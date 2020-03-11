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Все про:Вакарчук (169) Голос партія (143) Рудик Кіра (1)

 Рудик очолила партію "Голос" замість Вакарчука

Депутат Верховної Ради Кіра Рудик очолила партію "Голос" замість Святослава Вакарчука, який при цьому залишається лідером партії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Голосу".

"Сьогодні, 11 березня, з'їзд партії "Голос" обрав нового керівника партії - найкращого управлінця з команди "Голосу" Кіру Рудик. Це призначення - відповідь на нові виклики, які стоять перед партією. Слабкий уряд, повернення колишніх функціонерів, неготовність країни до економічної кризи, нестача прийнятої стратегії у боротьбі з Росією. Нас чекають непрості часи", - повідомили в партії.

Рудик була третім номером виборчого списку партії на дострокових виборах до Верховної Ради. До обрання працювала операційним директором в IT-компанії Ring Ukraine.

Партія підкреслила, що Вакарчук залишається лідером "Голосу", продовжить працювати в парламенті і розвивати партію.

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Нагадаємо, що Рудик - вже третій керівник партії "Голос" за останній рік.

Політична сила була створена 21 травня 2019 року на базі існуючої з 2015 року партії-пустушки "Платформа ініціатив". Керівником політичної партії "Голос" значилася колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, а в липні її змінив Святослав Вакарчук.

На виборах 21 липня 2019 року "Голос" набрав 5,83% голосів. З урахуванням мажоритарників вона отримала 20 мандатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180832
 
 
 Топ коментарі
 
он и не надувался. из пустышки был слеплен, пустышкой и есть.
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Славко як пікінес в моєї сусідки в селі. Подзявкає-подзявкає і втікає! Ще й сре по моєму подвірї
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он и не надувался. из пустышки был слеплен, пустышкой и есть.
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Як може здутися те, що і не розпаковувалося...
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Як може здутися те, що так толком і не надулося ...?
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Очередная лидерская партия. У нас все такие впрочем.
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Черговий штучно створений олігархічний політпроект - і в нас всі такі , між іншим ...
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А вон дантист-надомник Рудик -
У его приёмник "грюндиг",
Он его ночами крутит -
Ловит, контра, ФРГ.
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Бабосики Пинчука отработал, голоса оттянул и дальше скакать по сцене.
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Славко як пікінес в моєї сусідки в селі. Подзявкає-подзявкає і втікає! Ще й сре по моєму подвірї
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епутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.

Возглавила Рудик, а лидер - Вакарчук. Как-то очень тонко.
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Вакарчук - не лидер. та и партия "голос" - кич. вот у Кличко была партия "удар". а как назвал бы свою партию Джакомо Казанова?
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Ця партія, як би то сказати - бєзлікая..
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У Вакарчука нет времени из-за концертов в Минске, а Сорос после нескольких политических провалов серьезно урезал финансирование..
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ти сороса ще й до прогнозу погоди приплети.
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Ваш голос слаб теперь ,вы его в Минске и Лондоне сорвали ...
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нєполіткоррєктний слоган: нєзванний гость хуже татаріна по трєбованію татар замєнілі політкоррєктним: нєзванний гость лучше татаріна
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а сколько ей лет на фото Цензора?..
вот ее фото за 2019-й год....
Молодых обычно на могильные памятники вешают....
Зачем же так с живой...?

Рудик очолила партію "Голос" замість Вакарчука - Цензор.НЕТ 6972
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класічєскі - по пісдє вєслом, но тут стол від загораживаєт
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і шо це за мода? старчєскій халат в горошинку
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то у них такой ...последний писк моды для....всяких мендель...
Рудик очолила партію "Голос" замість Вакарчука - Цензор.НЕТ 1835


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для директора ИТ компании нормально віглядит
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і нє узнать - пластіку ліца, ліпосакцію торса - савсєм другой чєлавєк
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Аби була чесною і порядною , дай їй , Боже , здоров'я .
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Из них оппозиция «никакая» ,ни рыба ,ни мясо ,где ваши протесты против сдачи интересов Украины .против беспредела с Героями и ветеранами войны , позорным трусом зелемоникой
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а сам то ты где протестуешь? пригласи и их туда, думаю они поддержат твой протест
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Не выдержала душа поэта. Это депутатство только мешает песни писать о журбе и на корпоративах за рубли скакать.
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Ну Вакарчук и на прошлую Раду забивал, ну не его это, зачем только опять полез непонятно.
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вакарчук лидер, только замените первую букву на п
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Сява падлюка, який вдруге поліз у політику, щоби відтягнути голоси в Пороха, а тепер йому вдруге наскучило... - насрав й втік, як те шкідливе кошеня...
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парабарига падлюка, його вже чмурять його висявянці-падєльникі, райнін та свєтлична, які вже за глюк зажиддя.
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Професія в нього така. Торгувати ім'ям і *балом.
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Партия "Голос", на мой взгляд, наиболее прогрессивная и здравомыслящая. Она не продажная, патриотична и проевропейская. А смена лидеров только подчеркивает ее демократичность.
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Самопомочь - одна из лучших партий за всю историю. Назови свой критерий выбора. Орут мало? Мои такие - Голосовали абсолютно так как я бы голосовал, ходили полным составом, около 0 коррупционных скандалов, что тебе, свинье, еще нада?! Треэш, угар, ворье? Вот поэтому никогда вы жить нормально не будете.
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Сейчас генетические рабоы - голосувальныки за партии Ахметова и Коломойского обьяснят тебе что ты не прав. Что партия должна в раде в первую очередь устраивать шапито, а не кристально чисто голосовать и ходить полным составом. Это свиноебы которые страну разваливают 30 лет выбирая всякую падаль, они знают как лучше.
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ти тоже лоханувся, віддавши свій голос голосу *(
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Ну шо, снова начал сливаться ваш гнусавый певичка. Вас же предупреждали, бараны.
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Голос это Демальянс для бедных, очередной невнятный проект ни о чем.
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Славко не политик. Ему некомфортно в таких условиях.
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а скільки йому треба спроб, щоб остаточно у цьому переконатись?
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А кто ручонками по трибуне ВР будет стучать: глава или лидер?
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Славік, мабуть, побіг платити податки, на армію, на пенсії, на сиріт? Чергова скотиняка, яка корчить із себе совість нації, а, насправді, звичайна злодюжка.
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Что то ники не старые...,а где группа поддержки?
Где эти гав- гавы?
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девчонка вроде ниче , но как в дурраде запоет посмотрим , хотя голос уже обосрался
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Хм, весь набор комментариев можно без малейших зазрений совести отметить как "СПАМ"
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Осередная злачная для прыщавых ботов новость.
Читаю комменты - узнаю моих быдляшек и жлобков загнавших страну на уроень африки. Жалуются, что им партия шапито не устраивает, драки и блокировку трибуны. Ничего плебеи и прогрессивное социалистическое человечество, и потомки лазящих на броневичек комуняк, зато вам Зе станцует, а Порохня споет. Одни Бене подыгрывали, другие вроттебам+ с Ахметовым.
Любая нормальная европейская партия - дышит в тряпку и ходит полным составом, голосуют абсолютно разумно и аргументируют. Вам, плебеям такое не нужно, вам шоб свиноматки стриптиз тонцували как в херсонской ОГА и збс.
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Неужели Портнов был прав по поводу его ****-я Украины? С его махинациями по уходу от налогообложения?
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...Славко-дурко знову слился Рудик очолила партію "Голос" замість Вакарчука - Цензор.НЕТ 7366
Серийный сливун. А если бы это чмо выбрали президентом?
Это такой же вовочка, только україномомовний Рудик очолила партію "Голос" замість Вакарчука - Цензор.НЕТ 4228
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