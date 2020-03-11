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 В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України. ФОТО

Підводний протидиверсійний підрозділ Військово-Морських Сил ЗС України проходить підготовку в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України 01

Під час занять проводяться планові водолазні спуски, відпрацьовуються навчальні завдання з огляду підводної частини корабля з метою виявлення мін і мінно-вибухових пристроїв.

В умовах поганої оглядовості, критичним є вміння розуміти один одного без слів, іноді навіть без жестів, майже інтуїтивно, тому вправи виконуються попарно.

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України 02

Підрозділ задіяно в протидиверсійній підводній обороні акваторії. У повсякденній діяльності особовий склад виконує завдання з виявлення підводних диверсійних сил - ворожих плавців і різних засобів на грунті або підводних частинах корабля, на кшталт мінно-вибухових пристроїв або пристроїв ведення розвідки.

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Також спецпризначенці виконують завдання із супроводу суден і кораблів, огляду берегових споруд до і після стоянки кораблів, перевіряють гідроспоруди, причальні стінки тощо.

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України 03

Залежно від завдань, бойові плавці використовують дихальні апарати відкритого або закритого типів. Останні не випускають у воду повітря, даючи можливість залишатися непоміченим. Крім того, використовуються сучасні системи підводного моніторингу типу гідроакустичних систем і гідролокаторів. Для збільшення території огляду, можуть бути задіяні різні підводні транспортні засоби.

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180840
 
   
 Топ коментарі
 
ети бойцы - ето елита.
таких подготовить - ето время, большие деньги и их огромное желание.
не уверен, шо таких подразделений много в Украине, хотелось бы больше...
Удачи хлопцам!
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‼ Всемирная организация здравоохранения #ВОЗ официально зарегистрировала 494 ракетно-бомбовых ударов #русских самолетов по больницам и родильным домам в #Сирии.

В результате этих бомбежек русскими были убиты 470 больных пациентов и врачей
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Вот борятся уже 10 лет с коррупцией и конца не видно и хз где он ..но точно коррупцию не разводят пенсионеры киповщики механики водители сержанты инвалиды учителя врачи ....

Далее Виктор Цой заявил:В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4141Я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Во-вторых, значит закон такой или власть слабая, если находятся жулики, которые могут его как-то развернуть.[18]В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4173
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выражение спекуляция с совка аля вам -коррупция но только уже сегодня....
Г. Мысли
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Неплохая учебка была на Змеином ,в самоволку плавали ...
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Може деякі моменти доречні, але інколи влада влаштовує такі танці з бубном, що ритуали диких племен амазонки, здаються докторськими десертаціями
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Норвегия прерывает учения НАТО из-за опасности, которую представляет пандемия #coronavirus для их солдат и офицеров ...
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ети бойцы - ето елита.
таких подготовить - ето время, большие деньги и их огромное желание.
не уверен, шо таких подразделений много в Украине, хотелось бы больше...
Удачи хлопцам!
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Це просто смішно . З таким спорядженням диверсантів хрін впіймаєш, знаю з особистого досвіду. По викиду повітря тобто бульбашок одразу помітять та ще й загарпунять
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Вы придурки еще фото ребят с лич данными напечатайте!
Как один придурок из штаба у себя на фейсбуке в начале войны!
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На фото несколько человек в мокрых костюмах для подводной охоты со снаряжением для любительского дайвинга... При чем дешёвого снаряжения, Такое в Египте в прокат в принципе всем желающим выдадут... И судя опять же по снаряге людям преподают курс ОВД по пади ну или там кмас... Вообще в Одессе это уже не первый выпуск дайверов любителей... Интересно сколько государство за сие платит? Кому интересно набираем в Гугле курсы ОВД ради и видим такие же картинки в такой же снаряге... Ну и на последок, служба ПДСС это прежде всего гидролакация, приборы наблюдения за акваторией, патрульной судно и прочая прочая машинерия... А не комплект снаряги драйвера любителя.
Сдается мне что предприимчивые одесситы пилят бюджетные средства.
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