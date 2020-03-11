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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1221) тест (17) COVID-19 (646)

 Німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу додатково направлено у 8 регіонів України, - МОЗ

Тест-системи виробництва Німеччини для виявлення коронавірусу COVID-19 додатково направлено у вісім регіонів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляє відомство, ці тест-системи дадуть змогу здійснювати тестування на місцевому рівні.

"Це прискорить процес проведення перевірки на COViD-19. Станом на зараз вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я повністю справляється з існуючими зразками", - повідомляє МОЗ.

За інформацією МОЗ, тести вже доставлено або буде доставлено найближчими днями в Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінницю, Київ, Рівне, Львів, Запоріжжя.

При цьому кількість направлених у регіони тест-систем не уточнюється.

Наразі прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей триває. Всі тести сертифіковано ВООЗ. Набори розроблено з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180800
 
 
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Проф. Преображенский

@prof_preobr

·1 мар.

Карикатура германского Tagesspiegel. Асад, Путин, Эрдоган (хором): очень, очень важно мыть руки!

Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7691
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Проф. Преображенский

@prof_preobr

·1 мар.

Карикатура германского Tagesspiegel. Асад, Путин, Эрдоган (хором): очень, очень важно мыть руки!

Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7691
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а эрдоган там каким боком?бо разрешил беженцам пересекать границу турции с евросоюзом? Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9485
у эрдогана руки чистые,он их в крови не мыл.
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Вирус корона придумали китайцы, а тест уже готовые есть у всех...Вопросик?
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ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса
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Загроза пандемії реально, проте це ще не пандемія (с). ВОЗ
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посмотрите сегодняшнее заявление главы ВОЗ в Женеве...
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Чихнул в автобусе - дальше путешествуешь в бизнес классе .
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