 Середня пенсія в Україні за рік зросла на 16,5% і становить 3,1 тис. грн, - Пенсійний фонд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 січня 2020 року становив 3 082,98 грн, що на 437,32 грн, або на 16,5%, більше за аналогічний показник на 1 січня 2019 року, коли середня пенсія становила 2 645,66 грн .

Органи Пенсійного фонду України в 2019 році забезпечили пенсійні виплати для 11,3 млн громадян на загальну суму 413 млрд грн.

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ПФУ також здійснив виплату житлових субсидій для 2,5 млн громадян у сумі 10,8 млрд грн.

Загальні витрати на пенсійні та інші заплановані виплати в 2019 році становили 435,9 млрд грн, що на 77,3 млрд грн, або на 21,6%, більше за показник 2018 року.