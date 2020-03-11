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 Політика України
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Все про:Мінськ (540) Тристороння контактна група (186) Єрмак Андрій (127) Козак Дмитро (9)

 Єрмак і Козак на засіданні ТКГ у Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП

У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента у Фейсбуці.

"За результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо:
1. Питання обміну утримуваними особами.
1.1. Представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.
1.2. Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.
2. Питання розведення сил і засобів.
3. Питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя.
4. Питання запровадження Консультативної ради", - говориться в угоді.

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Зазначається, що рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ буде підписано після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

Єрмак і Козак на засіданні ТКГ у Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180849
 
   
 Топ коментарі
 
Вчера трое погибших , а эти как ни в чем не бывало- даже для проформы не отделались заявлением,твари
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В Марьинке оккупанты обстреляли школу, когда там были дети....это можно было показать перед юмористическим журналом "95 квартал" Почему у нас в Украине не работает Министерство культуры?
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Які розведення? Які пункти пропуску? Хтось живе в паралельній реальності? Скільки загиблих і поранених, тільки за добу!!!? А ці олігофрени домовились.
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А от Украины никого и не было.

Это ты срал на чашу весов против Пороха, чтобы победила чаша весов с этими Зелёными Соплями
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В Марьинке оккупанты обстреляли школу, когда там были дети....это можно было показать перед юмористическим журналом "95 квартал" Почему у нас в Украине не работает Министерство культуры?
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Так школа была обстреляна по общей договоренности Зеленского и путена. Так сказать принуждение к капитуляции. Чем больше жертв тем быстрее воюющие стороны подружатся
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Вчера трое погибших , а эти как ни в чем не бывало- даже для проформы не отделались заявлением,твари
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ну это ж Вам не собачка стриптизёрши, работающей в Ухани...
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І все проти України,навіщо нам ці Мінські угоди Петра Порошенко?
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А це тому, що "мирний план" нікуди і не дівся, все ще в процесі.
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навіщо нам ці Мінські угоди Петра Порошенко?


нам для виконання пункту першого цих угод,



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Які розведення? Які пункти пропуску? Хтось живе в паралельній реальності? Скільки загиблих і поранених, тільки за добу!!!? А ці олігофрени домовились.
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план принят, запрещено собираться на улице. т.е. Майдан зпрещён. всё продумано. и закон о продаже земли через неделю будут принимать, Вовочик засланый козачёк, нежели не поняли)))
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а зачем ты его туда выбрал своим голосом или неголосованием ?
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Мадмуазель, Мне както не удобно не ответить на Ваш
вопрос...
Я голосую за Україну..
Ви, ваше право...
Тайна голосования -Закон!
И спрашивать и выяснять влечет за собой некоторые
уголовные действия...
Тем более , хамить и спрашивать,
осознавая свою "безнаказанность",
подло, нагло, тупо и неприлично..
Да , о чем Я...
Жаль, что нет "Пансионата Благородных Манер",
как за "Двумя зайцами"..ВАМ бы
на пользу пошло...
Вибачаюсь , шо на рузьком..
🤣
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Там не тільки закон про землю. Разумков оголосив про будуть розглядати внесення змін до закону про мову. Клоуни хочуть скасувати державну українську мову. На черзі зміни в конституцію, щоб узаконити ОРДЛО на постійній основі. Бубочка дуже хоче заглянути в очі путіну, а ***** виставляє умову тільки через зміни в конституцію.
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о кацапских обстрелах, погибших украинских бойцах ети два кацапа говорили?
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тебя опять на имперское поперло?
я про двух кацапов на случке в Минске - кацап про ермака
вы неиспавимо больны, скрепоносцы сраные......
дида он иди на палку напяль, можешь не своего, можешь даже дида адольфа - не суть важно......
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Там уже Козак сообщил, что новый формат предполагает участие сторон конфликта - читай сепаратистов. Вот козлины зеленые
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да? ой какие молодцы! а что отводят сепары? с каких населенных пунктов????
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все отводят - тока мы отводим назад, а кацапня вперед, на туда откуда мы тока шо ушли...
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походу еще кусочек Украины зеленые недоноски кацапам отдадут впридачу к списку на обмен...
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А що чекати від Єрмака?

"Єрмак, поставлений напряму з Москви, - просто здійснювати напряму вказівки, втілювати їх. Син кадрового офіцера або КДБ, або ГРУ. Людина, яка багато років під час Афганської війни була саме радником посольства в Кабулі, - вибачте, це або КДБ, або ГРУ. На жаль, немає інформації, яка саме з цих двох ліній. Швидше, ГРУшна - за деякими даними... Але по-любому - одне з двох. Третій варіант просто не розглядається. Син кадрового офіцера радянських спецслужб, який в бізнесі дуже тісно пов'язаний з колишнім побратимом бойовим свого батька, відомим зараз російським олігархом. І цей бізнес… Тобто людина є успішним членом саме московської бізнес-тусовки".

https://prm.ua/yermak-postavleniy-na-posadu-kerivnika-ofisu-prezidenta-napryamu-z-moskvi-dikiy/?fbclid=IwAR27o-sm6DEiX-dWMQNaKF2e1qalgeHkTqJfepH8QXE3itysKsPIKRmzDT8
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Дегенераты сепарские. Ето чтобы те горловские сепары которые визжали что нужно убрать ВСУ из Украины теперь шли по КПП в наши следующие города? Рашисты обстреливают и убивают наших солдат а мы на етом же месте открываем им КПП чтобы вражеская ДРГ не лазила по кустам а проходила прямо по дороге в наш тыл.
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А Москва подає іншу інформацію - що домовлено про "механізм урегулірованія конфлікта". Нам часом не готує "сюприз" зелена команда?

"Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил в течение недели. Об этом заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
Такое решение было принято по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Механизм урегулирования конфликта в регионе планируется принять 25 марта. По словам Козака, он уже предварительно согласован."
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На перемовинах у Мінську домовилися про одночасне відкриття КПВВ у Золотому та Щасті ,а на о. Тузла не пробовали ввести, а потом развести войска,где наши десантники,которые с песней уходили с Крыма в 2014 году?
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта на Донбассе. Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть - Донбасса. Об этом он заявил 11 марта после переговоров с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Минске.

твари зеленые,доголосовались,лишь бы не Порох,получите джек-пот
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Ермак и Козак должны обсудить в Минске детали плана по "реинтеграции оккупированного Донбасса в Украину". В частности, речь якобы идет об определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения, закреплении в конституции Украины особого статуса Донбасса, а также должны согласовать списки пленных для обмена. Нельзя не обратить внимание и на то, что Ермак в Минске проведет переговоры не только с Козаком, но и де-факто с делегацией ОРДЛО. А поскольку Ермак с недавних пор вполне официальное украинское лицо, то, чего давно и упорно добивается Путин - прямые переговоры Украины с "марионеточными народными республиками", - по сути состоятся.

Что же касается встречи нормандской четверки,то эта встреча отложена на неопределенный срок по инициативе России. Дескать, пока Украина не выполнила все взятые на себя в Париже обязательства, встречаться смысла.

В Минске давление будут оказывать и на Ермака, вынуждая того соглашаться на уступки Москве, а медведчуковско-володинская псевдонормандская парламентская группа будет служить этаким фиговым листком. Чтобы прикрыть капитуляцию некими международными договоренностями. Нужно признать, что и украинская власть уже достаточно явно демонстрирует готовность пойти на уступки России. Подготовка к реализации решения снова подавать воду в Крым, заявления о возможном пересмотре языкового закона, подготовка законопроекта о референдуме, который позволит вносить изменения в Конституцию, в том числе и в части административного устройства, - все это должно понравиться Путину, но вряд ли он этим удовлетворится.
Если же Путин добьется от Зеленского всего, чего хочет, можно будет и финальный нормандский саммит провести, где поставить Меркель с Макроном перед фактом, что топор войны зарыт и между братскими народами вновь царит любовь. Этому лидеры Франции и Германии только обрадуются.
https://www.dsnews.ua/politics/erzats-normandii-kak-medvedchuk-i-ermak-budut-oformlyat-11032020190000
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Вопросу введения Консультативного совета", - говорится в соглашении. Источник: https://censor.net.ua/n3180849 все отчетливее проступает аналогия Приднестровья когда в этот самый совет введут чипушило с пасечником
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Вот как надо работать! Тихо,не афешируя,без шуму и пыли тихонько закулисно начали сливать Украину,прикрываясь обменом.
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Тарана на мыло, он хочет сорвать реформирование армии и получение Украинны статуса портнера НАТО.

После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Вот поставили этого предателя Тарана.

Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. Тарана надо убирать, будет все саботировать в пользу кремля. Чем дальше тем хуже будет для Армии и это угроза национальной безопасности.А Ермака давно нужно арестовать за гос. измену..он действует в интересах кремля, а именно путина.
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На змовах Тристоронньої контактної групи в Мінську, в яких участь взяли сепаратист - капітулянт А.Єрмака і фашист - окупант - Д. Козак, вдалося досягти ряду важливих домовленостей за чотирма пунктами на вибір.
1. Некваплива капітуляція України з визнанням тимчасово окупованого кремлем Українського Криму, уже яе суб'єкта ворожої паРаши. А окупованого Донбасу як кацапської держави "лугандонії" але нібито в складі України, для знищення її.
2. Плавна капітуляція України з визнанням Криму і Донбасу як суб'єкта ********* паРаші відмова від ЄС і НАТО, від своєї державності і Української мови, і входження як прокремлівської республіки в трупний союз ( ТС) паРаші.
3. Швидка капіутуляція з повним знищенням державності України, і входження її з мізерними ознаками автономії як безправного Українського округу до складу цієї проклятої *********.
4. Моментально капітуляція України і миттєве перетворення її в бридку кацапську колонію в малоросійску губернію, у складі жахливої ​​ворожої нам паРаші.
Так, з такою продажною прокремлівською владою ЗЕбілів - капітулянтів, все стрімко йде до одного з цих катастрофічних сценаріїв по знищенню України.
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Здравия всем! Все идет по сценарию, который был выбран год назад! Поэтому коментировать в общем то - нечего! Вы сами выбрали эту власть и эту реальность, которая формируется вокруг вас. Ваш выбор является Причиной и Следствием одновременно того что происходит! Я говорил что на этой Планете ваши мечты сбываются, только не сразу, а потом, через какое то время! И очень часто, на тот момент, когда вматерелизуется ваша мечта- вам это уже совсем не нужно! Так и здесь- реализуется мечта " родившихся уставшими" в полной мере, только не будет существовать того что вы не ценили когда имели- своего независимого государства!
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тут границы с европейскими странами закрывают, а эти хотят, чтоб вся зараза из резерваций в Украину полезла- в прямом и переносных смыслах этого слова. Мало того, что в заповедниках процветает спид, туберкулез, вич, нет контроля за короновирусом, так еще дыныровские головорезы совершают набеги на банкоматы, угоняют авто, вскрывают квартиры.... Огородиться,поставить вышки, не давать шастать- разве это не понятно?!
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Самый интересный и хитрый последний пункт под названием "консультативный совет"
На всех кацапских помойках во всю трубят, шо Украина согласилась на прямые переговоры.
ГРУ-ушник Ермак сьездил к ГРУ-шнику Козаку и обо всем догоорился..
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Андрій Єрмак і Дмитро Козак домовились. Вчора, 11 березня, в Криму окупанти затримали нову групу місцевих жителів, це Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Цікаво, Єрмак в цей час в очах Козака бачив "мир"? Окупанти поповнюють обмінний фонд по узгодженню? https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/11/7243195/
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