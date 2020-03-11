 Іран погодився передати Києву чорні скриньки з лайнера МАУ, збитого в Тегерані, з подальшою їхньою передачею Франції, - посол у Канаді Шевченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Шевченко зазначив: "Важливий результат щодо PS752. Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ІКАО в Монреалі: Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС і РНБО працюють над тим, щоб забрати в Ірану чорні скриньки збитого літака МАУ, - Пристайко

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.