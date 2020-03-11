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Все про:Іран (536) Шевченко Андрій посол (57) МАУ (149)

 Іран погодився передати Києву чорні скриньки з лайнера МАУ, збитого в Тегерані, з подальшою їхньою передачею Франції, - посол у Канаді Шевченко

Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив про те, що офіційні представники Ірану погодилися передати чорні скриньки з лайнера МАУ, збитого в Тегерані, з подальшою їхньою передачею Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Шевченко зазначив: "Важливий результат щодо PS752. Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ІКАО в Монреалі: Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС і РНБО працюють над тим, щоб забрати в Ірану чорні скриньки збитого літака МАУ, - Пристайко

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180813
 
 
 Топ коментарі
 
Согласился после того как козломордые там все подчистили
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Плюсую. Только хотел написать, что читать там уже наверняка нечего.
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поколупались...попортили...еще и вирусом наплевали)))) - а теперь нате...заберите...
чего ж так долго мурыжили? подозрительно...
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Согласился после того как козломордые там все подчистили
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Плюсую. Только хотел написать, что читать там уже наверняка нечего.
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А каким боком тут Франция? Самолет украинский, изготовлен американской корпорацией. сбит кацапской ракетой над территорией Ирана. При чем тут Франция?
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макаронистая власть расшифрует правильно, эх ей бы по боингу на Донбасе поручили-бы!
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поколупались...попортили...еще и вирусом наплевали)))) - а теперь нате...заберите...
чего ж так долго мурыжили? подозрительно...
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Усі хто писатимуть свинособачою я ставитиму СПАМ! Бувайте Рошеновівці і Юлевівці і Зелевівці і Ахметовівці

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Либо здесь какая-то зрада, либо это личная заслуга Парашенки.
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Согласились после того как там кацапня порылась...
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Помнится, порохоботы исходили на лайно, хотели чуть ли не войну объявить Ирану. А оказалось, Зеленский все сделал правильно
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Согласились явно не просто так, а на лечение аятол от ковид19
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