 Словаччина й Угорщина оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заявах урядів Словаччини і Угорщини.
У Словаччині надзвичайний стан набирає чинності з четверга, 12 березня, з 6 ранку. У зв'язку зі станом, уряд і державні органи можуть формувати поставки медичних товарів конкретних компаній.
"Метою екстреної заяви є створення умов для вжиття необхідних заходів щодо запобігання і пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, викликаної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Словацької Республіки", - сказано в заяві словацького уряду.
Також надзвичайний стан оголосили в Угорщині. Зокрема, там закривають всі університети через коронавірус. Крім цього угорський уряд ввів:
- заборону на поїздки в Угорщину з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану;
- відновлення суворішого контролю вздовж австрійського і словенського кордонів;
- заборона заходів у приміщенні з більш ніж 100 учасниками і понад 500 для заходів на відкритому повітрі.
В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес
а от сам Кернес і такі як він, від цієї зарази можуть і копита двинути?
«Таблички с именами больных, которые раньше были разноцветными, в зависимости от тяжести состояния, теперь все красные.
Диагноз - двухсторонняя пневмония».
Доктор также развенчивает миф, что у молодых пациентов не может быть тяжелых осложнений:
загрузка...
«Это спокойствие быстро проходит, когда вы видите молодого человека на аппарате для тяжелых случаев, который пропускает кровь, насыщает ее кислородом и возвращает обратно, в надежде, что это поможет организму справиться».
ВОЗ объявила "пандемию"; блин, корью болеют миллионы людей в мире каждый год, и до ста тысяч умирают, но никто ЧП не объявляет.
Какие-то ушлые ребята обрушили биржи по всему миру - вот это действительный результат мировой истерики. И, похоже, ВОЗ создаёт истерику именно по приказу этих ребят.
І цих 50% навіть не задумуються над тим, що можуть зіграти в ящик з такими припущеннями
И не забывайте:в Италии практически нет центральной власти. Вспомните такого персонажа по имени Берлускони. Это в самом деле был "премьер-министр", а не ряженый клоун типа Зели ?
Про этот вирус сегодня в "Моск.комсомольце" рассказал итальянский врач. Да, это новая инфекция; она отличается тем что целенаправленно поражает альвеолы лёгких, что указывает на возможную попытку создания бактериологического оружия; опять же, это отдельный разговор.
И, да, нужно бдеть. Но ВОЗ целенаправленно создаёт истерику ! Не сообщает людям ни о клинической картине болезни, ни о симптомах, зато из ВОЗ несутся душераздирающие крики.
В понятие "жопа" укладываются эпидемии чумы или, скажем, испанки. Пока же это - серьёзная проблема, к которой нужно подойти спокойно и методично, а не устраивать вселенские вопли что "все заразятся и умрут".
Гурьянов Сергей@Segozavr 1 ч
Дания закрывает все школы и университеты, работники госсектора, отсутствие которых не критично для нормального функционирования, будут отправлены домой.