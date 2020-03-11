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 Завтра у Львові вводиться карантин. Ми готові до найгіршого, - заступник мера Кіраль

Львівська міська рада завтра вводить обмежувальні заходи з метою уникнути поширення коронавірусу

Як сказав у коментарі Цензор.НЕТ заступник мера міста Сергій Кіраль, таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій під головуванням Андрія Садового.

"Було прийнято рішення про введення карантину, починаючи з завтрашнього дня до 3 квітня, - повідомив заступник мера. - Це рішення в дусі нинішнього рішення Кабінету міністрів. Обмежуються всі масові заходи, навчання у школах і дитячих садках.

До цього місто кілька тижнів, не чекаючи рішення уряду, проводило роз'яснювальну роботу. Впроваджував засоби для гігієни рук та заборонив використовувати сушки для рук, які сприяють поширенню вірусних інфекцій. Це стосувалося всіх комунальних підприємств, лікарень, театрів та інших установ".

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Кіраль запевнив, що у медичній частині було впроваджено всі необхідні заходи для підготовки місць на випадок необхідності.

"Поки у Львові не виявлено випадків захворювання, сподіваюся, так воно і буде. Але місто готове до найгіршого. Ми стурбовані, що досі, всупереч обіцянкам уряду ми не отримали тест-систем. До нас вони поки не доїхали. Ці тест-системи дають змогу визначати впродовж декількох годин інфікування коронавірусом. Досі нам доводилося пересилати проби на аналіз до Києва і чекати на результати кілька днів", - зазначив він.

Також Кіраль закликав підтримати підприємців-платників податків, на яких карантин матиме негативний вплив.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів оголосив про введення обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу, щоб не повторювати помилок інших країн, де вже поширився цей вірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180801
 
   
 Топ коментарі
 
Никакой паники в супермаркетах у нас нет! Вот я только что пошел и совершено свободно купил 12 килограмм мяса, мешок риса, 20 пачек макарон, 4 упаковок соли, спички, свечки, тушенку, батарейки к фонарику и 12 упаковок пива!😂
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Батькам також на роботу не виходити?
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Школи, садки позачиняють..
А дітей куди дівати ?
Нехай по вулицях гуляють ?
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Вони що сироти? В дітей є батьки, якщо ви не в курсі
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может ты ещё в курсе, что некоторые на работу ходЮт?
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хм.. тобто проблема змусити дітей шкільного віку залишитися вдома? дивні з вас батьки Завтра во Львове вводится карантин. Мы готовы к наихудшему, - заместитель мэра Кираль - Цензор.НЕТ 9008
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садочки - це проблема.. але майже в кожного є дідусь і бабуся.. як мінімум Завтра у Львові вводиться карантин. Ми готові до найгіршого, - заступник мера Кіраль - Цензор.НЕТ 115
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якщо тато йолоп, йому поради не допоможуть
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тебе мабуть позбавили батьківських прав? мабуть, правильно зробили.. якщо не вмієш виховувати, краще не народжуй Завтра у Львові вводиться карантин. Ми готові до найгіршого, - заступник мера Кіраль - Цензор.НЕТ 5245
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на вулиці значно менші шанси підхопити цю заразу, ніж в закритому приміщенні
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Ой да ладно, там все равно весенние каникулы через неделю, куда-то же они девают детей в этот период.
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не обязательно. обыкновенная тяга чиновников к перестраховке.
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у них тяга только к наживе а на людей всем плевать
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от нас скрывают тошо мальчик в 42 не лох уписался .. готов всетаки сдать анализы мочи ... из головы .. боиццоо протестов .. это халасо
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Проход в Зе засчитан. Сможешь перевести стрелки с чего угодно, рагуль
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Срочная новость! Ученые выяснили, что человечество постигла пандемия "жизнь" - смертность в 100% случаев, вакцины, противоядия нет и в ближайшие столетия вряд ли будет!!!
Мы все умрем!!!!
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Ну все пошла закупка мука, сахар, спички, соль и все остальное. Супермаркеты в течение пары суток будут с пустыми полками. Понеслась.
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Никакой паники в супермаркетах у нас нет! Вот я только что пошел и совершено свободно купил 12 килограмм мяса, мешок риса, 20 пачек макарон, 4 упаковок соли, спички, свечки, тушенку, батарейки к фонарику и 12 упаковок пива!😂
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У віці від 0 до 20 років коронавірусом заражається 1% від загальної кількості хворих. Але в першу чергу закривають школи да дитсадки. ВУЗи, я так зрозумів, ніхто на карантин не закриватиме. Ну що тут скажеш, чиновникам видніше. А дітям радість - канікули на 3 тижні.
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [11.03.20 20:08]
❗️Председатель Союза медиков провинции Варезе Роберто Стелла, Италия, умер (https://tass.ru/obschestvo/7948139) от COVID-2019.
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Помню кода начался вирус в европе у отбывающих спрашивали а не боятся ли они в италию ехать на что те смеялись и говорили шо они не боятся и что там все дураки перепуганые
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@13Hellis_13 Сообщаю адептам новой власти
клоуна Зеленского, что во всем мире тесты на выявление коронавируса государство
выделяет за счет бюджета во избежание необратимых последствий. А зеленский с новым кабмином
решили их продавать за 300 грн.

Берите ЗЕЛЕНЫЕ САЛФЕТОЧКИ и
подтирайтесь
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@censor_net Поставку
експрес-тестів на коронавірус очікуємо 16-17 березня.
Вони
продаватимуться в аптеці по 300 грн за штуку, - головний санлікар Ляшко
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і що тобі не так?
у медичних закладах тестувати підозрюванних будуть за рахунок бюджету, а любий бажаючий може самостійно собі придбати в аптеці
де зрада?
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Мали би проводити безкоштовно всім бажаючим.
Вони ж типу не крадуть з бюджету!

Може ще й барига Радуцький молодець, що розпродав маски за кордон?

Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ

https://censor.net.ua/news/3180648/vse_983_tonny_zapasov_zaschitnyh_masok_vyvezli_iz_ukrainy_vo_vremya_epidemii_dokument/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73100146
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Правильно сделали, что закрыли школы и садики! Здоровье детей превыше всего!
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Наїхудше - панування мафіозної банди яка проводить геноцид українців в Україні під вивіскою "держава Україна".
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меня всегда интересовал вопрос: когда человек говорит: "Мы готовы к наихудшему" - что он имеет в виду?
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ну они конечно готовы: бабло в офшорах и самолёты заправлены
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Коли так кажуть львівські чиновники, то їх слід розуміти з точністю до навпаки. Вони і до снігопадів кожного року на словах готові. А потім - "зненацька зимою сніг впав".
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середина марта, а быстрых тест систем нет! я в шоке...
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Еще один здавомыслящий мер города.
Молодец.
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У храмах Києва скасували масові богослужіння.
Обмеження діятимуть до кінця березня. На входах до храмів буде проводитися санітарний контроль.
Україна 24/7 (https://t.me/joinchat/AAAAAEoOOrRmKMT8dW7E6g)

ЩИРО ВІРУЮЧИЙ ГРЕКОКАТОЛИЦЬКИЙ ПАТРІОТИЧНИЙ ЛЬВІВ НА ТАКЕ ПІТИ НЕ МОЖЕ.? Завтра у Львові вводиться карантин. Ми готові до найгіршого, - заступник мера Кіраль - Цензор.НЕТ 9236
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