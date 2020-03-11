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Все про:ВОЗ (83) Гебреєсус (15) COVID-19 (646)

 ВООЗ визнала поширення нового коронавірусу пандемією, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) цілодобово оцінює поширення COVID-19.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter організації.

"ВООЗ цілодобово оцінює цей спалах, і ми глибоко занепокоєні як тривожними рівнями поширення і серйозності, так і тривожними рівнями бездіяльності. Тому ми прийняли рішення, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію", - сказано в публікації.

ВООЗ визнала поширення нового коронавірусу пандемією, - Гебреєсус 01

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При цьому Гебреєсус підкреслив, що оголошення пандемії не змінює "оцінки загрози нового коронавірусу, того, що робить ВООЗ і того, що мають робити країни".

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

10 березня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу з Китаю дає підстави говорити про загрозу пандемії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180804
 
   
 Топ коментарі
 
Так что там ватный пидорас Комаровский говорил про короновирус?!Не страшнее обычного сезонного гриппа?!
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Арен Гаспарян f57f273e - ага.... ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7661

дохтур ваты и должен быть таким тупым...

ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4634
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Там ваще епанутыя-сухой закон их и гробит!
Бывал...
😁
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а! это в Иране граждане стали дезинфицироваться водкой от короны? Спасибо за уточнение...
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там не только водка была, пили всё спиртное: пиво, ликеры, настойки... Основная проблема случилась, когда они самодельную бодягу начали лакать.
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а русскохромосомньіе как раз поразвешивали вГермании свою водку РУсский стандарт по городам. Случайность? - не думаю.
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Странная у вас логика, а в магазе кроме водки и взять то нечего конечно.))
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поки ти тут пишеш, може вже і нєчєго. )))
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Водка может и не лечит, но помогает скоротать время в самоизоляции .
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Водка продукт ректификации(с чего угодно-с нефти, например).. Самогон-диссциляции(виски)-натюрпрокукт..😁
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Ой дурак! А о самогоне двойной перегонки (ректификации) ты никогда не слышал? Или ты без метилового спирта и примесей жить не можешь?
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ДА не нада!
Англичане завоевали Индию при помощи пороха и виски(самогон) даже детям своим давали разбавленное..
Бував там разів зо три в 80-ті-підтвержую!
Зарази- ититькалатить!
😁
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Я ошибся. Это в Иране водкой убивают вирус до тех пор, пока не врежут дуба от перебора...
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Нє, не помилився..Тільки метиловим спиртом..
А ще придумали облизувати двері мечетей..
Мруть як мухи, нализавшись..))
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Не виски а джин, причем с тоником (настоящим) В состав тоника входит ХИНИН который и борется с малярией, которая косила британских солдат. А джин был призван для того, чтобы отбить очень горький вкус хинина. Но коронавирус тут не при чем.
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Я все енто пробухал , да почти, весь арсенал
алкоголя по всему Миру..Тропики -особенно..
😁
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ДА, о "Джине" Я даже не упомянул выше-редкая гадость..
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Кому как, я обожаю этот горький привкус. )))
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Де і за яку ціну Ви берете в Україні-навіть дуже
можливо! Я роблю своє- тільки витримки
не вистачає, на жаль..
Читайте "сухий закон" в США, 30-ті роки..
😁
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Уважаемый, я переселился в Украину из Крыма, и поверьте мне на слово, здешний виски, даже дешевый, это, по сравнению с рашей,- напиток богов. Ну а я пью нечасто, но недешевый.
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Ага. Беги. Как раз все такие сейчас в магаз побежали чтобы вирус не подхватить или уже полечить
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а чтоб в очереди не стоять нужно кашлянуть и тебя пропустят без очереди
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Та хер там мало и очень очередей..
Український народ запасливий..😁
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одновременно с принятием карантина...



Hellis

ВСЕ. Ничего от США и НАТО Украине уже не нужно. Ответственный за евроинтеграцию и получению военной помощи уволен. Поставки автоматически останавливаются

MIL.IN.UA

Після новини про українські "Айленди", не сильно позитивна - відповідального за їх отримання, було звільнено з займаної посади новим Міністром оборони України
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Мы констатировали:- ТУТ БЫЛ СЛОН, когда он уже вышел из посудной лавки.
Мы признали пандемию, когда тысячи заболели и другие заболевают по принципу геометрической прогрессии...
За что вам зарплату платят?!
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посмотрите на фамилию эфиопа и сделайте выводы.
Это все фейк раздутый СМИ, чтобы ограбить людей и под шконку загнать.
В коронованые записывают гриппозных и пневмонию, колличество которые типичное для этого времени года.
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Мало того, смертность от атипичной пневмониии, которая уже "гуляет" Украиной и передаваемой от человека к человеку, в три раза выше, чем у этого "короно-вируса.
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в чём же грабёж если авиакомпании и все остальные потеряли миллиарды из-за этой пандемии
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Ну на тему эфиопа я спорить не буду...в вот в способности оценить угрозу сравнивать твои аналитические способности и возможности правительства допустим Израиля которое практически наглухо закрыло страну от иностранцев - наверно таки смешно
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Военный обозреватель, [11.03.20 20:27]
❗️Всё проводимые в Белом доме совещания по ситуации с коронавирусом засекречены.
Команда поступила непосредственно из Совета по национальной безопасности.
#США
@new_militarycolumnist
Военный обозреватель, [11.03.20 20:29]
❗️Согласно информации журналистов президентского пула, Дональд Трамп готовит обращение к нации.
Трансляция пойдёт из Овального кабинета Белого дома.
#США
@new_militarycolumnist
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Рукопожатие - важнейший элемент невербальной коммуникации . Теперь это опасно .
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ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8895
Киев, проследите, отменят или нет это мероприятие/ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8835
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Так что там ватный ******* Комаровский говорил про короновирус?!Не страшнее обычного сезонного гриппа?!
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Він вже преобувся і розвернувся на 180%. Тепер розказує, як все погано і наскільки це все небезпечно.
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Короновірус в тяжкій формі руйнує імунітет людини. Японці пробують ліки від СНІД-у.

Ось це вжде справді насторожує
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в структуре этого выращенного !!! китайцами вируса есть фрагмент ВИЧ ....
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Це біда, якщо китайці дійсно запустили повітряно-крапельний ВІЛ
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це справжнє лихо та, на жаль, не до всіх це ще дійшло
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Раніше вважав самою непотрібною організацією ООН...
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и какие меры в связи этим планируются интересно
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це добре
зебільня повинна страждати за те, що накоїла
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если вирус обнулит кремлёвских старцев, то это нормально.
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якщо вони там слідкують, щоб навіть гівно царя-батюшки не дісталось ворогам, то, як гадаєте: вірус обнулить кремлівських старців?
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воздушно-капельным путем...ну вдруг кто-то чихнет с соплями... в его барокамере? )))
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щуку например поймать захочет, ..... )))
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такая вероятность есть. "если бы знал где упал......" , так шо есчо бабка надвое сказала с безопасностью ))
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негр проявил гениальную прозорливость! ВООЗ визнала поширення нового коронавірусу пандемією, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6350 на посту ген. дир. ВООЗа, вместо того, чтобы пресечь эпидемию и закрыть китай в январе, он крякнул, только когда начала болеть и умирать элита и правители США и эуропы. И после сотен тысяч зараженных и десятков тысяч умерших оно изрекло глубокомысленно вещи, которые были понятны ребенку и любому без мед. образования еще в январе.

Чтоб вы понимали, у чувака зарплата более 10 тыс. долларов в месяц, и что он как глава ВООЗ сделал, чтобы эпидемии не было? а ничего!
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а что это меняет? ну объявили пандемией и что? вирус в страхе скрылся в паРашу, в ростов?
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Медицинская мафия руки потирает Каждые три года пугают человечество каким то гавном Свинячий грипп птичий грипп теперь коронавирус В Украине ни один человек не умер от коронавируса Но уже кабмин на сто лямов гривен медицинской параши закупает И это только начало
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В Италии за сегодня еще -200 человек
В день Италия теряет в среднем 150 человек
Маркетинговый ход квакала Смаглюк
Смертность как у гриппа, повторял клоун
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