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Все про:вокзал (91) Криклій (84) COVID-19 (646)

 У місцях найбільшого скупчення пасажирів на вокзалах проводиться додаткова дезінфекція раз на годину, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що з метою протидії поширенню коронавірусу на вокзалах проводиться додаткова санітарна обробка поїздів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Криклій написав у Фейсбуці.

"Проводяться прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування і в пунктах обороту, здійснюється додаткова дезінфекція в місцях найбільшого користування пасажирами не менше ніж 1 раз на годину", - сказано в повідомленні.

Обмежень щодо роботи громадського транспорту не встановлюється. На пунктах пропуску на державному кордоні здійснюється температурний скринінг. Запроваджено облік осіб, які приїхали з епідемічно небезпечних територій.

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"Укрзалізниця" укомплектована засобами індивідуального захисту, підготовлено спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення осіб із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус", - зазначив Криклій.

Аеропорти працюють у штатному режимі, введено посилений режим поточної дезінфекції. У міжнародних аеропортах виділено приміщення для ізоляторів, здійснюється температурний скринінг пасажирів та опитування перед початком прикордонного і митного оформлення міжнародних рейсів.

Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров'я пасажирів, що прилітають з країн, де зареєстровано випадки захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливого поширення коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів та обмежень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180845
 
 
 Топ коментарі
 
Несколько дней назад в социальных сетях широко разошёлся скриншот скандального сообщения Кристины Сомовой, заместителя главного фармацевта Украины.
Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!
В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 9328
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Практическая руϟϟофобия ·1 ч

Зайшов по дорозі в АТБ. Підсвідомість щось починає турбувати. Втикнув. Стою-думаю. Щось не те! І тут до мене дійшло: запах як у мед-закладах. Нічоссі, продезинфікували!
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Несколько дней назад в социальных сетях широко разошёлся скриншот скандального сообщения Кристины Сомовой, заместителя главного фармацевта Украины.
Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!
В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 9328
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Интересно, что скажут на это пенсионеры и работяги "долбанные нищеброды", которые голосовали за новые "зеленые" лица?!
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Може ця Сомова ще й бабусь на дорогу виштовхує?
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Лозунг этот ошибочный. Я не хочу быть "единым" с зебильём, которое убивает моих пенсионеров и всю мою страну. Лучше я убью зебильё, пока у меня есть силы и возможности.
В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 5151
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Практическая руϟϟофобия ·1 ч

Зайшов по дорозі в АТБ. Підсвідомість щось починає турбувати. Втикнув. Стою-думаю. Щось не те! І тут до мене дійшло: запах як у мед-закладах. Нічоссі, продезинфікували!
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Раздавать народу СПИРТ для дезинфекции .. В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 6417 В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 6417каждые полчаса ..
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Питання для знаючих - кварцування часів совка може знищити вірус у приміщенні?
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Может, если кварц засунуть себе поглубже в глотку.
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навіть зараз кварцують приміщення у пологових будинках ....ніби-то проти стафілококової їнфекції... а то що ви назвали, здається КУФ ...."Доказано практикой десятилетий: обеззараживание, стерилизация с помощью ультрафиолетовых ламп полностью уничтожает вирусы, бактерии. "
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ультрафиолет является безопасной альтернативой той же хлорке.....
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"мини консервный ключ - надежный друг с тобой всегда!"

скобяная мастерская толик и сыновья всегда к вашим услугам.
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do not resuscitate@Nat_anest 2 ч

Сегодня опубликовали одно исследование,в котором изучали жизнеспособность вируса на разных поверхностях:
* В воздухе он живёт 3 часа ( проветривайте помещения!)
* 24 часа на картоне
* 2-3 дня на пластике и металле ( чихнул на руку,взялся за ручку двери)
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А у потягах стисле повітря - прекрасно для вірусу.
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Та нюю..Захожу в ближайший суперкакойтотипамаркет
очередей нет... Если и Меня раньше боялись и уважали на райне- таки ваще шарахаются..
А шотаки 90-е уже??
Зараза таки стимул уважения больше чем π"§@лет?

🤗
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старый анекдот:
*** раз в месяц, в супермаркете, я беру большую тачку и молча складываю в нее по 5-6 пакетов сахара, муки, соли, разных круп, чая, кофе, подсолнечного масла, упаковки туалетной бумаги и миниралки... под вопросительные взгляды пенсов и нервных теток, только передергиваю плечами и прикладываю палец к губам.. медленно еду к кассе... и когда боковым зрением вижу беготню и суету возле полок... бросаю тачку где-то за полками и с бутылкой пива и чипсами иду счастливый к кассе )))
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Мусорам на вокзалах раздайте пшыкалки, что без дела не шатались
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у них есть пшыкалки действуют очень эффективно, о вирусе забудешь сразу...
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БЛИННН! Точняк! Типа водяных пистолетов!
Заметил падазрительного-замочи !
Нюю, шота типа от тараканов ....
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Мавпяча праця! Один інфікований потім усіх в поїзді інфікує.
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Хлорка внутрь и не короновируса и нет проблем с пациентом
шутка У місцях найбільшого скупчення пасажирів на вокзалах проводиться додаткова дезінфекція раз на годину, - Криклій - Цензор.НЕТ 596
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