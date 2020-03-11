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 На території Лук'янівського СІЗО в Києві виявлено 2 гранати, - прокуратура

11 березня на внутрішній території ГУ "Київський слідчий ізолятор" було виявлено предмети, зовні схожі на бойові гранати і запали до них.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Адміністрацією СІЗО було негайно вжито заходів для збереження життя і здоров'я співробітників і в'язнів, які перебували поблизу місця події, і повідомлено про небезпечні знахідки фахівцям вибухотехнічної служби", - сказано в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180844
 
 
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нормально!?
а я предлагал из мацквы запроданцев из ОПзЖ (чи как оно там))) подселить на карантин на пару недель в Лукьяновку))) а ЗЕКа уже негодуют)))) оно и там им не надо))))
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Я не удивлюсь если скоро на зоне обнаружат джавилин
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