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 Політика України
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Все про:ВР (7223) земля (532) Арахамія (254)

 З таким темпом розгляду питання землі на наступному тижні можемо вийти на голосування, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що голосування за ринок землі може відбутися у Верховній Раді на наступному тижні.

Про це він сказав після засідання комітету з питань нацбезпеки та оборони, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Той темп, яким ми рухаємося (щодо розгляду питання землі. - Ред.) свідчить про те, що теоретично в середу, четвер або п'ятницю вийдемо на голосування", - сказав Арахамія.

Він також розповів, що поки не плануються позачергові засідання Верховної Ради.

Нагадуємо, Верховна Рада з 6 лютого розглядає у другому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Читайте також: Разом з Офісом Президента переконуємо 12 депутатів "Слуги народу" підтримати ринок землі, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180789
 
 
 Топ коментарі
 
вот!!!
а тут и карантин как пригодился....
больше 100 не собираться? )))))
ой как интересно!!!
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Дожились, чурки деребанят украинскую землю
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Чурка из сочи приехал пару лет назад и уже Украину продает
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Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.

А чого ПРошенко мовчить на цю тему??
Мало земельки нахапався??
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Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати!

А чого ПЕС мовчить??
А чого форрофка проти?
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Монобольшинствово забыло, что высшая власть не у них, а у украинского народа. И Балаклава то же хорошая маска
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Грядёт кризис мировой, а эти дебилы всё раздают.
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Финальный акт "марлезонского балета" - чуреки, кошерные, проходимцы, свадебные фотографы и прочая шелупонь, типа сивох, тищенков и скичков собираются продавать страну районами и областями. Кто не понимает - папамамачетыресыночка и лапочка дочка - это под 100000 га. И, поверьте, таких семеек много ****** у них найдется - уже наворовали ментовские и прокурорские вдоволь. А дальше - частная собственность, нехай шастать. Титуханы будут сторожить - их много и им похеру. Чтоб, значит, ни ногой на мою землицу, смерд - ходи кругом 5км на водопой. В этой ситуации это государственное преступление. Потом на очереди леса, горы и земля вообще.Частная. Не лезь, селянин, а то вальну. Вспомните Лозинского. Аля улИ ниче - молчат все эти "принципиально против активисты", патриотичных националисты и иже с ними. Доляху, видать, вожакам пообещали. Главно, чтоб не иностранцам, а все остальное типа норм и количество, и время, и отсутствие кадастров и т.д.- типовый развод "на лоха". Эту раскладку выдал один умный человек. Похоже, этот шабаш не остановить...
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от суки как спешат протащить продажу карантин объявили что протесты под предлог чтоб было разгонять кончиты зеленые
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Почему такая агрессия?Иметь возможность продать землю это лучше чем не иметь таковой.
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..для чого цьоого ДЕБІЛА взагалі виводити на шпальти ..воно просто ЗОМБО..
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Що готує нам ЗЕкоманда під карантин?
ДЕМОНІЗАЦІЯ протестних рухів, мітингів і маршів
Очікувано можливий сценарій:
1. Відкликання правок ОПЗЖ і швидке прийняття "розбазарювання землі".
2. "Пропихування" нового генпрокурора.
3. Амністія бойовиків.
4. Вибори в ОРДЛО "по Штайнмаєру"
5. "Впихування" федералізації в децентралізацію.
Накал пристрастей і можливі протестояння з поліцією...
Кінцевим бенефіціаром тут буде медведчук і Ко.
Тому потрібно для збереження країни нам, як мінімум:
а) Бути пильними;
б) Якщо карантин - так карантин для всіх. В першу чергу - для Верховної Ради!
Ігор Лапін, член Координаційної ради РОК
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звиздец им будет за продажу земельки, гнидам нашим
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тебе то что? у тебя земли нет и не будет, чо тебя єт волнует?
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А если стоя,то 0,5 на 0,5.Экономия? Экономия.250 слуг на меньше чем одной сотке.плюс повышение плодородия украинского чернозема,тогда продажа будет уже не за копейки.
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у меня всё есть, но я люблю по лесу погулять, так часика на 4-5 уйдёшь, что бы ни одного гомо сапиенса не встречать, тогда вообще замечательно... поэтому меня это и волнует, потому что эти депутаты с непонятной половой ориентацией начитались рекламы OLX, но забыли одно, для того что бы быстро быстро что то продать надо вначале купить или создать, а не отобрать.
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звиздец после продажи сразу будет гос-ву Украина
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прям сразу? или хотя бы через недельку?
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ты шашлыки или как по модньому барбекю где жаришь?
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пандемия пандемией, а дерибан земли - по расписанию.
И плевать они на все хотели. Главное распродать укр. землю.

С*ки!!
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Рынок это право продать ,а не принудиловка.
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да не вопрос! закон только прописать надо нормально, а не ту порнографию, что они подали
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Anton Shvets
2 ч. ·

Помните в Словакии застрелили журналиста Яна Куцяка с девушкой за расследование связей калабрийской Ндрангетты с высшими властями Словакии?
Я тогда еще заметил, что меньше чем через неделю в ключевом для инвестиций и помывочных Ндрангеты регионе Словакии удачно сгорела налоговая со всеми документами, аналитикой и данными проверок?
Тогда еще в каментах говорили, что это просто совпадение, а в Европке коррупции нет. А я конспиролог.
Сегодня в Словакии масштабные аресты.
Но не по делу Куцяка, точней не совсем по нему. За заказ его убийства уже давно арестовали местного олигарха Мариана Кочнера с исполнителями, подельниками и исполнителями. Там уже много людей село, например бывший министр экономики Словакии Руско (напоминаю - черные бабки Ндрангеты, мойка, фиктивные инвестиции, налоговые махинации, сгоревшая налоговая, севший министр).
Тем не менее Куцяк мстит своим своим убийцам с того света. Вытащенные им ниточки экономических преступлений и махинаций привели к огромному коррупционному клубку.
Сегодня в Словакии одновременно арестовали 13 судей. Просто когда Кочнера взяли, он по-видимому решил не молчать и слил нахер всех, кому башлял и с кем решал. Там махина была неслабая, как для небольшой Словакии.
Некоторые СМИ впрочем пишут, что все дело в телефоне Кочнера, где правоохранители нашли кучу интересной информации. И про судей в том числе. И в телефонах судей, которым полиция тоже получила доступ.
Сам Кочнер под усиленной охраной и у него уже срок в 19 лет. Список обвинений в сторону судей тоже значительный. Коррупция, вмешательство в дела судов, злоупотребления служебным положением.
У них там в Словакии тоже нихрена себе судейская самоуправляемость и независимость, и потому судью арестовать, даже одного, непростое дело. Другие судьи должны дать разрешение. А тут 13 судей минимум, плюс по мелочи еще. Например, кроме судей арестовали бывшего замминистра юстиции Словакии Янковскую и ее сестру.
Сегодня словацкая полиция будет ломать судейскую мафию Словакии и скорее всего переломает, потмоу всех и свозят в одно место. А Кочнеру уже нечего терять и его никто не вытащил, потому он сейчас будет сливать всех.
На фотке полицейский спецназ ведет арестованного председателя окружного суда Братиславы Душана Срогончика(надеюсь правильно транслитировал фамилию).
Я это не к тому, что налоговая в Кошице сгорела не просто так, а очень вовремя и по делу, но помогло не сильно. Херли нам с той налоговой.
Дорогие украинские судьи.
Как думаете когда ФБР начнет до жопы колоть подельников Бени или, чем черт не шутит, его самого, вас будут арестовывать пачками или обойдутся судами Линча?
Списки мы уже подготовили, если что.
Лайк, репост.З таким темпом розгляду питання землі на наступному тижні можемо вийти на голосування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7530
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"Земля є об'єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання людства, має природне походження, як результат багатовікового еволюційного космічного розвитку природи. Саме тому відношення до землі не може знаходиться навіть близько у одному ряду з тими речами, які виробляє людство для свого життєзабезпечення і які об'єктивно можуть перебувати у товарному обігу. Утилітарний підхід до землі, як до товару у сенсі купівлі-продажу і товарного обороту, який нам сьогодні нав'язують носії політичної влади в Україні, є злочином проти Творця цієї землі і людського майбутнього. У процесі взаємодії із родючою землею людство послуговується необхідними для забезпечення свого подальшого життя природними речовинами, отриманими від продуктивності землі. Вказане обумовлює специфіку суспільних відносин щодо права користування (частина друга стаття 13 Конституції України) землею, вже як об'єктом виробничої діяльності щодо отримування продуктів щоденного вжитку людини, підкреслюю - саме користування, а не володіння." http://ukr-merezha.com/docs/47-zemlya-tse-nashe-natsionalne-bahatstvo-pravova-pozytsiya.html#disqus_thread
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Рынок земли просто необходим.Треть земли в госсобственности (практически у коррупционеров) налоги около 30млрд. идут на карман чиновнику.От аренды за землю люди получают копейки,в селах за чертой бедности около 80% людей.Арендаторы просто не соблюдают севооборот и выжимают с земли последние соки.Депутаты сельских советов сдают землю в аренду не на честных конкурсах ,а через договорняки.Если продать землю то такую же сумму можно будет получить лет через 25 аренды.Рынок земли просто дает право человеку продать землю!!!!!И все.!!!!!!
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Что останется твоемк внуку через 25 лет-ЗЕМЛЯ,если сдавать в аренду,если ты ее продашь за эту же сумму,то твоему внуку придется у Шарика хрен сос-ать
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Зря они это,... без референдума. Может случиться нежданчик:
З таким темпом розгляду питання землі на наступному тижні можемо вийти на голосування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2577

Он (Чаушеску) тоже решил провести земельную реформу...
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Чаушеску был коммунист и против рынка земли.)))))))А картинка подходит.
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В всіх цивілізованих країнах максимум в одні руки 380га, та тільки тим, хто буде її обробляти і хто купує за чисті гроші.
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Сейчас в аренде в одних руках десятки тысяч га. и люди за нее получают копейки.
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Слабка нація українці. В інтернті всі герої. Проти порядного і демократичного Порошенка - всі герої. А от зебанду бояться. Жодного реального спротиву за землю. Чому не спробувати штурмувати ВР? Мені не дорікайте, я не молода людина і не з своєї волі живу не вдома.
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Если живете не дома зачем советы давать.Зеленский в отличие от других президентов не ворует.
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масок на сумму более миллиона в условиях пандемии вывезли с Украины за посл.месяц.
Он не ворует. Он просто уничтожает украинцев. У него другие методы.
Лучше б он воровал! (с)
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Он таки не ворует и лучше б он не воровал,а вопросы по маскам тем кто их вывез,это по моему тоже украинцы.У нас просто такая традиция самим воровать ,а обвинять во всем президента,да и ладно плохо только то ,что на эту всю лживую пургу много лохов ведеться.
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