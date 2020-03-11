 ВООЗ визнала поширення нового коронавірусу пандемією, - Гебреєсус

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter організації.
"ВООЗ цілодобово оцінює цей спалах, і ми глибоко занепокоєні як тривожними рівнями поширення і серйозності, так і тривожними рівнями бездіяльності. Тому ми прийняли рішення, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію", - сказано в публікації.
При цьому Гебреєсус підкреслив, що оголошення пандемії не змінює "оцінки загрози нового коронавірусу, того, що робить ВООЗ і того, що мають робити країни".
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
10 березня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу з Китаю дає підстави говорити про загрозу пандемії.
В Индии это знают точно...
Бывал...
😁
Англичане завоевали Индию при помощи пороха и виски(самогон) даже детям своим давали разбавленное..
Бував там разів зо три в 80-ті-підтвержую!
Зарази- ититькалатить!
😁
А ще придумали облизувати двері мечетей..
Мруть як мухи, нализавшись..))
алкоголя по всему Миру..Тропики -особенно..
😁
можливо! Я роблю своє- тільки витримки
не вистачає, на жаль..
Читайте "сухий закон" в США, 30-ті роки..
😁
😁
Український народ запасливий..😁
Hellis
ВСЕ. Ничего от США и НАТО Украине уже не нужно. Ответственный за евроинтеграцию и получению военной помощи уволен. Поставки автоматически останавливаются
MIL.IN.UA
Після новини про українські "Айленди", не сильно позитивна - відповідального за їх отримання, було звільнено з займаної посади новим Міністром оборони України
Мы признали пандемию, когда тысячи заболели и другие заболевают по принципу геометрической прогрессии...
За что вам зарплату платят?!
Это все фейк раздутый СМИ, чтобы ограбить людей и под шконку загнать.
В коронованые записывают гриппозных и пневмонию, колличество которые типичное для этого времени года.
❗️Всё проводимые в Белом доме совещания по ситуации с коронавирусом засекречены.
Команда поступила непосредственно из Совета по национальной безопасности.
#США
@new_militarycolumnist
Военный обозреватель, [11.03.20 20:29]
❗️Согласно информации журналистов президентского пула, Дональд Трамп готовит обращение к нации.
Трансляция пойдёт из Овального кабинета Белого дома.
#США
@new_militarycolumnist
Киев, проследите, отменят или нет это мероприятие/
дохтур ваты и должен быть таким тупым...
Ось це вжде справді насторожує
зебільня повинна страждати за те, що накоїла
Чтоб вы понимали, у чувака зарплата более 10 тыс. долларов в месяц, и что он как глава ВООЗ сделал, чтобы эпидемии не было? а ничего!
В день Италия теряет в среднем 150 человек
Маркетинговый ход квакала Смаглюк
Смертность как у гриппа, повторял клоун