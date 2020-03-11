 В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.
Під час занять проводяться планові водолазні спуски, відпрацьовуються навчальні завдання з огляду підводної частини корабля з метою виявлення мін і мінно-вибухових пристроїв.
В умовах поганої оглядовості, критичним є вміння розуміти один одного без слів, іноді навіть без жестів, майже інтуїтивно, тому вправи виконуються попарно.
Підрозділ задіяно в протидиверсійній підводній обороні акваторії. У повсякденній діяльності особовий склад виконує завдання з виявлення підводних диверсійних сил - ворожих плавців і різних засобів на грунті або підводних частинах корабля, на кшталт мінно-вибухових пристроїв або пристроїв ведення розвідки.
Також спецпризначенці виконують завдання із супроводу суден і кораблів, огляду берегових споруд до і після стоянки кораблів, перевіряють гідроспоруди, причальні стінки тощо.
Залежно від завдань, бойові плавці використовують дихальні апарати відкритого або закритого типів. Останні не випускають у воду повітря, даючи можливість залишатися непоміченим. Крім того, використовуються сучасні системи підводного моніторингу типу гідроакустичних систем і гідролокаторів. Для збільшення території огляду, можуть бути задіяні різні підводні транспортні засоби.
В результате этих бомбежек русскими были убиты 470 больных пациентов и врачей
Далее Виктор Цой заявил:Я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Во-вторых, значит закон такой или власть слабая, если находятся жулики, которые могут его как-то развернуть.[18]
Г. Мысли
таких подготовить - ето время, большие деньги и их огромное желание.
не уверен, шо таких подразделений много в Украине, хотелось бы больше...
Удачи хлопцам!
Как один придурок из штаба у себя на фейсбуке в начале войны!
Сдается мне что предприимчивые одесситы пилят бюджетные средства.