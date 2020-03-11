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 Заступникові директора парку в Запоріжжі, де загинула 8-річна дівчинка, оголосили про підозру, - прокуратура

Заступнику директора Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай" у Запоріжжі, де загинула 8-річна дівчинка, оголосили про підозру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області, кримінальне провадження проводиться за ч.2 ст.275 КК України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

"11 березня повідомлено про підозру заступнику директора з технічних питань Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай". Найближчим часом до суду буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і вирішено питання про відсторонення фігуранта провадження від займаної посади", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала 200-кілограмова скульптура в парку

Нагадаємо, 8 березня в парку "Дубовий гай" на восьмирічну дівчинку впала 200-кілограмова дерев'яна скульптура. Дитину непритомною доставили в лікарню, але врятувати її не вдалося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180847
 
 
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нужно по всем таким паркам с стране пройтись - отмывание бабла везде! даже в Киеве Гидропарк - клондайк для схематозов, зоопарк - отдельная тема - половина животных вымерла, вольерам по 65 лет, зато вход педалик облагораживает. пусть лучьше в обезьянник и птичник зайдет с инспекцией... там кошмар...
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Все знают что надо делать, все умные но после трагедии. А где все эти умные были до того? Это касается всех.
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А до этого эти "умные" люди в Запорожье пошли и тотально проголосовали за рыгов, которые из города сделали помойку и депресняк.
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Не известно, какое наказание он понесёт, но самое важное, что девочка погибла, какое горе родителям, беда какая, не дай Бог, кому-то такое пережить. Пусть земля будет ей пухом, соболезнование родителям этой девочки.
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