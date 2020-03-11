 Основні вимоги для вступу в НАТО для України - проведення реформ, - глава делегації в ПАРЄ Альянсу, "слуга народу" Чернєв у відповідь на заяви Сивоха

Про це глава української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Іноді краще просто не коментувати, щоб не повторювати російський наратив. По-перше, у нас не "внутрішній конфлікт", а війна. Війна з РФ, якщо хтось досі не знає. По-друге, ні в одному офіційному документі Альянсу не сказано про те, що країна не може стати членом НАТО через військові дії на власній території. Цей міф розганяє РФ. Основні вимоги до нас для вступу - реформи, реформи і ще раз реформи. Наш курс на НАТО залишається незмінним" , - зазначив він.
Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
@InfoResist
· 8 ч
Новый министр обороны уволил связущее звено ВМС с НАТО и США https://inforesist.org/novyj-ministr-oborony-uvolil-svyazushhee-zveno-vms-s-nato-i-ssha/
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Таран уже таранит курс Украины в НАТО?! Что же такое творится вообще??? Почему ВСУ не протестует? Военным надо понять,что у нас два фронта и два врага- русня и власть! И воевать и внутри страны и защищать внешние границы! Причем одновременно!
Он будет называться "О народовластии". Суть законопроекта, описанная в программе, следующая: закрепление механизма, по которому "народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
И де, и шо, и як?
Так і з Єрмаком, який є сином кадрового офіцера КДБ чи то ГРУ. Його батько багато років під час Афганської війни був радником посольства в Кабулі. А яблуко від яблуні не далеко падає. Тим більше, що його бізнес партнер - російський олігарх наближений до Путіна. Очевидно, що це батько по своїх старих КГБістських каналах вивів синка на контакти в кремлі.