 У Харкові вводиться обмеження в 60 осіб для масових заходів, але школи і садочки на карантин не йдуть, - Кернес

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міський голова Геннадій Кернес.
"Будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи теж поки почекають кращих часів. А для неспортивних - інакше вони називаються масовими - вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб", - написав Кернес.
Він зазначив, що міська влада вирішила не закривати на карантин дитячі садочки і школи.
"Причина перша - за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах. Причина друга - куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину - зовсім незрозуміло і для багатьох із них - цей час стає важким випробуванням. Але якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома - керівництво шкіл не буде заперечувати, необхідно тільки написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу. І, до речі, скоро канікули - з 23-го по 29-те березня", - написав Кернес.
Водночас, за його словами, до початку весняних канікул для середньо- і старшокласників буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес відбуватиметься в одному класі. Вранці діти проходитимуть медичний огляд. Самі школи будуть додатково дезінфікувати.
Інших заходів, зокрема змін у роботі транспорту, не планується.
Кернес підкреслив, що всі заходи мають превентивний характер - на даний момент у місті не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.
До 60 человек - коронаовирус не заразный, да и 60 человек - не велика потеря!
Главное, чтобы эти 60 собравшихся были кацапы и родственники Хернеса!
мона сделать, непотопляемому и не достреленному?
🤣
Здравомыслящий человек на своем месте- в состоянии оценить ситуацию и принимать решения в зависимости от происходящего.
Молодец.
Если принятые им меры спасут хоть одну жизнь- ему памятник нужно ставить.
Умный он.
А ты-не очень.
⚡️В Катаре за сутки 238 случаев (https://desktop.gulf-times.com/story/658167/238-new-coronavirus-cases-in-Qatar) COVID-2019, всего 262. При том, что вчера было В СУММЕ 24.
мІСТУ,ЯКЕ БУДЕ ГАЛЬМУВАТИ,НЕ ПОЗАЗДРИТИ..
ДНЕПР
Интересное решение, на фоне всеобщего карантина
https://hotsport.ua/ru/society/dnepr-ne-budet-vvodit-karantin-koronavirusa-v-gorsovete-1583937461
60 - это закрыть метро. В одном вагоне более 60 человек.
«Ты зачем надел на шею провод?»
Ничего КернЕс не отвечает,
Только ветер труп его качает…
Веселые "чернушки"
Рыдающая морда Допы припадает.
Ukraine from Origin@ivnovyko 3 ч
Пам'ятаю весну-2014, коли сєпари зупиняли наші танки, а в солдатів рука не піднімалась, щоб відстреливати їм бошки. А потім хтось таки відстрелив, і якось воно почало й у інших виходити.
Схоже, зараз ситуація подібна, всі чекають на першого, щоб почати мочити зрадників.
Києва
Хотя в данном случае неисключено, что с точки зрения медицинской прав Кернес: сейчас надо не школы закрывать, а ограничивать въезд.
1_9-154.pdf
И рыбку съесть,
И... косточкой не уколоться