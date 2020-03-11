 Єрмак і Козак на засіданні ТКГ у Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента у Фейсбуці.
"За результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо:
1. Питання обміну утримуваними особами.
1.1. Представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.
1.2. Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.
2. Питання розведення сил і засобів.
3. Питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя.
4. Питання запровадження Консультативної ради", - говориться в угоді.
Зазначається, що рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ буде підписано після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.
Это ты срал на чашу весов против Пороха, чтобы победила чаша весов с этими Зелёными Соплями
нам для виконання пункту першого цих угод,
вопрос...
Я голосую за Україну..
Ви, ваше право...
Тайна голосования -Закон!
И спрашивать и выяснять влечет за собой некоторые
уголовные действия...
Тем более , хамить и спрашивать,
осознавая свою "безнаказанность",
подло, нагло, тупо и неприлично..
Да , о чем Я...
Жаль, что нет "Пансионата Благородных Манер",
как за "Двумя зайцами"..ВАМ бы
на пользу пошло...
Вибачаюсь , шо на рузьком..
🤣
я про двух кацапов на случке в Минске - кацап про ермака
вы неиспавимо больны, скрепоносцы сраные......
дида он иди на палку напяль, можешь не своего, можешь даже дида адольфа - не суть важно......
"Єрмак, поставлений напряму з Москви, - просто здійснювати напряму вказівки, втілювати їх. Син кадрового офіцера або КДБ, або ГРУ. Людина, яка багато років під час Афганської війни була саме радником посольства в Кабулі, - вибачте, це або КДБ, або ГРУ. На жаль, немає інформації, яка саме з цих двох ліній. Швидше, ГРУшна - за деякими даними... Але по-любому - одне з двох. Третій варіант просто не розглядається. Син кадрового офіцера радянських спецслужб, який в бізнесі дуже тісно пов'язаний з колишнім побратимом бойовим свого батька, відомим зараз російським олігархом. І цей бізнес… Тобто людина є успішним членом саме московської бізнес-тусовки".
https://prm.ua/yermak-postavleniy-na-posadu-kerivnika-ofisu-prezidenta-napryamu-z-moskvi-dikiy/?fbclid=IwAR27o-sm6DEiX-dWMQNaKF2e1qalgeHkTqJfepH8QXE3itysKsPIKRmzDT8
"Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил в течение недели. Об этом заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
Такое решение было принято по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Механизм урегулирования конфликта в регионе планируется принять 25 марта. По словам Козака, он уже предварительно согласован."
твари зеленые,доголосовались,лишь бы не Порох,получите джек-пот
Что же касается встречи нормандской четверки,то эта встреча отложена на неопределенный срок по инициативе России. Дескать, пока Украина не выполнила все взятые на себя в Париже обязательства, встречаться смысла.
В Минске давление будут оказывать и на Ермака, вынуждая того соглашаться на уступки Москве, а медведчуковско-володинская псевдонормандская парламентская группа будет служить этаким фиговым листком. Чтобы прикрыть капитуляцию некими международными договоренностями. Нужно признать, что и украинская власть уже достаточно явно демонстрирует готовность пойти на уступки России. Подготовка к реализации решения снова подавать воду в Крым, заявления о возможном пересмотре языкового закона, подготовка законопроекта о референдуме, который позволит вносить изменения в Конституцию, в том числе и в части административного устройства, - все это должно понравиться Путину, но вряд ли он этим удовлетворится.
Если же Путин добьется от Зеленского всего, чего хочет, можно будет и финальный нормандский саммит провести, где поставить Меркель с Макроном перед фактом, что топор войны зарыт и между братскими народами вновь царит любовь. Этому лидеры Франции и Германии только обрадуются.
https://www.dsnews.ua/politics/erzats-normandii-kak-medvedchuk-i-ermak-budut-oformlyat-11032020190000
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Вот поставили этого предателя Тарана.
Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. Тарана надо убирать, будет все саботировать в пользу кремля. Чем дальше тем хуже будет для Армии и это угроза национальной безопасности.А Ермака давно нужно арестовать за гос. измену..он действует в интересах кремля, а именно путина.
На змовах Тристоронньої контактної групи в Мінську, в яких участь взяли сепаратист - капітулянт А.Єрмака і фашист - окупант - Д. Козак, вдалося досягти ряду важливих домовленостей за чотирма пунктами на вибір.
1. Некваплива капітуляція України з визнанням тимчасово окупованого кремлем Українського Криму, уже яе суб'єкта ворожої паРаши. А окупованого Донбасу як кацапської держави "лугандонії" але нібито в складі України, для знищення її.
2. Плавна капітуляція України з визнанням Криму і Донбасу як суб'єкта ********* паРаші відмова від ЄС і НАТО, від своєї державності і Української мови, і входження як прокремлівської республіки в трупний союз ( ТС) паРаші.
3. Швидка капіутуляція з повним знищенням державності України, і входження її з мізерними ознаками автономії як безправного Українського округу до складу цієї проклятої *********.
4. Моментально капітуляція України і миттєве перетворення її в бридку кацапську колонію в малоросійску губернію, у складі жахливої ворожої нам паРаші.
Так, з такою продажною прокремлівською владою ЗЕбілів - капітулянтів, все стрімко йде до одного з цих катастрофічних сценаріїв по знищенню України.
На всех кацапских помойках во всю трубят, шо Украина согласилась на прямые переговоры.
ГРУ-ушник Ермак сьездил к ГРУ-шнику Козаку и обо всем догоорился..