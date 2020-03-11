 В Ухані закрили всі тимчасові лікарні після спаду епідемії коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє державне агентство "Сіньхуа".

Останні дві лікарні закрили у вівторок, 10 березня, остання партія з 49 осіб вийшла з госпіталю о 15:30 за місцевим часом.

Член Китайської інженерної академії Чжан Болі підкреслив, що закриття всіх тимчасових лікарень свідчить про спад епідемії в місті, який є епіцентром поширення коронавірусу, де його виявили вперше.

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Загалом всі лікарні прийняли понад 13 000 пацієнтів, вони довели свою ефективність і впоралися із завданням, заявив Болі.

Місто Ухань, в якому проживає 11 млн осіб закрили на карантин 23 січня. Саме в цьому місті вперше зафіксували хворобу. В Ухані не працюють вокзали, аеропорт, громадський транспорт і громадські установи.

Водночас 24 лютого Китай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Ухані, якщо у них є поважні причини. Але місто і далі ізольоване.