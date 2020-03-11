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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Болгарія (151) смерть (3911) COVID-19 (646)

 Першу смерть від COVID-19 підтвердили в Болгарії

66-річна жінка, яку було госпіталізовано 10 березня в украй важкому стані з позитивною пробою на COVID-19, померла сьогодні.

У пацієнтки були хронічні проблеми з серцем і перенесена операція на серці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на BGNES. Жінка поступила в лікарню з важкою двобічною пневмонією. Незважаючи на інтенсивну реанімаційну діяльність, лікарі не змогли врятувати її життя.

Всього в Болгарії було шість підтверджених випадків коронавірусу. Двоє з них перебувають у Габрово, а двоє інших - у Плевені. 66-річну жінку доставили через день після госпіталізації її 74-річного чоловіка. Зазначається, що медики продовжують боротися за життя чоловіка. Подружжя не потрапляли в групу ризику, тому що вони не їздили за кордон. З ними контактували 98 осіб, за всіма спостерігають.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180823
 
 
 Топ коментарі
 
расчётная вероятность взрыва реактора подобного чернобыльскому - 1 раз в миллион лет. а нада ж, состоялась. не надо отчаиваться )
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Супруги не попадают в группу риска, потому что они не ездили за границу...- цитата

и тем не менее 65-летней женщине не удалось избежать смертельного вируса...
вот така фигня...
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так шо шанс обнулить хуйла исчо раз есть ))))
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но, главний фактор - аварії на дорогах
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прошу пардона - ВОЗ пощітала по другому: такі, ішіміческа хворь сєрца впєрєді, потом - інсульт
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Супруги не попадают в группу риска, потому что они не ездили за границу...- цитата

и тем не менее 65-летней женщине не удалось избежать смертельного вируса...
вот така фигня...
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так шо шанс обнулить ***** исчо раз есть ))))
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с нашим то счастьем? ))) хоть бы дизентерия до него прицепилась ))))) на подольше))))
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від швидкої насті помирає більше ніж від спіду
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а я за что? )))) от шобы х.ло и зисралося на нишо!!!! ))))
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А я, чуть було, не подумав, що Ви проЗЄ...
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та ну....как можно? )))) ну Вы даёте! сравнить мировое зло - х.ло... с кактамвыегоназываете?)))
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суїцід трапляєця вдвічі частіше, ніж масакра
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расчётная вероятность взрыва реактора подобного чернобыльскому - 1 раз в миллион лет. а нада ж, состоялась. не надо отчаиваться )
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У цьому бардаку, єдина надія що цей китайський вірус сдохне улітку. Хоча в цьому немає ніякої впевненості
☹️
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до лета все старики передохнут...не дай бог конечно
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А ВООЗ може пояснити феномен - параша має 6 тис км кордону з Китаєм і жодної смерті від COVIG - 19. Не кордон, а "сплошная защітная маска"
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Вірус за деякими даними живе поза межами організму людини 3 години... Тому рекомендую всім три часа, після покупки продуктів в магазині старатися їх не вживати, а також головне не чухати на роботі руками очі, ніс, губи...
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и снова 66 летняя женщина. Старые люди умирают но нам впариват что надо по домаом сидеть..Этот вирус реально какой-то лохотрон мирового уровня. Комуто очень выгодна эта истерия.
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