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Все про:Угорщина (537) Словаччина (132) надзвичайний стан (42) COVID-19 (646)

 Словаччина й Угорщина оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Уряди Словаччини та Угорщини оголосили надзвичайні стани через спалах коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заявах урядів Словаччини і Угорщини.

У Словаччині надзвичайний стан набирає чинності з четверга, 12 березня, з 6 ранку. У зв'язку зі станом, уряд і державні органи можуть формувати поставки медичних товарів конкретних компаній.

"Метою екстреної заяви є створення умов для вжиття необхідних заходів щодо запобігання і пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, викликаної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Словацької Республіки", - сказано в заяві словацького уряду.

Також читайте: Влада Сан-Франциско оголосила надзвичайний стан через коронавірус, - The Hill

Також надзвичайний стан оголосили в Угорщині. Зокрема, там закривають всі університети через коронавірус. Крім цього угорський уряд ввів:

  • заборону на поїздки в Угорщину з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану;
  • відновлення суворішого контролю вздовж австрійського і словенського кордонів;
  • заборона заходів у приміщенні з більш ніж 100 учасниками і понад 500 для заходів на відкритому повітрі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180837
 
 
 Топ коментарі
 
ну... как сказать.. Кернес решил в неповиновение поиграть, указания от пидорашки навеное получил - Харьков (ватная столица Украины ) продолжит обучение детей в школах
В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес
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ну в Україні то все Слава Богу ...
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Ну в Україні ситуація гірша тут 50% населення рішили що влада грає в гру щодо заборони зібрань

І цих 50% навіть не задумуються над тим, що можуть зіграти в ящик з такими припущеннями
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ну... как сказать.. Кернес решил в неповиновение поиграть, указания от ********* навеное получил - Харьков (ватная столица Украины ) продолжит обучение детей в школах
В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес
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Кернес в курсі що діти можуть спокійно цю заразу переносити і не хворіти,

а от сам Кернес і такі як він, від цієї зарази можуть і копита двинути?
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Врачи пытаются ослабить симптомы в надежде, что организм сам справится с болезнью:
«Таблички с именами больных, которые раньше были разноцветными, в зависимости от тяжести состояния, теперь все красные.
Диагноз - двухсторонняя пневмония».
Доктор также развенчивает миф, что у молодых пациентов не может быть тяжелых осложнений:
загрузка...
«Это спокойствие быстро проходит, когда вы видите молодого человека на аппарате для тяжелых случаев, который пропускает кровь, насыщает ее кислородом и возвращает обратно, в надежде, что это поможет организму справиться».
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просто не назвали это дело чп,шоб зелохов не пугать...а так все то же
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21 століття а вуйки і цьотки ще пальці слинять, щоб гроші порахувати.
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Ну что за хрень; сколько там заболевших в той Венгрии и Словакии ?
ВОЗ объявила "пандемию"; блин, корью болеют миллионы людей в мире каждый год, и до ста тысяч умирают, но никто ЧП не объявляет.
Какие-то ушлые ребята обрушили биржи по всему миру - вот это действительный результат мировой истерики. И, похоже, ВОЗ создаёт истерику именно по приказу этих ребят.
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интересно, камуняки без гиляки на московии миллионами трупов выложат площадь, или ограничатся геноцидом пенсионеров?
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Трудно сказать. Им, в принципе, туземное население не нужно (для его замещения завозят таджиков).
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Вы об этом итальянцам расскажите, у них за сутки 196 смертей!
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Ну в Україні ситуація гірша тут 50% населення рішили що влада грає в гру щодо заборони зібрань

І цих 50% навіть не задумуються над тим, що можуть зіграти в ящик з такими припущеннями
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Любая инфекция имеет такую картину: вспышка, власть принимает меры, вспышка достигает максимума и идёт на убыль.
И не забывайте:в Италии практически нет центральной власти. Вспомните такого персонажа по имени Берлускони. Это в самом деле был "премьер-министр", а не ряженый клоун типа Зели ?
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Это не хрень, а новый и непонятный гад под названием COVID-19. И еще человечество не знает что это такое на самом деле (может кроме избранных, или "родителей" этого вируса). Может это какая-то разновидность СПИДа убивающая иммунную систему человека. Если даже взвешенная и спокойная Меркель готовиться к худшему, значит есть повод для беспокойства. Паниковать не надо, но готовиться к худшему стоит. Как говориться: "лучше перебдеть, чем недобдеть".
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Меркель, вообще-то, не более чем говорящая голова, тренированная в спецшколе КГБ СССР (или ГРУ) на Донбассе; можете ознакомиться с этим фактом её биографии. Но, это отдельный разговор.
Про этот вирус сегодня в "Моск.комсомольце" рассказал итальянский врач. Да, это новая инфекция; она отличается тем что целенаправленно поражает альвеолы лёгких, что указывает на возможную попытку создания бактериологического оружия; опять же, это отдельный разговор.
И, да, нужно бдеть. Но ВОЗ целенаправленно создаёт истерику ! Не сообщает людям ни о клинической картине болезни, ни о симптомах, зато из ВОЗ несутся душераздирающие крики.
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Вот как раз наоборот. Молчали и успокаивали до последнего, пока не поняли, что настает жопа Словаччина й Угорщина оголосили надзвичайний стан через коронавірус - Цензор.НЕТ 7354
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Китайцы рапортовали что вспышка пошла на спад.
В понятие "жопа" укладываются эпидемии чумы или, скажем, испанки. Пока же это - серьёзная проблема, к которой нужно подойти спокойно и методично, а не устраивать вселенские вопли что "все заразятся и умрут".
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Гурьянов Сергей@Segozavr 1 ч

Дания закрывает все школы и университеты, работники госсектора, отсутствие которых не критично для нормального функционирования, будут отправлены домой.
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