 Німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу додатково направлено у 8 регіонів України, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляє відомство, ці тест-системи дадуть змогу здійснювати тестування на місцевому рівні.

"Це прискорить процес проведення перевірки на COViD-19. Станом на зараз вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я повністю справляється з існуючими зразками", - повідомляє МОЗ.

За інформацією МОЗ, тести вже доставлено або буде доставлено найближчими днями в Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінницю, Київ, Рівне, Львів, Запоріжжя.

При цьому кількість направлених у регіони тест-систем не уточнюється.

Наразі прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей триває. Всі тести сертифіковано ВООЗ. Набори розроблено з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу.

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