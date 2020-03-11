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Все про:Пенсійний фонд (157) пенсія (585)

 Середня пенсія в Україні за рік зросла на 16,5% і становить 3,1 тис. грн, - Пенсійний фонд

Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 січня 2020 року на 16,5% вище за аналогічний показник на 1 січня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 січня 2020 року становив 3 082,98 грн, що на 437,32 грн, або на 16,5%, більше за аналогічний показник на 1 січня 2019 року, коли середня пенсія становила 2 645,66 грн .

Органи Пенсійного фонду України в 2019 році забезпечили пенсійні виплати для 11,3 млн громадян на загальну суму 413 млрд грн.

Читайте також: У 2020 році плануємо провести міжнародний аудит Пенсійного фонду. Потрібно розібратися, що там відбувається, - Гончарук

ПФУ також здійснив виплату житлових субсидій для 2,5 млн громадян у сумі 10,8 млрд грн.

Загальні витрати на пенсійні та інші заплановані виплати в 2019 році становили 435,9 млрд грн, що на 77,3 млрд грн, або на 21,6%, більше за показник 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180827
 
 
 Топ коментарі
 
40000 гривень місячна пенсія хабарника - судді, плюс 2000 гривень які отримують звичайні люди.. Отже середня пенсія 21тисяча гривень. Як вони в ПФУ рахують?
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нуу...поднимите еще прокурорско-ментовским - глядишь средняя еще чуток подрастет!)))
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Ну ясное дело потому что 1 2019 марта была индексация! Скажите спасибо Порошенко и Гройсману!
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я то чмо, которое тебе инвалиду на пенсию, заплатило честно в бюджет 97950 гривен за прошлый год налогов. давайте не будем хамить друг другу.
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На минуточку ты сам чмо, я тоже налоги плачу, но стариков не обзываю, не гноблю, а жалею. Общество, где несчастны старики не имеет право на существование, оно аморально.
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вы сами построили это общество, вините только себя. каждый раз когда вы голосуете жопой а не головой на выборах - вспоминайте мои слова. и кстати вас я чмом не называл, перечитайте пост, я так назвал себя, потому что я пытаюсь жить честно, а на мне все ездят и в тухляк без мыла лезут.
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я обычный ФОП, на третьей группе, 5% с оборота + ЕСВ. вобщем тот парень - которого пытаются задавить РРО, запретом на снятие наличных до подачи декларации, и тому подобными фокусами. закончится это тем, что я просто уйду в тень где я был до пети шоколадного, и буду ложить в карман живые доллары. а на всех пенсионеров - ложить свой болт.
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Чучундра, я за 2018 год заплатил налогов больше 500 тыщ.

за прошлый год я заплатил 27 тыщ.

Ты своим голосованием сделала меня вместе.
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я еще про финмониторинг забыл сказать. мне стали выкручивать яйца так, что я попрощался с таскомбанком, вплоть до того что они прислали мне заказное письмо что я терорист уровня усамы бен ладена, и ушел в греческий пиреус, где работают нормальные люди.
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Геноцид Зеленского и его партии уродов к украинцам. Всех зеленых тварей вешать и стрелять, как бешеных собак.
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Да енто началось с 1991..
Страна выживает за счет пенсов..
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если по "среднему" оценить метод подсчета средней пенси в Украине "пенсионным фондом" ,то получится "среднестатистическое ********* украинских пенсионеров " и никакого Пенсионного фонда в Украине нет,
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вот же суки - постоянно среднюю показывают , основная масса пенсов меньше 2ки получает
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Естественно , 1 марта 2019 года индексировали пенсии на 17% .
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