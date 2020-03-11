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 У Харкові вводиться обмеження в 60 осіб для масових заходів, але школи і садочки на карантин не йдуть, - Кернес

З четверга в Харкові вводяться превентивні заходи, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу COVID-19, вони діятимуть 3 тижні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міський голова Геннадій Кернес.

"Будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи теж поки почекають кращих часів. А для неспортивних - інакше вони називаються масовими - вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб", - написав Кернес.

Він зазначив, що міська влада вирішила не закривати на карантин дитячі садочки і школи.

"Причина перша - за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах. Причина друга - куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину - зовсім незрозуміло і для багатьох із них - цей час стає важким випробуванням. Але якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома - керівництво шкіл не буде заперечувати, необхідно тільки написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу. І, до речі, скоро канікули - з 23-го по 29-те березня", - написав Кернес.

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Водночас, за його словами, до початку весняних канікул для середньо- і старшокласників буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес відбуватиметься в одному класі. Вранці діти проходитимуть медичний огляд. Самі школи будуть додатково дезінфікувати.

Інших заходів, зокрема змін у роботі транспорту, не планується.

Кернес підкреслив, що всі заходи мають превентивний характер - на даний момент у місті не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Також читайте: Пробне ЗНО відклали через коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180822
 
 
 Топ коментарі
 
В нормальных странах такое просто невозможно, нельзя представить что например по всей Италии вводится карантин а мэр одного из городов говорит - а мне пох я сделаю по своему.
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Я так понимаю указания Кабмина ему не указ.
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Невже ти думаєш, що його в Ізраїлі не вилічать? А Харківські ватніки і так за нього проголосують.
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Невже ти думаєш, що його в Ізраїлі не вилічать? А Харківські ватніки і так за нього проголосують.
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Кернес старый ему все равно сколько перемрет
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Все правильно говорит Хернес!
До 60 человек - коронаовирус не заразный, да и 60 человек - не велика потеря!
Главное, чтобы эти 60 собравшихся были кацапы и родственники Хернеса!
У Харкові вводиться обмеження 60 осіб для масових заходів, але школи і садочки на карантин не йдуть, - Кернес - Цензор.НЕТ 9317

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Кернес , тук-тук, Минобразование ввело 3 нед карантин в учебных заведениях по всей стране, а у тебя карантин отменяется? Тебе Кабмин не указ и ты его посылаешь на 3 буквы? Может ты уже царя Путина слушаешь?
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Шмигаль може узяти до себе усіх дітей, яких батькам все рівно прийдеться пристраювать.
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Ему карантин в пасть монтажной пенкой, хотябы,
мона сделать, непотопляемому и не достреленному?
🤣
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Все правильно .
Здравомыслящий человек на своем месте- в состоянии оценить ситуацию и принимать решения в зависимости от происходящего.
Молодец.
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Абсолютно молодец.
Если принятые им меры спасут хоть одну жизнь- ему памятник нужно ставить.
Умный он.
А ты-не очень.
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Кабмін мав ухвалити постанову (номер, дата, відповідальність, підпис). А рекомендації, поради, побажання... - що це ?
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [11.03.20 20:58]
⚡️В Катаре за сутки 238 случаев (https://desktop.gulf-times.com/story/658167/238-new-coronavirus-cases-in-Qatar) COVID-2019, всего 262. При том, что вчера было В СУММЕ 24.


мІСТУ,ЯКЕ БУДЕ ГАЛЬМУВАТИ,НЕ ПОЗАЗДРИТИ..


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Украинский Диалог, [11.03.20 21:07]

ДНЕПР
Интересное решение, на фоне всеобщего карантина У Харкові вводиться обмеження 60 осіб для масових заходів, але школи і садочки на карантин не йдуть, - Кернес - Цензор.НЕТ 4131
https://hotsport.ua/ru/society/dnepr-ne-budet-vvodit-karantin-koronavirusa-v-gorsovete-1583937461
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Дебил кацапский. Наслушался кацапов, что это все выдумки
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там четко написано, что родителям детсадовским некуда деть детей. и значит они все-равно будут искать куда их отдать, то есть дети все-равно не будут дома. толку с карантина в основном садике - как дверка к жопе Шмигаля.
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Откуда эти цифры про 200, про 60?
60 - это закрыть метро. В одном вагоне более 60 человек.
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Я спросил Геннадия КернЕса:
«Ты зачем надел на шею провод?»
Ничего КернЕс не отвечает,
Только ветер труп его качает…
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Последняя строфа неполная "....Только ветер труп его И ДОБКИНА качает…". Так значительно лучше.
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А к дупе замолчавшего вдруг Гепы
Рыдающая морда Допы припадает.
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гепа демонстрирует полное "фе" младопремьеру В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес - Цензор.НЕТ 2077.
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Вообще-то, этот тюлень - сам полное ФЭ У Харкові вводиться обмеження 60 осіб для масових заходів, але школи і садочки на карантин не йдуть, - Кернес - Цензор.НЕТ 4165
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В нормальных странах такое просто невозможно, нельзя представить что например по всей Италии вводится карантин а мэр одного из городов говорит - а мне пох я сделаю по своему.
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Очень точно подмечено,а по хорошему этого деятеля давно пора поставить на место!
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Ukraine from Origin@ivnovyko 3 ч

Пам'ятаю весну-2014, коли сєпари зупиняли наші танки, а в солдатів рука не піднімалась, щоб відстреливати їм бошки. А потім хтось таки відстрелив, і якось воно почало й у інших виходити.
Схоже, зараз ситуація подібна, всі чекають на першого, щоб почати мочити зрадників.
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в Италии другая ситуация. а родители будут отдавать садиковских в другие руки, потому что на работе карантина нет. и получается, что вместо известной контактной группьі в детсаде будет неизвестная. а в Италии и на работах карантин. проблемка у тебя с логическими цепочками.
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Кличко заявив, що "Слуга народу" розглядає Кошового на посаду зам Мiнiстра Оборони
Києва В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес - Цензор.НЕТ 3742
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Опять ты Кличко и Дебильским перепутал В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес - Цензор.НЕТ 9309
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Если Швондер выступил и сказал закрывать - а Кернес против, то это форма сепаратизма.
Хотя в данном случае неисключено, что с точки зрения медицинской прав Кернес: сейчас надо не школы закрывать, а ограничивать въезд.
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як раз час знову вішати вивіску вулиця жукова, бвльше трьох не збиратись))) а діти гоїв по школах та по садках.
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Что за идиотизм В метро пол-ляма пассажиров в день ездит А они ограничения в 60 человек вводят Показуха и тупость или ограничения на акции протеста перед принятием закона о земле Других версий нет
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Это называется:
И рыбку съесть,
И... косточкой не уколоться
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гепа ти дурень,не встигнеш на самолет до Ізраїлю,тебе з коляскою у бетон закладуть!!
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Принимаются какие-то дебильные решения - закрываются мероприятия с количеством участников 60 и более. Скажите, а как в этом смысле расценивать проезд людей в больших городских автобусах 100 человек и более или проезд в вагонах метро, где люди вынуждены ехать в тесноте чуть ли не в обнимку - там что риска поймать вирус нет?
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Вполне разумно: хуже не станет. Лучше перебдеть, чем как в Италии с неделей высокой моды - разогнали эпидемию по стране и Европе, идиоты.
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Проросійському меру, який люто ненавидить усе українсе пох.... на простих українців і постанови кабміну.... ((
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тупий ти. ти обираєш: відому контакнту групу дитсадкових дітей на невідому, у яку зараз батьки будуть вимушені віддати своє чадо. бо на роботу його не візьмеш і карантину на роботі немає.
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Это акция придумана клоуноми коломойского чтобы 14 числа добровольцы не собирались.
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Одни говорят, что Кернес переборщил, другие - что недоборщил. Как всегда, истина посередине - это означает, что Кернес прав.
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С улыбкой прочЕтал вот "Кернес подчеркнул, что все меры носят превентивный характер - на данный момент в городе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19". А тест-ситемы в городе есть? А приказ "не ставить диагноз COVID-19 отменили? Для инфы: первые тест-ситемы ви исключительно в Куев поступят в Украину не ранее 12 марта. До этого анализы возили в Ландон. Но гена этого не знает. Зачем ему?
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