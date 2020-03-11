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 В Ухані закрили всі тимчасові лікарні після спаду епідемії коронавірусу

У китайському місті Ухань закрили всі 16 тимчасових госпіталів, де розміщували інфікованих коронавирусом SARS-CoV-2.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє державне агентство "Сіньхуа".

Останні дві лікарні закрили у вівторок, 10 березня, остання партія з 49 осіб вийшла з госпіталю о 15:30 за місцевим часом.

Член Китайської інженерної академії Чжан Болі підкреслив, що закриття всіх тимчасових лікарень свідчить про спад епідемії в місті, який є епіцентром поширення коронавірусу, де його виявили вперше.

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Загалом всі лікарні прийняли понад 13 000 пацієнтів, вони довели свою ефективність і впоралися із завданням, заявив Болі.

Місто Ухань, в якому проживає 11 млн осіб закрили на карантин 23 січня. Саме в цьому місті вперше зафіксували хворобу. В Ухані не працюють вокзали, аеропорт, громадський транспорт і громадські установи.

Водночас 24 лютого Китай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Ухані, якщо у них є поважні причини. Але місто і далі ізольоване.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180820
 
 
 Топ коментарі
 
Тут следует признать что жёсткий тоталитарный режим сыграл в плюс, в странах с развитой демократией или рас444яством как у нас, дела будут обстоять намного хуже
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та-ж далеко не факт что вирусня от зверюшки, там в районе того рынка откуда пошла эпидемия бактереологическая лаборатория которая разрабатывает биологическое оружие
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Ну да. У них спад. А где-то только все начинается. Весь мир заразили и довольны. В Ухани закрыли все временные больницы после спада эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7318
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Велике спасибі вченим китайозам-можуть, якщо захочуть створити і короновірус. Тримайся світ.
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Вони вже висилають маски та дезінфекц . матеріали на Італию , та пропонують брігади лікарів на допомогу
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бу-шні китайські маски остаточно добють італійців В Ухани закрыли все временные больницы после спада эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 1848 китайці ще б рибки з уханського ринку запропонували
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Вирус в Китае уже практически сошел на нет, они уже предлагают свою помощь и врачей другим странам.
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Ну да. У них спад. А где-то только все начинается. Весь мир заразили и довольны. В Ухани закрыли все временные больницы после спада эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7318
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Китайцы никого не заражали. Они никого к себе в страну не звали. Другие страны радо принимают китайцев и не запрещают въезд.
В Украине нет эпидемии только по тому что у народа нету денег шлятся по миру в поисках приключений.
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шляются по миру в поиске приключений, наоборот состоятельные граждане!
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Рано "санжаровцы" эвакуировались. Теперь в Китае становится даже безопаснее, а в Пасху - тем более. В итоге соска с собачкой осталась в выигрыше.
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может хотя бы сейчас китайцы прекратят есть всякое дерьмо...
извращенцы помешанные на жратве...

В Ухани закрыли все временные больницы после спада эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 4146
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та-ж далеко не факт что вирусня от зверюшки, там в районе того рынка откуда пошла эпидемия бактереологическая лаборатория которая разрабатывает биологическое оружие
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скорее всего так и есть...., но то что у китайцев культ еды (не от голода) это правда...
жрут все что шевелится и придумывают всякие магические свойства этой гадости...
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По версии с летучей мышью, то она должна была быть недоварена что вирус в крови животного при готовке выжил и попав в организм человека мутировал и приспособился к новому носителю. И в США не прожаренный бекон с кровью довольно популярен!
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Бекон с кровью?
Это что-то новое)))))))
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Стейк конечно же. Перепутал. Спасибо что поправили.
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может у вас в Молдове свиней помоями кормят, но у нас в Украине их кормят нормально...
У хорошего хозяина, который правильно держит и кормит свинью она даже не пахнет...
Свинья это не баран запах от которого слышно через пять дворов....
И сало нормально досмотренной свиньи классная вещь...
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не втомлює тебе, свині пояснювати, якою має бути нормальна свиня?
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на это сил не жалко...
не хрен всяким молдаванам наших свинок обижать... В Ухани закрыли все временные больницы после спада эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5410
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Тут следует признать что жёсткий тоталитарный режим сыграл в плюс, в странах с развитой демократией или рас444яством как у нас, дела будут обстоять намного хуже
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Китай молодці....- уже отправили своих спецов и протоколы в Италию...
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Драконовские методы борьбы с заразой сработали.
Теперь очередь за остальным миром.
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Юлия Гуманова-Морескетти.

Продолжаю публиковать достоверные на мой взгляд сводки. Эту статью с переводом текста своего коллеги на русский публикует врач Миланского госпиталя Niguarda, которая прошлой весной принимала на операцию нашу итальянскую Мамму.
Даниэль Маккини, врач клиники Humanitas Gavazzeni, Бергамо.
«В одном из электронных писем, которые я получаю от Итальянского департамента здравоохранения несколько раз в день, была просьба «соблюдать социальную ответственность». После долгих размышлений я решил, что молчание безответственно. Я постараюсь донести до далеких от медицины людей, что мы переживаем в Бергамо в эти пандемические дни.
Неделю назад, когда нынешний враг еще находился в тени, я с некоторым изумлением наблюдал реорганизацию родного госпиталя. Все, кого можно было выписать, были отправлены домой, палаты пустели, в реанимации устанавливались дополнительные кровати, коридоры перегораживались контейнерами, чтобы регулировать потоки больных.
Все эти быстрые преобразования привели больницу в состояние сюрреалистической пустоты. Но мы все еще не осознавали свирепость грядущей войны.
Я до сих пор помню, как ждал звонка из микробиологической лаборатории. Это была первая пациентка с подозрением на коронавирус. Я думал о последствиях для клиники и для себя лично. И война ворвалась. Сражение идет днем и ночью.
Жители Бергамо в принципе не сильно любят попадать в больницы. И на этот раз они держатся до последнего, действуя по инструкции: 7-10 дней сидят дома с лихорадкой, но потом больше не могут терпеть, у них дыхательная недостаточность, им нужен кислород.
Количество больных растет драматически быстро: 15-20 госпитализаций в день, результаты анализов идут один за другим, и все они положительные. Нас собирают на совещание, чтобы объяснить регламент первой неотложной помощи и работу компьютерной программы, настроенной для этих целей. Через несколько минут мы уже в приемном отделении. На экране компьютера причины поступления в клинику одни и те же: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Заключение рентгена тоже одно на всех: острая двусторонняя пневмония. Все показания к госпитализации. Некоторых сразу везут в реанимацию. Другим даже это уже не поможет.
Госпиталь заполнялся пациентами. Обычно разноцветные табло с именами (в зависимости от отделения, к которому они приписаны) теперь все красного цвета. Вместо разных диагнозов теперь у всех один -- острая двусторонняя пневмония. COVID19 не задерживается в верхних отделах дыхательных путей, он быстро заражает альвеолы легких, делая их неспособными выполнять свои функции.
Давайте посмотрим правде в глаза: выздоровление зависит от вашего организма. Мы надеемся, что организм уничтожит вирус самостоятельно. Мы только изучаем болезнь, лекарственные препараты немногочисленны, антивирусная терапия носит экспериментальный характер.
Да, в группе риска - люди старше 65 лет. Но, когда вы видите в реанимации молодых людей, *************** или подключенных к аппарату Ecmo, который извлекает кровь из организма и насыщает ее кислородом, иллюзия, что молодой возраст защитит от опасности, рассеивается.
И хотя в социальных сетях все еще есть смельчаки, игнорирующие рекомендации и ведущие привычный образ жизни, эпидемиологическую катастрофу никто не отменял.
Невероятно, как за короткий срок мы смогли развернуть все медицинские силы для катастрофы такого масштаба. По крайней мере, в моей клинике Humanitas Gavazzeni. Больше нет хирургов, урологов, ортопедов, мы всего лишь врачи, внезапно ставшие одной командой против цунами. Больше нет смен и графиков, врачи и медсестры работают сверхурочно, на пределе. Мы делаем самую разную работу, передвигаем койки и переносим пациентов. Вся другая жизнь прекратилась.
Несмотря на все средства защиты, я и мои коллеги, безусловно, подвержены риску. Некоторые уже заразились, некоторые в свою очередь заразили членов семьи, а некоторые из членов их семей уже между жизнью и смертью.
Я добровольно самоизолировался в больнице, боясь заразить пожилых родственников. Я со слезами смотрю на фотографии сына над своим столом и общаюсь с ним по скайпу.
Будьте милосердны, откажитесь от походов в театры, музеи или тренажерные залы, помилуйте множество пожилых людей, которых вы можете истребить. Пожалуйста, послушайте нас. Старайтесь выходить из дома только ради самого необходимого. Избегайте мест массового скопления, где велик риск контактов с инфицированными людьми, которые сами не знают, что они заразны.
Вы можете поделиться этим сообщением. Нам нужно распространять информацию, чтобы предотвратить то, что происходит здесь, по всей Италии».
7 марта 2020 г. | 18:19
На момент написания в Италии болело 7500 человек. 10% требовалась ИВЛ.
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нам хана! ИВЛ мизер, медперсонал сократили, остальные убегут при такой оплате труда и таких рисках!
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Коронавірус мігрував до Європи. Не маю сумніву, що Європа теж з цим впорається! За виключенням постсавєцкіх, в т.ч. рашистської підерації та України.
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Михаил Шнайдер
1 ч. ·

Новость Дня.
На данный момент, Китай практически победил Коронавирус.
74% заболевших уже выздоровели, также были
закрыты все 14 временных Больниц.
Темп прироста заболевания составляет всего лишь 0,023 Процента.
Я просто восхищаюсь Китайским Народом.
Благодаря своей организованности, трудолюбию и железной дисциплине, они все-таки сумели одолеть этот Вирус.
Респект вам Ребята.
Вы реальные Молодцы.
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Ну да.. не считая того факта, что эти молодцы.. вирус и распространили
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и не забыв перед этим, разработать анти-дот
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антидот у Китаю на короновірус-тупий МІФ
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Sergey Melentyev2 минуты назад
Архангел Бернанке Я ранее тоже думал, что коронавирус это чисто информационный инструмент. Но транспортный коллапс Италии заставляет задуматься, у них неделю назад всего тысяча больных была, сегодня больше 10000 и запрет передвижений граждан.
В Ухані закрили всі тимчасові лікарні після спаду епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 8775
Марик1 минуту назад
Архангел Бернанке то что сделали Китайцы чтоб остановить эпидемию не способны сделать другие страны.
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Как-то подозрительно резко все сошло на нет у них. Как по мановению волшебной палочки вирус перестал распространяться.
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он не сошёл - просто люди перестали контактировать и заражать друг друга
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да все нормально! прежде всего вирус перед выпуском в мир протестировали на местных....сработало! допилили баги, улучшили передаваемость и смертность - и вперед, покорять мир! Зря только они с италии начали - надо было на красной площади тестировщика на первое мая или 9 мая выпустить!
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Сами сотворили-сами победили, а так "молодцы". Пусть ждут теперь иски от цивилизованных стран за ущерб!
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Преимущества Коммунизма на лицо. А рыночники ставят тесты по 3500$ и умирают.
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пущай нам передают эти больницы, мы сейчас масочок подкупим, на тестах бизнес подгоним, за термометры откаты на мальдивы отправим и будем у себя эпидемию мутить...
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