 На території Лук'янівського СІЗО в Києві виявлено 2 гранати, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Адміністрацією СІЗО було негайно вжито заходів для збереження життя і здоров'я співробітників і в'язнів, які перебували поблизу місця події, і повідомлено про небезпечні знахідки фахівцям вибухотехнічної служби", - сказано в повідомленні.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України.
а я предлагал из мацквы запроданцев из ОПзЖ (чи как оно там))) подселить на карантин на пару недель в Лукьяновку))) а ЗЕКа уже негодуют)))) оно и там им не надо))))