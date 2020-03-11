EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2524  38
Матеріали за темою:
Все про:Мінськ (538) Тристороння контактна група (186) Єрмак Андрій (125) Козак Дмитро (9)

 Єрмак і Козак на засіданні ТКГ в Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП

У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента у Фейсбуці.

"За результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо:
1. Питання обміну утримуваними особами.
1.1. Представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.
1.2. Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.
2. Питання розведення сил і засобів.
3. Питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя.
4. Питання запровадження Консультативної ради", - говориться в угоді.

Читайте також: Єрмак прибув до Мінська, щоб обговорити обмін полоненими з Козаком

Зазначається, що рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ буде підписано після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

Єрмак і Козак на засіданні ТКГ в Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180849
 
   
 Топ коментарі
 
Вчера трое погибших , а эти как ни в чем не бывало- даже для проформы не отделались заявлением,твари
 показати весь коментар
 
В Марьинке оккупанты обстреляли школу, когда там были дети....это можно было показать перед юмористическим журналом "95 квартал" Почему у нас в Украине не работает Министерство культуры?
 показати весь коментар
 
Які розведення? Які пункти пропуску? Хтось живе в паралельній реальності? Скільки загиблих і поранених, тільки за добу!!!? А ці олігофрени домовились.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А от Украины никого и не было.

Это ты срал на чашу весов против Пороха, чтобы победила чаша весов с этими Зелёными Соплями
 показати весь коментар
 
 
В Марьинке оккупанты обстреляли школу, когда там были дети....это можно было показать перед юмористическим журналом "95 квартал" Почему у нас в Украине не работает Министерство культуры?
 показати весь коментар
 
 
Так школа была обстреляна по общей договоренности Зеленского и путена. Так сказать принуждение к капитуляции. Чем больше жертв тем быстрее воюющие стороны подружатся
 показати весь коментар
 
Вчера трое погибших , а эти как ни в чем не бывало- даже для проформы не отделались заявлением,твари
 показати весь коментар
 
 
ну это ж Вам не собачка стриптизёрши, работающей в Ухани...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
І все проти України,навіщо нам ці Мінські угоди Петра Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
А це тому, що "мирний план" нікуди і не дівся, все ще в процесі.
 показати весь коментар
 
 
навіщо нам ці Мінські угоди Петра Порошенко?


нам для виконання пункту першого цих угод,



 показати весь коментар
 
Які розведення? Які пункти пропуску? Хтось живе в паралельній реальності? Скільки загиблих і поранених, тільки за добу!!!? А ці олігофрени домовились.
 показати весь коментар
 
 
план принят, запрещено собираться на улице. т.е. Майдан зпрещён. всё продумано. и закон о продаже земли через неделю будут принимать, Вовочик засланый козачёк, нежели не поняли)))
 показати весь коментар
 
 
а зачем ты его туда выбрал своим голосом или неголосованием ?
 показати весь коментар
 
Мадмуазель, Мне както не удобно не ответить на Ваш
вопрос...
Я голосую за Україну..
Ви, ваше право...
Тайна голосования -Закон!
И спрашивать и выяснять влечет за собой некоторые
уголовные действия...
Тем более , хамить и спрашивать,
осознавая свою "безнаказанность",
подло, нагло, тупо и неприлично..
Да , о чем Я...
Жаль, что нет "Пансионата Благородных Манер",
как за "Двумя зайцами"..ВАМ бы
на пользу пошло...
Вибачаюсь , шо на рузьком..
🤣
 показати весь коментар
 
Там не тільки закон про землю. Разумков оголосив про будуть розглядати внесення змін до закону про мову. Клоуни хочуть скасувати державну українську мову. На черзі зміни в конституцію, щоб узаконити ОРДЛО на постійній основі. Бубочка дуже хоче заглянути в очі путіну, а ***** виставляє умову тільки через зміни в конституцію.
 показати весь коментар
 
 
о кацапских обстрелах, погибших украинских бойцах ети два кацапа говорили?
 показати весь коментар
 
 
Там уже Козак сообщил, что новый формат предполагает участие сторон конфликта - читай сепаратистов. Вот козлины зеленые
 показати весь коментар
 
 
да? ой какие молодцы! а что отводят сепары? с каких населенных пунктов????
 показати весь коментар
 
 
все отводят - тока мы отводим назад, а кацапня вперед, на туда откуда мы тока шо ушли...
 показати весь коментар
 
 
походу еще кусочек Украины зеленые недоноски кацапам отдадут впридачу к списку на обмен...
 показати весь коментар
 
 
А що чекати від Єрмака?

"Єрмак, поставлений напряму з Москви, - просто здійснювати напряму вказівки, втілювати їх. Син кадрового офіцера або КДБ, або ГРУ. Людина, яка багато років під час Афганської війни була саме радником посольства в Кабулі, - вибачте, це або КДБ, або ГРУ. На жаль, немає інформації, яка саме з цих двох ліній. Швидше, ГРУшна - за деякими даними... Але по-любому - одне з двох. Третій варіант просто не розглядається. Син кадрового офіцера радянських спецслужб, який в бізнесі дуже тісно пов'язаний з колишнім побратимом бойовим свого батька, відомим зараз російським олігархом. І цей бізнес… Тобто людина є успішним членом саме московської бізнес-тусовки".

https://prm.ua/yermak-postavleniy-na-posadu-kerivnika-ofisu-prezidenta-napryamu-z-moskvi-dikiy/?fbclid=IwAR27o-sm6DEiX-dWMQNaKF2e1qalgeHkTqJfepH8QXE3itysKsPIKRmzDT8
 показати весь коментар
 
 
Дегенераты сепарские. Ето чтобы те горловские сепары которые визжали что нужно убрать ВСУ из Украины теперь шли по КПП в наши следующие города? Рашисты обстреливают и убивают наших солдат а мы на етом же месте открываем им КПП чтобы вражеская ДРГ не лазила по кустам а проходила прямо по дороге в наш тыл.
 показати весь коментар
 
 
А Москва подає іншу інформацію - що домовлено про "механізм урегулірованія конфлікта". Нам часом не готує "сюприз" зелена команда?

"Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил в течение недели. Об этом заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
Такое решение было принято по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Механизм урегулирования конфликта в регионе планируется принять 25 марта. По словам Козака, он уже предварительно согласован."
 показати весь коментар
 
На перемовинах у Мінську домовилися про одночасне відкриття КПВВ у Золотому та Щасті ,а на о. Тузла не пробовали ввести, а потом развести войска,где наши десантники,которые с песней уходили с Крыма в 2014 году?
 показати весь коментар
 
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта на Донбассе. Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть - Донбасса. Об этом он заявил 11 марта после переговоров с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Минске.

твари зеленые,доголосовались,лишь бы не Порох,получите джек-пот
 показати весь коментар
 
 
Ермак и Козак должны обсудить в Минске детали плана по "реинтеграции оккупированного Донбасса в Украину". В частности, речь якобы идет об определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения, закреплении в конституции Украины особого статуса Донбасса, а также должны согласовать списки пленных для обмена. Нельзя не обратить внимание и на то, что Ермак в Минске проведет переговоры не только с Козаком, но и де-факто с делегацией ОРДЛО. А поскольку Ермак с недавних пор вполне официальное украинское лицо, то, чего давно и упорно добивается Путин - прямые переговоры Украины с "марионеточными народными республиками", - по сути состоятся.

Что же касается встречи нормандской четверки,то эта встреча отложена на неопределенный срок по инициативе России. Дескать, пока Украина не выполнила все взятые на себя в Париже обязательства, встречаться смысла.

В Минске давление будут оказывать и на Ермака, вынуждая того соглашаться на уступки Москве, а медведчуковско-володинская псевдонормандская парламентская группа будет служить этаким фиговым листком. Чтобы прикрыть капитуляцию некими международными договоренностями. Нужно признать, что и украинская власть уже достаточно явно демонстрирует готовность пойти на уступки России. Подготовка к реализации решения снова подавать воду в Крым, заявления о возможном пересмотре языкового закона, подготовка законопроекта о референдуме, который позволит вносить изменения в Конституцию, в том числе и в части административного устройства, - все это должно понравиться Путину, но вряд ли он этим удовлетворится.
Если же Путин добьется от Зеленского всего, чего хочет, можно будет и финальный нормандский саммит провести, где поставить Меркель с Макроном перед фактом, что топор войны зарыт и между братскими народами вновь царит любовь. Этому лидеры Франции и Германии только обрадуются.
https://www.dsnews.ua/politics/erzats-normandii-kak-medvedchuk-i-ermak-budut-oformlyat-11032020190000
 показати весь коментар
 
Вопросу введения Консультативного совета", - говорится в соглашении. Источник: https://censor.net.ua/n3180849 все отчетливее проступает аналогия Приднестровья когда в этот самый совет введут чипушило с пасечником
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору