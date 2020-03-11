 Міносвіти оголосило тритижневий обов'язковий карантин для всіх освітніх установ

Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 11 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.
У Міносвіти також опублікували "Докладні рекомендації для керівників закладів та управлінців є у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року".
Згідно з наказом "Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:
- дошкільної,
- загальної середньої,
- позашкільної,
- професійної (професійно-технічної),
- фахової передвищої,
- вищої,
- післядипломної освіти.
Дане рішення Уряду є підставою для керівника закладу освіти видати наказ про запровадження карантину в закладі".
У Міносвіти зазначають: "Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти".
Також "МОН рекомендує закладам освіти:
- відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;
- не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;
- інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;
- розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
- розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
- забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
- виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;
- виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
- обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації".
Однако их родители ходят на работу, ездят в транспорте... то есть есть риск заразится вирусом.
Прийдя домой с работы или из общественного транспорта, родители могут заразить своего ребёнка.
Так, что закрытие школ это полумеры.
Нужно вообще ограничивать передвижения всех людей, как это делают в Италии.
...
Я вам вот что хочу сообщить, мои дорогие.
С утра выходит мэр Киева Виталий Кличко, который не устаёт рассказывать в интервью о своей застаревшей дружбе с Ермаком, и сообщает, что коронавирус, эпидемия и карантин. По причине коронавируса, эпидемии и карантина, сообщает нам Кличко, будут ограничены массовые мероприятия.
Метро с сотнями тысяч людей в закрытом помещении не закрывается. Вокзалы не закрываются. Аэропорты не закрываются. А массовые мероприятия закрываются. Это нам Кличко сообщает по видео.
Ооооокей.
Дальше выходит Кабинет министров имени Ермака и сообщает нам всем всё то же. Закрывают школы, ВУЗы и массовые мероприятия, превышающие 200 человек. Метро пускай работает, шпайш машт флоу. И Рада, там особо прописано, должна работать (420+ депутатов в закрытом помещении). А митинги всё.
Оооооооокей-2.
А дальше выходит уже не видосик от Кличко, а документик от Кличко. От КГГА, если точнее. И в документике написано, что ограничение на массовые мероприятия уже не 200 человек. А уже оно в Киеве 60 человек. И только тех, «які пройшли термометрію».
А теперь своими словами.
В городе, где подтверждённых случаев заболевания 0 (прописью: НОЛЬ), вводится запрет на массовые мероприятия, а на метро не вводится. И на автобусы. И на троллейбусы. И на трамваи. Значит, что этот запрет, вероятно, не призван побеждать эпидемию, которой, кстати, нет, если верить тому же Кабмину. Это значит, что этот запрет должен победить что-то другое. Например, право на массовые протесты.
Я не думаю, что так власть Ермака-Зеленского планирует уменьшить запланированные акции ко Дню добровольца или планирующиеся на следующей неделе изменения в избирательный кодекс в части выборов на Донбассе (это пока слухи, но).
Я считаю, что так власть Ермака-Зеленского под предлогом эпидемии (1 заболевший на страну) смотрит, сглотнем ли мы запреты массовых собраний.
Поэтому что я вам могу сказать, дорогие мои мамкины диктаторы.
Хрен вам, а не отмена движей на 14 марта. Надо не больше 200 человек? Окей, будет много колонн по 199 человек. Боимся эпидемии? Так мы будем в масках. Медицинских. Из эпидемиологических соображений.
Тут не Россия. Тут фигня с «пройдите рамку» не сработает. Тут Украина.
И у нас тут другая эпидемия. У нас рак власти. Рак системы.
Зелёные метастазы поползли.
Придётся вас лечить.
Юрій Гудименко
https://youtu.be/sTP1ZH0rILE
В Харькове еще сегодня на все это вроде как хер забили....
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Работа дома у компьютера! Посетителей на ЦН прибавится.
Источник: https://censor.net.ua/n3180835