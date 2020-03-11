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 Сержант 131-го розвідувального батальйону Ілля Пережогін загинув на Донбасі 10 березня

10 березня, в зоні проведення операції об'єднаних сил в Донецькій області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу наших позицій загинув Ілля Миколайович Пережогін (позивний Князь), молодший сержант, військовослужбовець 131-го окремого розвідувального батальйону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на Фейсбук-сторінці Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади Калинівського району Вінницької області.

"10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинуло троє військовослужбовців 131-го розвідувального батальйону. Це 34-річний молодший сержант Віктор Солтис, 35-річний молодший сержант Андрій Ведешин і молодший сержант Ілля Пережогін.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблих. Вічна і світла пам'ять тим, хто ціною власного життя і здоров'я захищають нашу державу. Герої не вмирають..."- сказано в повідомленні.

Інформацію про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Сержант 131-го розвідувального батальйону Ілля Пережогін загинув на Донбасі 10 березня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180807
 
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