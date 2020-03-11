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 Політика України
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Все про:Міністерство з питань окупованих територій (372) Міністерство у справах вереранів (53) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (47)

 Кабмін офіційно відновив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, раніше злите з Мінветеранів

Кабінет Міністрів скасував створення єдиного Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і розділив його на два.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №212, опублікованій на сайті Кабміну.

Таким чином, в Україні знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій було перейменовано в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих осіб.

У вересні 2019-го Кабміном Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб було приєднане до Міністерства у справах ветеранів. Відомство стало називатися Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також: Міністерство ветеранів і міністерство реінтеграції Донбасу розділять, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180848
 
 
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Безробітних більше стало, які язіком працюють?
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Зе!команда керує, аж гай шумить. Перейшли до окупованих людей. Міністерство для них відновили. Тепер заживем!
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Слава богу, что не успели Охвис ПреЗЕдента перенести!
А то бы появилась сейчас идея по переносу его ОБРАТНО!

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Туда-обратно...
Обьединили-разделили...
Результат ноль, зато какая ДВИЖУХА!!!

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