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 Суспільство
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Все про:Донбас (15515) Об'єднані сили (446)

 Від початку доби ворог не відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню не порушували. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил.

Від початку доби ворог не відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, 10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Крім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один зазнав бойової травми.

Читайте також: Від початку доби на Донбасі не було обстрілів, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180796
 
 
 Топ коментарі
 
"11.03.20 18:00 Террористы из гранатометов обстреляли гаражи в Золотом-4, - штаб ООС. ФОТО"

"11.03.20 18:17 С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС"

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Зеля з фуйлом домовився ?
Що ми здали ?
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Єрмак зустрічається із зєліним шефом Козаком.
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Ждут рассмотрения вопроса земли на следующей неделе .
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Зеля з фуйлом домовився ?
Що ми здали ?
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Освободили большую часть Донбасса...в 14- м...
А Крым ***** заняло в период практически безвластия...
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Чего? Лахта на вахте? Или совсем плохой...
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Так....Кажуть завтра єрмак буде зустрічатись з коцабом - козаком - обговорюватимуть зміни до нашої Конституції.
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Зельцман радіє. ***** теж закінчив війну.
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"11.03.20 18:00 Террористы из гранатометов обстреляли гаражи в Золотом-4, - штаб ООС. ФОТО"

"11.03.20 18:17 С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС"

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В первой новости про вчерашний день говорится.
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Брешут...прилеты были
Я еще не глухой...и прилеты от ответки отличить могу..
Просто сегодня наверное к счастью нет ни погибших ни раненых...
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так кум же поехал к вечному , вот и не открывали.
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они испугались сегодняшнего "грозного" посыла от зЭли....
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57 бригада. Піски. З самого ранку йде бій. РФ б'є мінометами і гаубицями. Горить техніка. Зеленський мовчить...

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суки...будьте вы прокляты вместе с выбдлядками вашими.
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Да, я понимаю, Зеленскому реально жаль, что нельзя приказать повесить неугодных.Крикливых выскочек, никак не желающих заткнуться. И на самом деле изменить законы так, чтобы это стало возможным, совершенно реально. Вот просто как два пальца об асфальт.
У них, наверное, уже зубы чешутся, как охота прижать к ногтю любого, кто смеет спросить вслух:

ЗАЧЕМ погибли сегодня двое украинцев? Для чего? КТО их убил на своей же земле?
И единственное, что удерживает зелёную власть от «революционных троек» - это страх. Простой незамысловатый страх перед толпой, которая сегодня может ненавидеть так же крепко, как вчера любила.Таня Адамс
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