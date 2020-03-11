 Пробне ЗНО відклали через коронавірус

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook УЦОЯО.

Пробне ЗНО мало відбутися 21 березня, нову дату обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

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