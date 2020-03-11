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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (498) КС (432) судова реформа (931) ВККСУ (349)

 КС визнав такими, що не відповідають Конституції, низку положень законів, що регулюють роботу Верховного Суду і ВККС

Конституційний суд України на засіданні 11 березня визнав такими, що не відповідають Конституції України, низку положень законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Йдеться про положення, які регулюють чисельність Верховного Суду і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зарплату суддів Верховного Суду, порядок відбору суддів у касаційні суди в складі Верховного Суду. Також було визнано неконституційними положення про причини звільнення з посади членів Вищої ради правосуддя, про принципи функціонування комісії з питань доброчесності та етики, і про механізм дисциплінарних проваджень щодо суддів.

Також КС закрив провадження у справі в частині перевірки на конституційність частин другої і четвертої статті 24 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року.

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Конституційний Суд встановив у рішенні порядок його виконання і порекомендував Верховній Раді невідкладно привести положення законодавства України у відповідність із цим рішенням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180831
 
 
 Топ коментарі
 
Значит плесень поменяет Конституцию под себя. Опыт орков есть.
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черговий український тупик - тепер в судовій системі. Тепер навіть її реформація визнається неконституційною - система. яка руйнувала країну останні 20 років тепер пручається.
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Даже не знаю что больше бесит - этот так называемый суд, депутаты-лохи или бессмысленность трат на всех этих паразитов
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Значит плесень поменяет Конституцию под себя. Опыт орков есть.
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Жители Санжар Красавцы . Они показали как надо себя защищать .А потом уже с опозданием на два месяца начиналось включение чиновников .
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Ага показали себя европейцами средновековья
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Даже не знаю что больше бесит - этот так называемый суд, депутаты-лохи или бессмысленность трат на всех этих паразитов
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Вот скажи европеец что будем делать с люстрацией которую европейский суд по правам человека признал нарушающим права человека
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черговий український тупик - тепер в судовій системі. Тепер навіть її реформація визнається неконституційною - система. яка руйнувала країну останні 20 років тепер пручається.
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как-то непонятно...что? напартачили опять...и кто?
очередная лажа....или так жизнь... налаживается ))))
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Воу-воу, не нак всё тут просто. "Верховного Суда и ВККС" походу Портнов пошел через КС делать конституционнный переворот, хочет вышвырнуть членов ВККС которых порох туда напхал через свое лобби.
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К , сожалению, и в Верховном суде у нас сидят полуграмотные чинуши с полным отсуствием плнятие правосудия.....
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Тут найдоречнішим коментом, як на мене, було би - хто автор цієї, так званої публікації ні про що?

Набір літер про те як організми з псевдо КС вирішили щось про щось, а ще рекомендували організмам з ВС невідкладно "привести у відповідність" оте саме щось, блін...

Не знаю як кого, а мене така х-ня неймовірно дратує - нах ви колишите повітря, чи Інет?
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Когда Портнов сделает конституционный переворот, подмяв судебную влать полностью, тогда новость публиковать, да?
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