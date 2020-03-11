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Все про:Держдепартамент США (551) права людини (412) Росія (26670) Сирія (1537)

 Росія порушує права людини на своїй території, а також у Сирії й Україні, - Держдепартамент США

У Росії є значні проблеми з дотриманням прав людини, частина порушень стосується не лише внутрішніх російських справ, а й Сирії та України.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді держдепартаменту США про ситуацію з правами людини у світі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У секції доповіді за 2019 рік, присвяченій Росії, зазначається, що РФ порушує права людини в Сирії під час військових операцій з підтримки сирійських урядових сил. "Згідно з даними гуманітарних організацій, російські військові брали участь у таких операціях, як бомбардування міських районів, під час яких удари навмисно завдавалися по цивільній інфраструктурі", - йдеться в доповіді.

У держдепартаменті заявляють і про спровоковані РФ проблеми на сході України. Автори доповіді зазначають, що авторитетні спостерігачі звинувачують "сили, що перебувають під керівництвом Росії", у тисячах смертей і поранень серед мирних жителів на Донбасі. Крім того, в доповіді зазначено, що Росія проводить "політично мотивовані арешти, затримання і судові розгляди стосовно громадян України".

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У доповіді йдеться і про те, що на ситуацію з правами людини негативно вплинули "цілеспрямована анексія і окупація Кримського півострова, який належить Україні". За даними її авторів, російське керівництво "продовжило озброювати, навчати сили на сході України та боротися з ними на одній стороні".

Розкритикували в Держдепартаменті й ситуацію з правами людини в самій Росії. Влада Росії, зазначають автори доповіді, в 2019 році "продовжила обмежувати свободу преси та ЗМІ".

"Понад 80% ЗМІ країни фінансував уряд або проурядові сили", а "більшістю інших видань "володіють" дружні керівництву олігархи". "В регіонах губернатори контролюють регіональні ЗМІ за допомогою фінансування або безпосередньо, або через афілійовані структури", - наголошується в документі.

Автори доповіді зазначають, що минулого року в РФ "журналісти, як і раніше, піддавалися арешту, тюремному ув'язненню, фізичному насильству, переслідуванням і залякуванню у зв'язку з їхньою професійною діяльністю". "Незважаючи на те, що Конституція забезпечує свободу слова, зокрема для преси, уряд обмежував це право дедалі сильніше", - йдеться в доповіді. В ній наголошується, що уряд ухвалив кілька нових законів, які обмежують свободу слова і преси, зокрема, в онлайн-просторі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180818
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так признайте их государством-террористом!
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знову цей держдеп ляпає язиком казна що
расіся не порушує права людини
вона навіть не знає, що то таке
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"«Алиса» - виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс». Распознает естественную речь, имитирует живой диалог, даёт ответы на вопросы пользователя и, благодаря запрограммированным навыкам, решает прикладные задачи. «Алиса» работает на смартфонах, в автомобилях и в Яндекс.Станции. По данным «Яндекса», ежедневная аудитория голосового помощника «Алисы» составляет 8 млн пользователей, а месячная аудитория «Алисы» по состоянию на декабрь 2019 года составила 45 млн человек."
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И правильно делает. Это в её нацинтересах.
А когда Украина начнёт нарушать права козломордых у себя на территории? С 2014-го года такого не замечено...
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Ну так признайте их государством-террористом!
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знову цей держдеп ляпає язиком казна що
расіся не порушує права людини
вона навіть не знає, що то таке
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********* вернулась во времена диктатуры и совка. Так что ей ваша критика как то по барабану. Нужно применять уже другое воздействие
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как можно нарушать права человека на своей территории, если там нет людей?
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ОК. ОК. ОК. мы снова готовы принять, в рамках будапештского, порцию ракет, на одних напишите: "глубокая обеспокоенность", а на других "особая озабоченность" Россия нарушает права человека на своей территории, а также в Сирии и Украине, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 3256
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И ей за все злодеяния абсолютно ничего не будет!
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США прирівняли агресію параші в Сирії до агресії в Україні. Тепер треба для підтвердження послати в Чорне море свого есмінця з крилатими ракетами нехай наробить дірок в капонірах військового аеродрому в Ростові на Дону
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А Зелена Влада каже що конфлікт в Україні внутрішній, з чого витікає що Росія тут не при чому. Кому б ото я більше повірив?
🤔
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Последнего негра линчевали в конце 80-ых, так что уже не повод. )))
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Кремлёвский Фюрер начал писать трилогию ,по подобию трилогии Л. Брежнева ,"Малая земля в родной гавани","Военная база на острове" и "Днепровская Вода" , Росія порушує права людини на своїй території, а також у Сирії й Україні, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 664
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