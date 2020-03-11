 Завтра у Львові вводиться карантин. Ми готові до найгіршого, - заступник мера Кіраль

Як сказав у коментарі Цензор.НЕТ заступник мера міста Сергій Кіраль, таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій під головуванням Андрія Садового.

"Було прийнято рішення про введення карантину, починаючи з завтрашнього дня до 3 квітня, - повідомив заступник мера. - Це рішення в дусі нинішнього рішення Кабінету міністрів. Обмежуються всі масові заходи, навчання у школах і дитячих садках.

До цього місто кілька тижнів, не чекаючи рішення уряду, проводило роз'яснювальну роботу. Впроваджував засоби для гігієни рук та заборонив використовувати сушки для рук, які сприяють поширенню вірусних інфекцій. Це стосувалося всіх комунальних підприємств, лікарень, театрів та інших установ".

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Кіраль запевнив, що у медичній частині було впроваджено всі необхідні заходи для підготовки місць на випадок необхідності.

"Поки у Львові не виявлено випадків захворювання, сподіваюся, так воно і буде. Але місто готове до найгіршого. Ми стурбовані, що досі, всупереч обіцянкам уряду ми не отримали тест-систем. До нас вони поки не доїхали. Ці тест-системи дають змогу визначати впродовж декількох годин інфікування коронавірусом. Досі нам доводилося пересилати проби на аналіз до Києва і чекати на результати кілька днів", - зазначив він.

Також Кіраль закликав підтримати підприємців-платників податків, на яких карантин матиме негативний вплив.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів оголосив про введення обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу, щоб не повторювати помилок інших країн, де вже поширився цей вірус.