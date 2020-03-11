 Пасажира авіарейсу Дубай-Київ госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У літаку, який щойно прилетів до Києва з Дубая зі 169 людьми був пасажир, якого було госпіталізовано з підозрою на коронавірус", - сказав Кличко.

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