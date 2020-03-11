 Росія порушує права людини на своїй території, а також у Сирії й Україні, - Держдепартамент США

Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді держдепартаменту США про ситуацію з правами людини у світі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У секції доповіді за 2019 рік, присвяченій Росії, зазначається, що РФ порушує права людини в Сирії під час військових операцій з підтримки сирійських урядових сил. "Згідно з даними гуманітарних організацій, російські військові брали участь у таких операціях, як бомбардування міських районів, під час яких удари навмисно завдавалися по цивільній інфраструктурі", - йдеться в доповіді.

У держдепартаменті заявляють і про спровоковані РФ проблеми на сході України. Автори доповіді зазначають, що авторитетні спостерігачі звинувачують "сили, що перебувають під керівництвом Росії", у тисячах смертей і поранень серед мирних жителів на Донбасі. Крім того, в доповіді зазначено, що Росія проводить "політично мотивовані арешти, затримання і судові розгляди стосовно громадян України".

Читайте також: Радбез ООН у п'ятницю обговорить ситуацію в окупованому Криму

У доповіді йдеться і про те, що на ситуацію з правами людини негативно вплинули "цілеспрямована анексія і окупація Кримського півострова, який належить Україні". За даними її авторів, російське керівництво "продовжило озброювати, навчати сили на сході України та боротися з ними на одній стороні".

Розкритикували в Держдепартаменті й ситуацію з правами людини в самій Росії. Влада Росії, зазначають автори доповіді, в 2019 році "продовжила обмежувати свободу преси та ЗМІ".

"Понад 80% ЗМІ країни фінансував уряд або проурядові сили", а "більшістю інших видань "володіють" дружні керівництву олігархи". "В регіонах губернатори контролюють регіональні ЗМІ за допомогою фінансування або безпосередньо, або через афілійовані структури", - наголошується в документі.

Автори доповіді зазначають, що минулого року в РФ "журналісти, як і раніше, піддавалися арешту, тюремному ув'язненню, фізичному насильству, переслідуванням і залякуванню у зв'язку з їхньою професійною діяльністю". "Незважаючи на те, що Конституція забезпечує свободу слова, зокрема для преси, уряд обмежував це право дедалі сильніше", - йдеться в доповіді. В ній наголошується, що уряд ухвалив кілька нових законів, які обмежують свободу слова і преси, зокрема, в онлайн-просторі.