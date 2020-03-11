 Словаччина й Угорщина оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заявах урядів Словаччини і Угорщини.

У Словаччині надзвичайний стан набирає чинності з четверга, 12 березня, з 6 ранку. У зв'язку зі станом, уряд і державні органи можуть формувати поставки медичних товарів конкретних компаній.

"Метою екстреної заяви є створення умов для вжиття необхідних заходів щодо запобігання і пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, викликаної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Словацької Республіки", - сказано в заяві словацького уряду.

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Також надзвичайний стан оголосили в Угорщині. Зокрема, там закривають всі університети через коронавірус. Крім цього угорський уряд ввів:

заборону на поїздки в Угорщину з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану;

відновлення суворішого контролю вздовж австрійського і словенського кордонів;

заборона заходів у приміщенні з більш ніж 100 учасниками і понад 500 для заходів на відкритому повітрі.

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