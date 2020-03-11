 У двох громадян Китаю, госпіталізованих з аеропорту "Бориспіль", підозра на коронавірус не підтвердилася, - КМДА

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Захворювання на коронавірус у двох громадян Китаю, які прибули сьогодні в аеропорт "Бориспіль", не підтвердилося. У жінки, яка прилетіла з чоловіком, була підвищена температура тіла. Після обстеження епідеміологами санітарно-карантинного пункту аеропорту їх, згідно з процедурою, доставили в Олександрівську клінічну лікарню столиці. На момент госпіталізації в обох не виявили жодних симптомів захворювання. Медики зробили тест на виявлення коронавірусу. Результати тесту і в жінки, і в чоловіка - негативні", - повідомив посадовець.
За його словами, зараз пацієнтів залишили в лікарні до завтра для проведення додаткових обстежень.
Авторами законопроекта являются нардепы Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Вадим Рабинович и Михаил Макаренко.
Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит указанный законопроект в предстоящую пятницу. - https://interfax.com.ua/news/pharmacy/646194.html
-нет
-на нет и суда нет
- Нет
- Проходите.
***
- у вас есть коронавирус?
- нет.....откуда???
- подтвердите громко, чтоб слышали все...
- нееет!
- диагноз - коронавирус не подтвержден )))))
Краля@Siania_13 ч
Від подруги з Італії: все закрили.
Можна в магазин в своїй комуні (селі)
Виїзд в сусіднє місто де є декілька великих супермаркетів закрито! Поліція не випускає.
Туди можна лише до лікаря, в аптеку (показати рецепт) та на роботу (має бути документ від роботодавця)