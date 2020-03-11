 У місцях найбільшого скупчення пасажирів на вокзалах проводиться додаткова дезінфекція раз на годину, - Криклій

Як передає Цензор.НЕТ, про це Криклій написав у Фейсбуці.
"Проводяться прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування і в пунктах обороту, здійснюється додаткова дезінфекція в місцях найбільшого користування пасажирами не менше ніж 1 раз на годину", - сказано в повідомленні.
Обмежень щодо роботи громадського транспорту не встановлюється. На пунктах пропуску на державному кордоні здійснюється температурний скринінг. Запроваджено облік осіб, які приїхали з епідемічно небезпечних територій.
"Укрзалізниця" укомплектована засобами індивідуального захисту, підготовлено спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення осіб із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус", - зазначив Криклій.
Аеропорти працюють у штатному режимі, введено посилений режим поточної дезінфекції. У міжнародних аеропортах виділено приміщення для ізоляторів, здійснюється температурний скринінг пасажирів та опитування перед початком прикордонного і митного оформлення міжнародних рейсів.
Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров'я пасажирів, що прилітають з країн, де зареєстровано випадки захворювання коронавірусом.
Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливого поширення коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів та обмежень.
Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!
Практическая руϟϟофобия ·1 ч
Зайшов по дорозі в АТБ. Підсвідомість щось починає турбувати. Втикнув. Стою-думаю. Щось не те! І тут до мене дійшло: запах як у мед-закладах. Нічоссі, продезинфікували!
...
скобяная мастерская толик и сыновья всегда к вашим услугам.
do not resuscitate@Nat_anest 2 ч
Сегодня опубликовали одно исследование,в котором изучали жизнеспособность вируса на разных поверхностях:
* В воздухе он живёт 3 часа ( проветривайте помещения!)
* 24 часа на картоне
* 2-3 дня на пластике и металле ( чихнул на руку,взялся за ручку двери)
очередей нет... Если и Меня раньше боялись и уважали на райне- таки ваще шарахаются..
А шотаки 90-е уже??
Зараза таки стимул уважения больше чем π"§@лет?
🤗
Mikhail Golub@golub 53 мин
Вирус идиотизма не лечится
*** раз в месяц, в супермаркете, я беру большую тачку и молча складываю в нее по 5-6 пакетов сахара, муки, соли, разных круп, чая, кофе, подсолнечного масла, упаковки туалетной бумаги и миниралки... под вопросительные взгляды пенсов и нервных теток, только передергиваю плечами и прикладываю палец к губам.. медленно еду к кассе... и когда боковым зрением вижу беготню и суету возле полок... бросаю тачку где-то за полками и с бутылкой пива и чипсами иду счастливый к кассе )))
Заметил падазрительного-замочи !
Нюю, шота типа от тараканов ....
шутка