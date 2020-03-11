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Все про:МЗС (2095) Нігерія (15) пірати (39) Кулеба Дмитро (236)

 Український моряк Голяненко, викрадений у лютому нігерійськими піратами, повернувся додому, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що український моряк Дмитро Голяненко, викрадений нігерійськими піратами 20 лютого, повернувся додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Україна своїх не кидає. 20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу судна "Alpine Princess". Зокрема, громадянина України.

Посольство України в Греції та судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім'єю. Вітаю з поверненням!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 20 лютого 2020 року поблизу Нігерії пірати викрали з корабля "Alpine Princess" 10 членів екіпажу, серед яких був українець Голяненко.

Читайте також: Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180841
 
 
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Нигерийские пираты, сомалийские пираты, российские пираты. Пиратов становится все больше.
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Там тадам тадам тадам..тададададам..нигерийцы насмотрелись Пиратов карибского моря! Надо просто перестать снимать такие фильмы и развести режиссёров по домам!
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Мне кажется вы немного сфальшивили. "Там - та-дам..." - больше похоже на "Наша служба и опасна и трудна..." их некогда известного сериала.
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Пардон, но ві привели вступление вместо основной темы, она идёт сразу после ударных.
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Самые коварные и безжалостные росийские пираты
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Скажите соседям чтобы по привычке не разбили окна в его машине и не жгли шины - ложная тревога.
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