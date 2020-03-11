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 Конференцію в США про ведення бізнесу під час коронавірусу скасували через коронавірус

Рада з міжнародних відносин скасувала круглий стіл під назвою "Ведення бізнесу під впливом коронавірусу", запланований на п'ятницю в Нью-Йорку через поширення самої епідемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Рада також скасувала інші власні конференції, які були заплановані на період з 11 березня по 3 квітня, включно з круглими столами в Нью-Йорку і Вашингтоні і національні заходи в США.

Скасували також щорічний салон у Нью-Йорку. Його хочуть перенести на кінець серпня.

У місто направлять Національну гвардію для того, щоб допомогти закрити громадські місця для уповільнення поширення спалаху.

За даними видання, в США через коронавірус вже скасували понад 50 великих заходів із передбачуваною відвідуваністю майже 1 млн осіб.

Читайте також: Круглий стіл щодо коронавірусу в Нью-Йорку скасували через коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180811
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро в прессе:
" Лаборатории по разработке вакцин против коронавируса закрылись на карантин из-за коронавируса"...
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це шоб українці більше боялися. он у Німеччині ще жодну школу не закрили, хоча вже 1300 хворих і два померлих.
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Скоро в прессе:
" Лаборатории по разработке вакцин против коронавируса закрылись на карантин из-за коронавируса"...
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Коучинг как быстро стать миллионером.Зал заполнен на 100 %

Коуч:
-Сколько мест в зале?
-1000
Сколько стоил билет на лекцию?
-1000 долларов
-Всем спасибо.Все свободны. Конференцию в США о ведении бизнеса во время коронавируса отменили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1277
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Я теж скасував ряд заходів, пов'язаних з витратою грошей, через відсутність грошей
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Заголовок звучить наче жарт чорного гумору.
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