цензор.НЕТ 8758
 показати весь коментар
 
 
Тут можна на любі захворювання подивитись і побачити таку статистику... З такими "реформаторами" за тридцять років і доступності медпослуг, взагалі виникає питання: який ваш секретний інгрідієнт, що ви ще не виздихали.
 показати весь коментар
 
 
где там у вас что косит? я звоню знакомым по всей Украине - все нормально, никто не болеет
 показати весь коментар
 
Какой ты общительный - по всей Украине..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору