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 Політика України
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Все про:НАТО (2322) членство в НАТО (286) Чернєв (11) Сивохо (22)

 Основні вимоги для вступу в НАТО для України - проведення реформ, - глава делегації в ПАРЄ Альянсу, "слуга народу" Чернєв у відповідь на заяви Сивоха

Повторений радником глави РНБО Сергієм Сивохом міф про те, що країна не може стати членом НАТО через військові дії на її території - міф, який розганяє РФ.

Про це глава української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Іноді краще просто не коментувати, щоб не повторювати російський наратив. По-перше, у нас не "внутрішній конфлікт", а війна. Війна з РФ, якщо хтось досі не знає. По-друге, ні в одному офіційному документі Альянсу не сказано про те, що країна не може стати членом НАТО через військові дії на власній території. Цей міф розганяє РФ. Основні вимоги до нас для вступу - реформи, реформи і ще раз реформи. Наш курс на НАТО залишається незмінним" , - зазначив він.

Основні вимоги для вступу в НАТО для України - проведення реформ, - глава делегації в ПАРЄ Альянсу, слуга народу Чернєв у відповідь на заяви Сивоха 01

Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО нас не візьмуть, поки замість реформ у нас зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", - Бутусов про слова Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180816
 
 
 Топ коментарі
 
си Воху судить надо,это сепар,такие по ту сторону по нам стреляют.
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Нашли кого слушать! Сивохо тупорылый клоун-говноед! из 80-х
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InfoResist

@InfoResist

· 8 ч

Новый министр обороны уволил связущее звено ВМС с НАТО и США https://inforesist.org/novyj-ministr-oborony-uvolil-svyazushhee-zveno-vms-s-nato-i-ssha/




Serendipity.ua

@Blonde75819970

Таран уже таранит курс Украины в НАТО?! Что же такое творится вообще??? Почему ВСУ не протестует? Военным надо понять,что у нас два фронта и два врага- русня и власть! И воевать и внутри страны и защищать внешние границы! Причем одновременно!
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Чем там зелениский и шмигаль занимаются - евро повышается. Спасайте экономику, уроды!!!
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Чтобы спасти экономику надо перевешать олигархов - паразитов на теле народа Украины.
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Если верить журналу Форбс Зеленский олиганх. Он сам себя провесит?
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Наше правительство уже месяц как гривну печатает.
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Пора вводить 10 000грн. - купюру и чеканить 100грн. - монетку
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евро и к доллару поднялся за пару недель с 1.07 до 1.15
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си Воху судить надо,это сепар,такие по ту сторону по нам стреляют.
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Нашли кого слушать! Сивохо тупорылый клоун-говноед! из 80-х
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Але він радник секретаря Ради Національної Безпеки і Оборони і те що він з перепою варнякає - це дуже серйозні речі, бо це говорить про те що на РНБО таку тему обговорюють.
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как бы моника тоже тупорылый клоун-говноед! из 90-х, но быдлу нравится.
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InfoResist

@InfoResist

· 8 ч

Новый министр обороны уволил связущее звено ВМС с НАТО и США https://inforesist.org/novyj-ministr-oborony-uvolil-svyazushhee-zveno-vms-s-nato-i-ssha/




Serendipity.ua

@Blonde75819970

Таран уже таранит курс Украины в НАТО?! Что же такое творится вообще??? Почему ВСУ не протестует? Военным надо понять,что у нас два фронта и два врага- русня и власть! И воевать и внутри страны и защищать внешние границы! Причем одновременно!
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Ппц. Не даром, значит, его в госизмене подозревали...
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Все вірно пишете. Але необхідно зрозуміти: Армія не є устаткована структура. Генералітет і штабні полковники совдепівського виховання досі не розуміють за що воюють патріоти України (в кращому випадку вони сумлінно виконують свої обов'язки); Армія - зріз суспільства з притаманним суспільству ватоголовістю (бо, по-перше, дивляться теж саме гівноТВ, по-доуге, має такий же освітньо-культурний рівень, як і середній ЗЕвиборець). Не хочу образити свідомих українців в ЗСУ (сподіваюсь, що сам до них належу), але таких в ЗСУ, в найкращому розрахунку не більше третини. Сам дуже чекаю народження військового керманича рівня Махно, Савона, Болбочана, Сірка, Мазепи, але совок вдало зробив свою справу, а саме - витравив волю бути ініціативним і брати на себе відповідальність. Тому і герої сьогодні це напіваморфний, але найкращій з присутніх, Петро, який усвідомлюючи всю небезпеку, здав Україну на поталу мордорським лялькам-ЗЕклоунам.
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Хто б там не вибачався, але поки за висловлювання сИвох не почнуть позбавляти посад, нічого не зміниться.
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Шесть лет уже прошло, откуда у рукожопых реформы.
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Фигня все это, и реформы и конфликт, Украину примут тогда когда это буде выгодно стратегически.
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Поприкольщики, кого ви привели до влади?
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та бачимо ті грандіозні рехворми: повернути ригам годівниці, дати воду на Крим, здати сіру зону окупантам... що там ще?
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Советник главы РНБО и советник советника главы РНБО Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, "слуга народа" Чернев в ответ на заявления Сивохо - Цензор.НЕТ 314
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Президент теперь должен или удалить Сивоху из СНБО или заявить об отказе Украины от курса на ЕС и НАТО. Ну и, конечно, от безвиза.
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Пусть хотя бы закроет ему рот пиццой. ему лучше жевать чем говорить.
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На слова сивох следует отвечать чайником по харе
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А это первый законопроект обещанный зеленским всей Украине перед выборами
Он будет называться "О народовластии". Суть законопроекта, описанная в программе, следующая: закрепление механизма, по которому "народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
И де, и шо, и як?
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Писей по губам поводили и хватит с «нарида» развлечений.
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Зейла призначив Тарана міністром оборони, щоб він саботував рух України в НАТО. Тому одні клоуни будуть казати, що Україна не йде в НАТО, а інші клоуни будуть казати, що курс на НАТО незмінний. А в результаті не буде ніяких реформ для досягнення стандартів НАТО. Цей міністр, 65-річний старпер служив ще в армії ссср, де комуністична пропаганда вбивала в голови, що НАТО це агресивний блок. Старий маразматик не в стані змінити погляди. Горбатого тільки могила виправить.

Так і з Єрмаком, який є сином кадрового офіцера КДБ чи то ГРУ. Його батько багато років під час Афганської війни був радником посольства в Кабулі. А яблуко від яблуні не далеко падає. Тим більше, що його бізнес партнер - російський олігарх наближений до Путіна. Очевидно, що це батько по своїх старих КГБістських каналах вивів синка на контакти в кремлі.
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Если после этих слов говнокомандывающий не выкинет это жирное чмо из рнбо то он превратится в дважды говнокомандывающего
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зачем у этого клоуна даунбасского вообще что-то спрашиать или слушать, что он сказал
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Непойму шо может советовать в РНБО эта жирная вечно пяная свинья?
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СН в себе наплодидили сивох, бужанських, арахамй і т.п. "дєятєлєй", ЩО САМІ НЕ ЗНАЮТЬ ЩО З НИМИ РОБИТИ.
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Так развели людей. Люди воспринимали Зеленского по сценическому образу и думали что он нормальный а он в реальности оказался ещё тем говном, и таких же с собой привёл.
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каким нужно было быть не совсем умным, чтобы предложить кусок дерьма с хвамильей сивохо работать в политике...
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этому гиббону сивухе-сивохе давно дупло не чистили,выродок каиновского разливу,вот уж точно -ошибка природы.
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