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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (129) ЗНО (126) COVID-19 (646)

 Пробне ЗНО відклали через коронавірус

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook УЦОЯО.

Пробне ЗНО мало відбутися 21 березня, нову дату обіцяють повідомити додатково.

Пробне ЗНО відклали через коронавірус 01

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти оголосило тритижневий обов'язковий карантин для всіх освітніх установ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180838
 
 
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Скоро жінки в ліжку будуть казати чоловікам не "у мене болить голова", а "напевно у мене коронавірус" )))
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не смешно: помимо короны там много интересного найти можно
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так і вірус лікуеться, люди ж виздоровлюють.
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надо приложить к лицу фильтр из подушки
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Ганапольсткий вичитав що краще підгузник.
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***
консьерж дома - тут я решаю, кто жилец, а кто нет )))))

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Ховайся, всюди вірус. Потрібен антивірусник.
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