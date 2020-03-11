 З таким темпом розгляду питання землі наступного тижня можемо вийти на голосування, - Арахамія

Про це він сказав після засідання комітету з питань нацбезпеки та оборони, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Той темп, яким ми рухаємося (щодо розгляду питання землі. - Ред.) свідчить про те, що теоретично в середу, четвер або п'ятницю вийдемо на голосування", - сказав Арахамія.
Він також розповів, що поки не плануються позачергові засідання Верховної Ради.
Нагадуємо, Верховна Рада з 6 лютого розглядає у другому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
А чого ПРошенко мовчить на цю тему??
Мало земельки нахапався??
А чого ПЕС мовчить??
А чого форрофка проти?
ДЕМОНІЗАЦІЯ протестних рухів, мітингів і маршів
Очікувано можливий сценарій:
1. Відкликання правок ОПЗЖ і швидке прийняття "розбазарювання землі".
2. "Пропихування" нового генпрокурора.
3. Амністія бойовиків.
4. Вибори в ОРДЛО "по Штайнмаєру"
5. "Впихування" федералізації в децентралізацію.
Накал пристрастей і можливі протестояння з поліцією...
Кінцевим бенефіціаром тут буде медведчук і Ко.
Тому потрібно для збереження країни нам, як мінімум:
а) Бути пильними;
б) Якщо карантин - так карантин для всіх. В першу чергу - для Верховної Ради!
Ігор Лапін, член Координаційної ради РОК
И плевать они на все хотели. Главное распродать укр. землю.
С*ки!!
и шо купить, скока и как - тоже закон...
во всяком случае хотелось бы, шо бы так было.
и вот тут оказывается - все упирается в хороший закон, защищающий права и продавца и покупателя.
а теперь вопрос - хто нибудь хоть один хороший закoн от зеленых видел?
хто нибудь верит, шо прикацапленые клованы могут сочинить хороший закон?
2 ч. ·
Помните в Словакии застрелили журналиста Яна Куцяка с девушкой за расследование связей калабрийской Ндрангетты с высшими властями Словакии?
Я тогда еще заметил, что меньше чем через неделю в ключевом для инвестиций и помывочных Ндрангеты регионе Словакии удачно сгорела налоговая со всеми документами, аналитикой и данными проверок?
Тогда еще в каментах говорили, что это просто совпадение, а в Европке коррупции нет. А я конспиролог.
Сегодня в Словакии масштабные аресты.
Но не по делу Куцяка, точней не совсем по нему. За заказ его убийства уже давно арестовали местного олигарха Мариана Кочнера с исполнителями, подельниками и исполнителями. Там уже много людей село, например бывший министр экономики Словакии Руско (напоминаю - черные бабки Ндрангеты, мойка, фиктивные инвестиции, налоговые махинации, сгоревшая налоговая, севший министр).
Тем не менее Куцяк мстит своим своим убийцам с того света. Вытащенные им ниточки экономических преступлений и махинаций привели к огромному коррупционному клубку.
Сегодня в Словакии одновременно арестовали 13 судей. Просто когда Кочнера взяли, он по-видимому решил не молчать и слил нахер всех, кому башлял и с кем решал. Там махина была неслабая, как для небольшой Словакии.
Некоторые СМИ впрочем пишут, что все дело в телефоне Кочнера, где правоохранители нашли кучу интересной информации. И про судей в том числе. И в телефонах судей, которым полиция тоже получила доступ.
Сам Кочнер под усиленной охраной и у него уже срок в 19 лет. Список обвинений в сторону судей тоже значительный. Коррупция, вмешательство в дела судов, злоупотребления служебным положением.
У них там в Словакии тоже нихрена себе судейская самоуправляемость и независимость, и потому судью арестовать, даже одного, непростое дело. Другие судьи должны дать разрешение. А тут 13 судей минимум, плюс по мелочи еще. Например, кроме судей арестовали бывшего замминистра юстиции Словакии Янковскую и ее сестру.
Сегодня словацкая полиция будет ломать судейскую мафию Словакии и скорее всего переломает, потмоу всех и свозят в одно место. А Кочнеру уже нечего терять и его никто не вытащил, потому он сейчас будет сливать всех.
На фотке полицейский спецназ ведет арестованного председателя окружного суда Братиславы Душана Срогончика(надеюсь правильно транслитировал фамилию).
Я это не к тому, что налоговая в Кошице сгорела не просто так, а очень вовремя и по делу, но помогло не сильно. Херли нам с той налоговой.
Дорогие украинские судьи.
Как думаете когда ФБР начнет до жопы колоть подельников Бени или, чем черт не шутит, его самого, вас будут арестовывать пачками или обойдутся судами Линча?
Списки мы уже подготовили, если что.
Лайк, репост.
Он (Чаушеску) тоже решил провести земельную реформу...
Он не ворует. Он просто уничтожает украинцев. У него другие методы.
Лучше б он воровал! (с)