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 Міжнародні резерви України перевищують $26 млрд і НБУ готовий продовжувати інтервенції з продажу валюти, - пресслужба

Попит на валюту продовжує суттєво переважати пропозицію, але Нацбанк має "достатній запас міцності" для згладжування надмірних коливань курсу, "спричинених нервовими настроями".

Про це заявили в пресслужбі регулятора, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 млрд дол. США, тож ми готові за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти", - запевнили в Нацбанку, зауваживши, що сьогодні - другий день поспіль - активно згладжували курсові коливання і продали з цією метою близько 350 млн дол. США.

"Як і раніше, ми вважаємо, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу, хоча з точки зору економічних показників його вплив на Україну є нейтральним. Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, передусім енергоносіїв", - розповіли в Нацбанку.

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Міжнародні резерви України перевищують $26 млрд і НБУ готовий продовжувати інтервенції з продажу валюти, - пресслужба 01

Нагадаємо, 10 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,92 грн/$.

Водночас регулятор продав 557 млн доларів США для підтримки курсу гривні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180842
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте клоуны, повторите подвиг овоща, спалите все наши золотовалютные запасы и грохните экономику окончательно.
Зато потом, быдло за бутылкой будет вспоминать вашу власть с ностальгией и чявкать про " эх доллар па восэмь"
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA
Наближаємось до мільярду проданих доларів на підтримку курсу гривні.
За два дні...
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Международные резервы Украины превышают $26 млрд и НБУ готов продолжать интервенции по продаже валюты, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7372 Адам Смит

@_Smithchenko

·44 мин

НБУ за 2 дня продал $620 млн (с целью погасить панику?). На прошлой неделе продано $157 млн. До этого НЕДЕЛЬНЫЙ рекорд был $241 млн (30.07.-03.08.2018). Несмотря на массированные интервенции, бакс за 4 дня подрос на 1 гривну. Ладно, это - паника. Но нафига жечь резервы?
НБУ считает, что дело в психологии из-за короновируса. Но пандемия еще будет усиливаться некоторое время - т.е. давление на гривну будет нарастать. Так почему не дать панике прогореть, с пользой для себя сбивая всё, что выше, например, 28?

Можно предположить, что на Нацбанк давит ОфПУ: верните 25 - пиплу нравится. Но мне показалось, что в ОфПУ уже принято разумное решение о лагідной девальвации к 27-28 (?) с целью поддержки экспортеров и бюджета..
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Анус Коломойского по фамилии Дубинский разгоняет панику
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA
Наближаємось до мільярду проданих доларів на підтримку курсу гривні.
За два дні...
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Международные резервы Украины превышают $26 млрд и НБУ готов продолжать интервенции по продаже валюты, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7372 Адам Смит

@_Smithchenko

·44 мин

НБУ за 2 дня продал $620 млн (с целью погасить панику?). На прошлой неделе продано $157 млн. До этого НЕДЕЛЬНЫЙ рекорд был $241 млн (30.07.-03.08.2018). Несмотря на массированные интервенции, бакс за 4 дня подрос на 1 гривну. Ладно, это - паника. Но нафига жечь резервы?
НБУ считает, что дело в психологии из-за короновируса. Но пандемия еще будет усиливаться некоторое время - т.е. давление на гривну будет нарастать. Так почему не дать панике прогореть, с пользой для себя сбивая всё, что выше, например, 28?

Можно предположить, что на Нацбанк давит ОфПУ: верните 25 - пиплу нравится. Но мне показалось, что в ОфПУ уже принято разумное решение о лагідной девальвации к 27-28 (?) с целью поддержки экспортеров и бюджета..
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Ты же понял что в нацбанке идиоты сидят, которые деньги только киздит могут в свою харю, чему удивляешься???
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на круги своя с учётом падения экономики.

но

1. Рейтинг ЗЕ

2. Аблигацыи
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В правильном направлении мыслите. А еще гляньте индекс Сиплого и цены на жижу. Гривна наоборот должна была немного упасть. Что в первый день и произошло.
По сути очередной фондовый пузырь созрел. Саудиты дали толчек, дальше покатится. Жижу уронят нехило, основные импортёры затарены ей впрок, особенно Китай. Промышленность частично остановлена. Некоторые заводы после НГ китайского так и не работают.
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Давайте клоуны, повторите подвиг овоща, спалите все наши золотовалютные запасы и грохните экономику окончательно.
Зато потом, быдло за бутылкой будет вспоминать вашу власть с ностальгией и чявкать про " эх доллар па восэмь"
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именно так все и будет. зеле надо продать землю и много чего еще замутить.. курс надо держать
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Везучий Украинец@Vezychiy 31 мин

Могу предположить, что лагидна девальвация зафиксирует курс в районе 32-33, экспортёры должны отыграть потери.
Знаком фиксации курса будет начало продажи валютной выручки.
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еще % за ОГВЗ выплачивать в мае... на неделю резервов хватит тем более что 99% интервенции НБУ тут же скупаются держателями облигаций а не населением
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Люди анализировать нужно уметь просто!! Я всем своим знакомым говорил ещё летом прошлого года что грядёт экономический кризис он будет в 2020 или крайний срок начало 2021, на меня смотрели как на придурка, хотя я обосновывал свой прогноз, ну собственно я не на много ошибся,это случилось сейчас +- 1 год, так что всех поздравляю с началом кризиса. Удачи всем, один совет не продавайте доллары ближайшее время март, апрель,май, овгз кто их накупил уже начинают массово сбрасывать, курс гривны от этого не усилиться и неважно сколько нацбанк будет проводить интервенций на межбанке,за два этих дня они уже слили почти 700 миллионов баксов, а золотовалютных резервов всего 26 лярдов, из них всего лишь два лярда свободной валюты. ДУМАЙТЕ!!!
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ты почему не покупаешь лотарейные билеты ?
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О том, что о второй волне кризиса 2008 не говорят разве что из утюга последние года два))
А люди в большинстве своём просто не хотят об этом говорить, нервы берегут.
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я о предсказании потомства в киевском зоопарке

и о твоих пророческих способностях.

ты же знал всё это наперёд ?

чьи акции купил ?
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NETFLIX в 2018 чуток, просто я не тут проживаю в киевском зоопарке где Вы вероятно обитаете, я в европе с 2005, тут я так экстрима набраться и душой отдохнуть частично. Удачи тебе от всего сердца, сарказм твой не по адресу))
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Не просто не продавать- а ещё и покупать по возможности!
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Покупать сейчас нет смысла уже? Разве что большие объёмы,но это в нашей стране могут единицы себе позволить сейчас и то не долбодятлы если))
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а в малых объёмах на Форексе ты сколько сотен миллионов баксов благодаря своей прозорливости налохматил ?
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Я всем своим знакомым говорил ещё летом прошлого года что грядёт экономический кризис он будет в 2020 или крайний срок начало 2021, на меня смотрели как на придурка, хотя я обосновывал свой прогноз
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Мозги включайте иногда, просто думайте не важно о чём)))
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если не важно о чём думать - то это не думать
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Все верно. Фонда еще в прошлом году созрела. Доллар конечно никуда не денется, но он тоже сыпанулся неплохо. Золото сами понимаете ааерх. Крупный капитал в прошлый раз в йену перекладывался, сейчас не получится.
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не знаю как вы сглаживали и выкупали но факт есть факт обменники Киева к вечеру доллар покупка 26.40-продажа 27 а евро 29.40 на 30
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в Запорожье в одном обменнике куда я хожу постоянно, покупали два часа назад по 26.70 продавали по 27.30)))
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Удачи всем, один совет не продавайте доллары ближайшее время март, апрель,май,
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Неумно.из 28 ярдов Нбу 85 процентов Бумаги,5 процентов золото ,10 кэш...т.е.практически четверть уже слили....
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не думаю-недовиконання бюджету відтік капіталу коронавірус зміна уряду все закономірно єдине що курс мав бути більше реальна ціна його як закладено в бюджеті 27-28 але нбу сглажує викупаэ\є тому меньше вже по 24.50 не буде
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Ну как идут у нас дела?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?
Мартель, ужасный случай
Моя кобыла умерла
Скажите мне, мой верный кучер
Как эта смерть произошла?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Всё хорошо. как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза
Ведь это право ерунда
С кобылой что - пустое дело
Она с конюшнею сгорела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?
Паскаль мутится разум
Какой неслыханный удар
Сажите мне всю правду разом
Когда в конюшне был пожар?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?
Лука сгорел наш замок?
Ах до чего ж мне тяжело
Я вне себя, скажите прямо
Как это всё произошло?
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо!
©
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петя накопил, а эти теперь распоряжаются, как-то не по-европейски и не по- справедливости! А нужно было всё в Панаму- тогда чётко по "Европейской Справедливости"...
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На сколько хватит ума это делать?
Просто в топку, чтоб нагреть курс.

Ответственность за последствия тоже готовы брать?
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Если ещё у олигархов забрать 26 млрд,то будет тогда 52 млрд долларов Международные резервы Украины превышают $26 млрд и НБУ готов продолжать интервенции по продаже валюты, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3247Международные резервы Украины превышают $26 млрд и НБУ готов продолжать интервенции по продаже валюты, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 2802
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Пороховата розганяє зраду))) Рупь летить в дупу і для пороховати це очень неприємно, адже основні виплати їм йдуть в фублях))
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Люди Коломойского предлагают Украине сознательное самоубийство - Фурса
11.03.2020, 21:56 • 388 • 0

Международные резервы Украины превышают $26 млрд и НБУ готов продолжать интервенции по продаже валюты, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7837
Виталий Шапран
Люди Коломойского предлагают опорожнится на головы граждан, причем в прямом смысле этого слова. Дубинский уже надоел со своими предложениями дефолта, но то Дубинский. Мама любит скорость, бабушка любит котлеты, он любит выплескивать нам свою мерзость. Но тут вдруг у него нашелся последователь. И не где-нибудь, а в Совете НБУ. Новое лицо там. Новое криворожское лицо.
...Анализируя возможность и целесообразность дефолта для Украины, член совета сравнил его с "расстройством желудка". "Если нет физической возможности больше терпеть, то стоит опорожниться и принимать лекарства. Так и с дефолтом государств - если нет объективной возможности обслуживать долг (например, из-за одновременного падения экспорта и оттока капитала с рынка ОВГЗ), то в дефолте нет ничего плохого", - написал Шапран….
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В дефолте нет ничего плохого - это от создателей "коронавирус полезен для вашего здоровья".
Дефолт - это всегда больно. Это последняя мера. Когда до нее доходит, никто не счастлив. Совершенно никто. Кроме, разве что, Коломойского и компании, которые испытывают небывалое облегчение. Дефолт означает коллапс финансовой системы. Разрушает доверие на года. И сопровождается таким количеством неприятностей, что трудно даже представить. В Аргентине в свое время пришлось выводить танки на улице, так народ был счастлив от результатов дефолта.
У нас падал экспорт и убегали инвесторы в 2008 году. Причем тогда инвесторов было гораздо больше. У нас падал экспорт и убегали последние загулявшие инвесторы в 2014-м. Но дефолта не было. Потому что у Украины не такой большой долг, чтобы ради его !обнуления" жертвовать всей экономикой. Что было в 2008-м и в 2014 году? Был МВФ. При поддержке МВФ у вас не будет проблем пройти кризисные времена без дефолта. При том, что в данный момент у Украины есть запас прочности. Благодаря резервам НБУ, очищенной банковской системе и существенному уменьшению долга. И дефолт в такой момент - это нежелание платить, сознательное самоубийство.
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Люди Коломойского говорят нам, что ливанцы молодцы. Давайте будем как ливанцы. Благо они недавно объявили дефолт. Но забывают уточнить, что в Ливане жестокий валютный кризис, долг в три раза выше, чем в Украине, и невозможность забрать депозиты из банков. Прекрасный пример для подражания. Хотим повторить?
Единственная возможная причина для дефолта сейчас - это нежелание сотрудничать с МВФ. Почему? Потому что МВФ обижает Коломойского. И вот люди Коломойского постоянно предлагают нам попробовать дефолт на вкус. Вот и все. Другой причины нет. И не будет. Потому что объявлять дефолт в той ситуации, когда вы, приняв ряд вполне разумных шагов, можете его избежать, не является признаком здравого смысла.
Можно только посочувствовать приспешникам Коломойского, если у них проблемы с опорожнением желудка. Но можно нас избавить от подробностей. И решать свои интимные проблемы у врача. А если вы решили под шумок кризиса задефолтить, то так и скажите. Но не надо опорожняться прямо у всех глазах и говорит, что это манна небесная.
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Сергей ФУРСА
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Послание Зеленскому!
Мнения / Общество 11-мар, 05:069 3 264 0

"мониторы", постарайтесь положить ему это на стол.

Вова, я не враг тебе - ты символ надежды на перемены и я не жалею о том, что призывал в первом туре голосовать за Тимошенко, а во втором за тебя...

Но ты окружил себя дегенератами и "селюками"... Нет, не в смысле из "села" - я сам из села. В смысле "ограниченными" и тупыми "хуторянами".

Они ведут тебя... символ надежды... в пропасть. Я не твой сторонник лично, я тот, кто защищает Символ, который сегодня принадлежит тебе.

Вот скажи... А Мендель твоя жена? Может любовница? Ну только честно. Или ты не знал, что ПО ПРОТОКОЛУ... за спиной, положив руку на кресло или на плечо, может быть ТОЛЬКО ЖЕНА - первая леди.

Ты не знал? А как теперь быть тем, кто знает или кто не зная, но видя аналогичные фото все понимает?

Ты понимаешь, что теперь она либо твоя жена либо любовница, демонстрирующая миру свой статус?

Ты понимаешь, что ты унизил первую леди?

Ты понимаешь КТО такая Мендель, как знаю это я?

Ты понимаешь, что она ЗНАЛА ВСЕ?!

Ты понимаешь, что она сообщила миру, что она твоя "моника левински"?

Ты понимаешь, что она сообщила, что на работе "она заменяет тебе жену" и хочет признания себя как любовница?

Ты знал, что сидеть на столе - дурная примета. И вообще дурной тон.

Не знал? Странно.. я думал ты из народа... Не знал? А куда смотрит протокол?

Ты решил "попередвигать" пункты "минска"? Ты ребенок или действительно наивный?

Тут тебе правильно написали: Если на аварийном выходе написано, что нужно сперва выдернуть шнур, а потом выдавить окно, то наоборот никак не получится!

Порядок - важен! И "какая разница" - это ты можешь Резникову травить в нашей "юриЗпурденции"... А на глобальном уровне наше шлеперство до сраки.

Ты решил Франции указывать как жить? Смело! Но глупо...

К чему я? К тому, что ты можешь делать ставку на олигархов, на спекулей внешних, но нет разницы между фамилиями насильников... и не важно с какого они района...

Глупо звать насильника с Борщаговки, чтоб избавиться от насильника с Трои... Какая разница? (тм)

Субъектность это не попытка создать "элиту" у себя в Офисе во главе с собой... Это путь на эшафот.

Как только ты это сделаешь - тебя обезглавят и заберут абсолютную власть, созданную тобой, пороча тебя как узурпатора...

Знаешь почему я боюсь "равануть на трон"? Потому, что как только я сформирую поле и идею - меня пристрелят, а потом сделают иконой, а потом те, кто пристрелили под покровом моей иконы пойдут во власть... Те... против кого я боролся...

Господи, избавь меня от апостолов - от врагов я и сам избавлюсь. Никто так не извратит Учение, как Апостолы.

Начинай строить свою "преторию"... Не в ОФИЦИАЛЬНОЙ власти... и не в 95 квартале... Изображай агнца, отдавая им власть, но строй "теневую" преторию... Но НЕ "квартальную" - те тебе не помогут и первыми тебя сдадут новым господам...

Считай меня твоим "макиавелли"... мне нихера от тебя не нужно, как и вообще от всех. Моя власть не в посадах и бОльшей мне не нужно. Мне хорошо с самим собой, будет натхнення и три часа на вискарь - маякуй. Не будешь пить - можешь не звать... Достаточно и этого текста. Надеюсь поймешь.

Миха Чаплыга
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доллар в обменниках уже по 27 гривень
ещё 5 дней назад (до праздников) было по 25 грн
За 5 дней, гривна упала на 8%
Значит, теперь уже можно и пенсию индексировать, опустив гривну и обесценив её...
Цены и тарифы теперь только вверх.
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это "Зеэкономика"от СН...сначала продали все маски...теперь продадут все доллары... Международные резервы Украины превышают $26 млрд и НБУ готов продолжать интервенции по продаже валюты, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 4181
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Сегодня еду в маршрутном такси и чувак в телефонном режиме даёт указания своей коллеге: -Завтра нам надо будет, пересмотреть цены, будем поднимать цены на все товары,курс нестабильный надо что то делать а то мы с хером останемся через месяц!!! Это ли не старт паники????
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