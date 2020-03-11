 Єрмак і Козак на засіданні ТКГ в Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента у Фейсбуці.
"За результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо:
1. Питання обміну утримуваними особами.
1.1. Представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.
1.2. Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.
2. Питання розведення сил і засобів.
3. Питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя.
4. Питання запровадження Консультативної ради", - говориться в угоді.
Зазначається, що рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ буде підписано після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.
Это ты срал на чашу весов против Пороха, чтобы победила чаша весов с этими Зелёными Соплями
нам для виконання пункту першого цих угод,
вопрос...
Я голосую за Україну..
Ви, ваше право...
Тайна голосования -Закон!
И спрашивать и выяснять влечет за собой некоторые
уголовные действия...
Тем более , хамить и спрашивать,
осознавая свою "безнаказанность",
подло, нагло, тупо и неприлично..
Да , о чем Я...
Жаль, что нет "Пансионата Благородных Манер",
как за "Двумя зайцами"..ВАМ бы
на пользу пошло...
Вибачаюсь , шо на рузьком..
🤣
"Єрмак, поставлений напряму з Москви, - просто здійснювати напряму вказівки, втілювати їх. Син кадрового офіцера або КДБ, або ГРУ. Людина, яка багато років під час Афганської війни була саме радником посольства в Кабулі, - вибачте, це або КДБ, або ГРУ. На жаль, немає інформації, яка саме з цих двох ліній. Швидше, ГРУшна - за деякими даними... Але по-любому - одне з двох. Третій варіант просто не розглядається. Син кадрового офіцера радянських спецслужб, який в бізнесі дуже тісно пов'язаний з колишнім побратимом бойовим свого батька, відомим зараз російським олігархом. І цей бізнес… Тобто людина є успішним членом саме московської бізнес-тусовки".
https://prm.ua/yermak-postavleniy-na-posadu-kerivnika-ofisu-prezidenta-napryamu-z-moskvi-dikiy/?fbclid=IwAR27o-sm6DEiX-dWMQNaKF2e1qalgeHkTqJfepH8QXE3itysKsPIKRmzDT8
"Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил в течение недели. Об этом заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
Такое решение было принято по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Механизм урегулирования конфликта в регионе планируется принять 25 марта. По словам Козака, он уже предварительно согласован."
твари зеленые,доголосовались,лишь бы не Порох,получите джек-пот
Что же касается встречи нормандской четверки,то эта встреча отложена на неопределенный срок по инициативе России. Дескать, пока Украина не выполнила все взятые на себя в Париже обязательства, встречаться смысла.
В Минске давление будут оказывать и на Ермака, вынуждая того соглашаться на уступки Москве, а медведчуковско-володинская псевдонормандская парламентская группа будет служить этаким фиговым листком. Чтобы прикрыть капитуляцию некими международными договоренностями. Нужно признать, что и украинская власть уже достаточно явно демонстрирует готовность пойти на уступки России. Подготовка к реализации решения снова подавать воду в Крым, заявления о возможном пересмотре языкового закона, подготовка законопроекта о референдуме, который позволит вносить изменения в Конституцию, в том числе и в части административного устройства, - все это должно понравиться Путину, но вряд ли он этим удовлетворится.
Если же Путин добьется от Зеленского всего, чего хочет, можно будет и финальный нормандский саммит провести, где поставить Меркель с Макроном перед фактом, что топор войны зарыт и между братскими народами вновь царит любовь. Этому лидеры Франции и Германии только обрадуются.
https://www.dsnews.ua/politics/erzats-normandii-kak-medvedchuk-i-ermak-budut-oformlyat-11032020190000