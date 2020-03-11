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 Суспільство, Здоров'я
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 Міносвіти оголосило тритижневий обов'язковий карантин для всіх освітніх установ

З 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин для усіх закладів освіти.

Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 11 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

У Міносвіти також опублікували "Докладні рекомендації для керівників закладів та управлінців є у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року".

Згідно з наказом "Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

- дошкільної,

- загальної середньої,

- позашкільної,

- професійної (професійно-технічної),

- фахової передвищої,

- вищої,

- післядипломної освіти.

Дане рішення Уряду є підставою для керівника закладу освіти видати наказ про запровадження карантину в закладі".

У Міносвіти зазначають: "Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти".

Також читайте: З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко. ВIДЕО

Також "МОН рекомендує закладам освіти:

- відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;

- не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;

- інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;

- розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;

- розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;

- забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

- виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;

- виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;

- обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації".

Читайте також: У Харкові вводиться обмеження 60 осіб для масових заходів, але школи і садочки на карантин не йдуть, - Кернес

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180835
 
 
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вместо одной недели - три...потом догоняй (если дистанционно не припашут))))
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Это ЗЕ сказал? А то он что то вообще про вирус ни бе ни ме.
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Дети в школу ходить не будут. Ок.
Однако их родители ходят на работу, ездят в транспорте... то есть есть риск заразится вирусом.
Прийдя домой с работы или из общественного транспорта, родители могут заразить своего ребёнка.
Так, что закрытие школ это полумеры.
Нужно вообще ограничивать передвижения всех людей, как это делают в Италии.
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мало того...три недели никакой ребенок не высидит дома...если еще и погода не подведет
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ага с телефонами компами и планшетами это рай
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Их ныне лишний раз от компа оторваться и выйти на улицу не заставишь.
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одно дело высидеть 3 недели а совсем другое вылежать 5 недель до относительного выздоровления.....или если "повезет" то и пару месяцев с перспективой пожизненного рабства на фармкомпании...
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сглотнем ли мы запреты массовых собраний ?
Я вам вот что хочу сообщить, мои дорогие.

С утра выходит мэр Киева Виталий Кличко, который не устаёт рассказывать в интервью о своей застаревшей дружбе с Ермаком, и сообщает, что коронавирус, эпидемия и карантин. По причине коронавируса, эпидемии и карантина, сообщает нам Кличко, будут ограничены массовые мероприятия.
Метро с сотнями тысяч людей в закрытом помещении не закрывается. Вокзалы не закрываются. Аэропорты не закрываются. А массовые мероприятия закрываются. Это нам Кличко сообщает по видео.

Ооооокей.
Дальше выходит Кабинет министров имени Ермака и сообщает нам всем всё то же. Закрывают школы, ВУЗы и массовые мероприятия, превышающие 200 человек. Метро пускай работает, шпайш машт флоу. И Рада, там особо прописано, должна работать (420+ депутатов в закрытом помещении). А митинги всё.

Оооооооокей-2.
А дальше выходит уже не видосик от Кличко, а документик от Кличко. От КГГА, если точнее. И в документике написано, что ограничение на массовые мероприятия уже не 200 человек. А уже оно в Киеве 60 человек. И только тех, «які пройшли термометрію».

А теперь своими словами.
В городе, где подтверждённых случаев заболевания 0 (прописью: НОЛЬ), вводится запрет на массовые мероприятия, а на метро не вводится. И на автобусы. И на троллейбусы. И на трамваи. Значит, что этот запрет, вероятно, не призван побеждать эпидемию, которой, кстати, нет, если верить тому же Кабмину. Это значит, что этот запрет должен победить что-то другое. Например, право на массовые протесты.

Я не думаю, что так власть Ермака-Зеленского планирует уменьшить запланированные акции ко Дню добровольца или планирующиеся на следующей неделе изменения в избирательный кодекс в части выборов на Донбассе (это пока слухи, но).
Я считаю, что так власть Ермака-Зеленского под предлогом эпидемии (1 заболевший на страну) смотрит, сглотнем ли мы запреты массовых собраний.

Поэтому что я вам могу сказать, дорогие мои мамкины диктаторы.
Хрен вам, а не отмена движей на 14 марта. Надо не больше 200 человек? Окей, будет много колонн по 199 человек. Боимся эпидемии? Так мы будем в масках. Медицинских. Из эпидемиологических соображений.
Тут не Россия. Тут фигня с «пройдите рамку» не сработает. Тут Украина.
И у нас тут другая эпидемия. У нас рак власти. Рак системы.
Зелёные метастазы поползли.
Придётся вас лечить.

Юрій Гудименко
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а что на это скажет коммунист и совкодрочер товарищ Кернес...?
В Харькове еще сегодня на все это вроде как хер забили....
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Ну вот если Харьков начнет болеть будут им Ухань делать, или Новые Санжары.
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- разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
Работа дома у компьютера! Посетителей на ЦН прибавится.
Источник: https://censor.net.ua/n3180835
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А больничные родителям за присмотром будут давать?Садиковские еще маленькие.
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Вот бы в моём детстве так Школы на три недели закрывали из-за всякой куйни Ни одного умершего а сколько шума Санжары карантин министра молебны и протесты на западной Кабмин сто лямов выделяет на закупки медпрепаратов И пока Украинцы будут бороться с несуществующей угрозой зе- ушлёпки протащат закон о продаже земли
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Оно все мелочное пока не коснется, а потом уже поздно будет пить боржоми...
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Весь мир болеет коронавирусом, чтобы Зе протащил закон о земле! Угрозы никакой, ВОЗ купил )(уйлоМинобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений - Цензор.НЕТ 7376 Соевый, вытряхни шоколадные бобы с дупы, что на шее. Минобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений - Цензор.НЕТ 7376 Это ж просто уму непостижимо как таким упоротым можно быть
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Весь мир не болеет а с ума сходит От кровавого поноса за это время больше умерло И вам зебелятам помои в уши вливают Если-бы не трындели про коронавирус Не было бы ни Санжар ни протестов на западной Заболел кто-то гриппом ложите в больницу и лечите Но нет биомассе надо шоу Министр на карантине броневики в санжарах пресс-конференции министров и мэров бла-бла-бла из каждого утюга И как-то не до погибших на передовой росте курса доллара принимаемого закона о земле ........Не сцыте зебилята как потеплеет всё пройдёт (кроме вашей тупости )
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Цікаво, у Вінниці хресний хід вже закінчився чи вони ще круги намотують?
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В метро Киева и Харькова сотни тысяч людей каждый день ездят и ничего Один заражённый проедет пару станций и привет Но никого это не колыхает Потому что все только пиарятся на теме коронавируса понимая что реальной угрозы нет
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Вірусу треба дати шанс і просто не заважати працювати. Якщо він чогось не вміє, він навчиться. Просто дайте йому сто днів.
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А в Тернополі міськрада хотіла ви...бнутись. І не вводити карантин, аж до 21:00 ви...бувались. Б...ді ви...бисті!
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а який у тому зміст якщо ті всі діти будуть не вдома сидіти а лазити по підворотнях ?
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