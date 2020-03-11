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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:аеропорт (448) КМДА (791) Київ (7400) Поворозник (36) COVID-19 (646)

 У двох громадян Китаю, госпіталізованих з аеропорту "Бориспіль", підозра на коронавірус не підтвердилася, - КМДА

У двох громадян Китаю, які сьогодні прибули до аеропорту "Бориспіль", підозра на коронавірус не підтвердилася.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Захворювання на коронавірус у двох громадян Китаю, які прибули сьогодні в аеропорт "Бориспіль", не підтвердилося. У жінки, яка прилетіла з чоловіком, була підвищена температура тіла. Після обстеження епідеміологами санітарно-карантинного пункту аеропорту їх, згідно з процедурою, доставили в Олександрівську клінічну лікарню столиці. На момент госпіталізації в обох не виявили жодних симптомів захворювання. Медики зробили тест на виявлення коронавірусу. Результати тесту і в жінки, і в чоловіка - негативні", - повідомив посадовець.

За його словами, зараз пацієнтів залишили в лікарні до завтра для проведення додаткових обстежень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180846
 
 
 Топ коментарі
 
Просто в наших больницах на вирус не умеют бланки заполнять. Знаешь как в анекдоте, один парамедик спрашивает другого, как написать правильно тело находится на трАтуаре или трОтуаре?- А хрен его знает. Давай перетащим и напишем на проезжей части...
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Через неделю проведите тест, а заодно и у всех, кто с ними контактировал. Эпидемия и Пандемия на пустом месте не возникают.
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Я начинаю подозревать, что мы живём в особенном месте. У всех вирусяка косит, а здесь - хоть бы хны. Предлагаю за бабло ютить у нас всех остальных. Подъём будет больше, чем в Саудовской Аравии на нефти.
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Законопроект о признании утратившим силу закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" зарегистрировали под №3130 депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).
Авторами законопроекта являются нардепы Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Вадим Рабинович и Михаил Макаренко.
Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит указанный законопроект в предстоящую пятницу. - https://interfax.com.ua/news/pharmacy/646194.html
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Через неделю проведите тест, а заодно и у всех, кто с ними контактировал. Эпидемия и Пандемия на пустом месте не возникают.
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Я начинаю подозревать, что мы живём в особенном месте. У всех вирусяка косит, а здесь - хоть бы хны. Предлагаю за бабло ютить у нас всех остальных. Подъём будет больше, чем в Саудовской Аравии на нефти.
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Просто в наших больницах на вирус не умеют бланки заполнять. Знаешь как в анекдоте, один парамедик спрашивает другого, как написать правильно тело находится на трАтуаре или трОтуаре?- А хрен его знает. Давай перетащим и напишем на проезжей части...
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как в том анекдоте :виновный вы признаете свою вину?
-нет
-на нет и суда нет
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а это экспресс-тесты ? или как так быстро они получают ответ???
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- У вас коронавирус?

- Нет
- Проходите.
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или
***
- у вас есть коронавирус?
- нет.....откуда???
- подтвердите громко, чтоб слышали все...
- нееет!
- диагноз - коронавирус не подтвержден )))))
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В новинах був сюжет. Тільки сьогодні отримали. Самі ще не зовсім розуміють. Але для достовірності результату проводять після трьох діб зафіксованих симптомів. І то не факт, потім треба повторні.
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Ну тільки сьогодні сказали, що експрес-тести треба проводити тільки після трьох діб симптомів. А тут вже..
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Краля@Siania_13 ч

Від подруги з Італії: все закрили.
Можна в магазин в своїй комуні (селі)
Виїзд в сусіднє місто де є декілька великих супермаркетів закрито! Поліція не випускає.
Туди можна лише до лікаря, в аптеку (показати рецепт) та на роботу (має бути документ від роботодавця)
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Граждане Китая как увидели, почём в аэропорту кофе, так их кинуло в жар.
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