 Від початку доби ворог не відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил.
Нагадаємо, 10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.
Крім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один зазнав бойової травми.
Що ми здали ?
А Крым ***** заняло в период практически безвластия...
"11.03.20 18:17 С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС"
Я еще не глухой...и прилеты от ответки отличить могу..
Просто сегодня наверное к счастью нет ни погибших ни раненых...
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суки...будьте вы прокляты вместе с выбдлядками вашими.
У них, наверное, уже зубы чешутся, как охота прижать к ногтю любого, кто смеет спросить вслух:
ЗАЧЕМ погибли сегодня двое украинцев? Для чего? КТО их убил на своей же земле?
И единственное, что удерживает зелёную власть от «революционных троек» - это страх. Простой незамысловатый страх перед толпой, которая сегодня может ненавидеть так же крепко, как вчера любила.Таня Адамс