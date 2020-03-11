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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (8890) МЗС (2095) обшук (886) кримські татари (1535) Хізб ут-Тахрір (54)

 Обшуки у кримських татар в окупованому Криму різко суперечать деклараціям Москви про необхідність деескалації у відносинах з Україною, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар 11 березня в Бахчисарайському районі АР Крим.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відомо про незаконні затримання не менше чотирьох громадян України - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова і Рустема Сейтмеметова.

"Ігноруючи свої міжнародно-правові зобов'язання як держави-окупанта, Росія і надалі сприймає фактор корінного народу Криму як загрозу для окупаційного режиму. Викликає обурення, що в рамках політики репресій проти кримських татар Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством, використовуючи брехливі звинувачення в тероризмі для переслідування кримськотатарських активістів.

Такі дії різко суперечать деклараціям Москви про необхідність деескалації у відносинах між двома державами.

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РФ має виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" і "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН про застосування заходів у рамках позову України проти Російської Федерації про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - підкреслюють у МЗС.

Відомство закликає міжнародних партнерів посилити політичний, економічний і санкційний тиск на державу-агресора.

Нагадаємо, російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї і Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти закидають чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180829
 
 
 Топ коментарі
 
Так Зе ж побачив мир в фуйлових очах
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Вот это - президент, который и в глаза посмотрел и лупит меж этих лживых глаз. А не наше посмешище

Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД - Цензор.НЕТ 259
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эт точно...
наш лупоглазый карлик не мог ошибиться....
это провокация какая то просто...

Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД - Цензор.НЕТ 1212
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Так Зе ж побачив мир в фуйлових очах
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коментар відмічено як спам  
 
эт точно...
наш лупоглазый карлик не мог ошибиться....
это провокация какая то просто...

Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД - Цензор.НЕТ 1212
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В его беньках стеклянных постоянный отходняк, опосля передрзу
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Вот это - президент, который и в глаза посмотрел и лупит меж этих лживых глаз. А не наше посмешище

Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД - Цензор.НЕТ 259
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Рашистам верить -себя не уважать ,зарубите себе на носу ,если вы не предатели,в чем я лично не сомневаюсь
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А где санкции от самой Украины?Хоть бы ж.д. сообщение отменили.
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Хитрые татары выпили всю воду в Крыму. Теперь, чтобы их вытянуть, зеля кран повернёт. А шо? Он же за народ!
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Миру з московитами не буде НІКОЛИ!
Це країна виродків...
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Покажите мне фото, кроме типа Джемилева, кто протестовал против референдума 16 марта 2014 года или хоть одного, который грудью защищал независимость Украины или полуострова. Упс. Их нет. От слова - " совсем". Брызгать проститутскими соплями и кричать, что их предали - это их менталитет. Поделом. Вы там - держитесь
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Решат Аметов: первая жертва оккупации Крыма и военное преступление Путина

Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД - Цензор.НЕТ 9559
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Что там наш мид чирикает Тошно слушать этот лепет Вводите паскуды визовый режим со срашкой Закройте посольства и консульства страны агрессора а не тошните со своими заявлениями
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Меня больше всего удивляет, что до оккупации Крыма всем было абсолютно наплевать на проблемы полуострова, и в частности на крымских татар. Теперь же что не обыск, так вой на весь мир, не понимаю я этого лицемерия. Почему они вдруг стали так важны?
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Там проблем не было,а теперь есть.Не удивляйся-это расия !
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А что в Крыму проблемы были,пока РФ с русским миром не пришли?
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В 2012 году, я был на Ай Петри. Вонище от шалманов Ислямова. Грязные татары шаурму - шашлыки делали. Пошел прошвырнуться по окресностям,ТАМ КУЧИ ГОВНА, не переступить, весь тебе римский тракт. Про свою гостиницу в Ялте, писать не хочу, и "Артек" усрали. Сейчас эти места не узнать.
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Кремлёвский Фюрер сегодня сказал ,что если его выберут Главным правителем КОЛОНИЙ от Московии,то он разрешит россиянам, раз в неделю после обеда выходить на Красную площадь ,чтобы ему целовали руки Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД - Цензор.НЕТ 322...интересно наша власть успеет колонией вернуться в московское стойло?
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лол. Пусть пожалуются туркам, что рф щемит "хизб-ут-тахрир"
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