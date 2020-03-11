 Рудик очолила партію "Голос" замість Вакарчука

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Голосу".

"Сьогодні, 11 березня, з'їзд партії "Голос" обрав нового керівника партії - найкращого управлінця з команди "Голосу" Кіру Рудик. Це призначення - відповідь на нові виклики, які стоять перед партією. Слабкий уряд, повернення колишніх функціонерів, неготовність країни до економічної кризи, нестача прийнятої стратегії у боротьбі з Росією. Нас чекають непрості часи", - повідомили в партії.

Рудик була третім номером виборчого списку партії на дострокових виборах до Верховної Ради. До обрання працювала операційним директором в IT-компанії Ring Ukraine.

Партія підкреслила, що Вакарчук залишається лідером "Голосу", продовжить працювати в парламенті і розвивати партію.

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Нагадаємо, що Рудик - вже третій керівник партії "Голос" за останній рік.

Політична сила була створена 21 травня 2019 року на базі існуючої з 2015 року партії-пустушки "Платформа ініціатив". Керівником політичної партії "Голос" значилася колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, а в липні її змінив Святослав Вакарчук.

На виборах 21 липня 2019 року "Голос" набрав 5,83% голосів. З урахуванням мажоритарників вона отримала 20 мандатів.