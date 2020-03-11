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 Затриманого в січні охоронця збитого МН17 звільнили від відповідальності за допомогу слідству, - судове рішення

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області звільнив від кримінальної відповідальності уродженця Єнакієвого, який охороняв уламки літака Boeing 777 Malaysia Airlines Flight 17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду від 6 березня.

Під час допиту підозрюваний повідомив органам досудового розслідування про інших учасників підрозділу НЗФ "Народне ополчення Донбасу" та осіб, з якими він охороняв збитий літак, їхню загальну кількість і місце розташування.

Прокурор у суді підтвердив, що чоловік сприяв правоохоронним органам у розкритті злочинів "ДНР". Тому прокурор сам попросив звільнити підсудного від відповідальності і справу закрити. За участь у терористичній організації обвинуваченому загрожувало до 15 років позбавлення волі.

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Згідно з матеріалами слідства, 20 серпня 2014 року чоловік прибув у село Грабово Донецької області, де йому видали військову форму російського зразка і доручили чергування та охорону блокпоста терористичної організації "ДНР", а також місця падіння цивільного літака Boeing 777 Malaysia Airlines Flight. Під час чергування на блокпостах він отримував зброю AK-74 і ПМ. На місці падіння літака знаходив особисті речі пасажирів - іграшки, дитяче взуття, ноутбук, 11 паспортів громадян "азіатської зовнішності". Ці предмети він передав представникам "ДНР", за що отримав 25 тисяч російських рублів.

23 листопада 2014 року у зв'язку з необхідністю прийняти "присягу" "ДНР" і активізацією бойових дій, обвинувачений самовільно покинув "підрозділ" і виїхав на територію Російської Федерації, де перебував до грудня 2019 року.

Нагадаємо, в січні 2020 року прикордонники затримали громадянина України 1994 року народження, який брав безпосередню участь у діяльності збройних формувань РФ. Під час опитування затриманого правоохоронці з'ясували, що починаючи з кінця серпня 2014 року він охороняв місце катастрофи збитого російськими військами літака рейсу МН17. Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 російських рублів збирав і віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180834
 
 
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лучше бы голланам отдали..те б использовали более еффективно....
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А 25 тысяч кацапських фублів залишили поцу?
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Він їх витратив вже. Він же був на росії до грудня 2019 року.
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малоросы избавляются от свидетелей...
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суды Украины,равно как и действующая "власть"(равно как и предыдущие-вплоть до 1-го президента) по совокупности своих преступных решений-неправомочна осуществлять свои функции,а следовательно- преступны по своей сущности.
тяжелые времена-враг снаружи,и внутри.
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