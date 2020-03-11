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Все про:обстріл (6068) Донбас (15515) Золоте (182)

 Терористи з гранатометів обстріляли гаражі в Золотому-4, - штаб ООС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, вчора (10 березня) російські окупанти з гранатометів обстріляли гаражне спорудження в населеному пункті Золоте 4 на вул. Друга Вільна, будинок 53. Пошкоджено дах гаража, крім того, уламками від гранати розбито скло автомобіля. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.

Ймовірно, пошкодження з'явилися внаслідок влучання ворожого боєприпасу ВОГ-25 під час обстрілів позицій українських захисників з боку окупованого населеного пункту Золоте 5".

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Терористи з гранатометів обстріляли гаражі в Золотому-4, - штаб ООС 01

Терористи з гранатометів обстріляли гаражі в Золотому-4, - штаб ООС 02
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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180784
 
 
 Топ коментарі
 
Отступайте еще дальше, братья зебилов недовольны
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ЭТО где с праздничными шариками отводили украинских военных С ОБУСТРОЕННЫХ ПОЗИЦИЙ?

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Отступайте еще дальше, братья зебилов недовольны
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2 terorista-okupanta iz rosiji pogibli segodnia i oficer seriozna ranen pod bazoj v Siriji.Srabotala bomba po daroge.Bombu zalozyli takze teroristi islamskije Террористы из гранатометов обстреляли гаражи в Золотом-4, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3011
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ВиступитьЗєйло, чи якесь зєлєня і заявить, що це не Золоте 4 , а інше Золоте.
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ЭТО где с праздничными шариками отводили украинских военных С ОБУСТРОЕННЫХ ПОЗИЦИЙ?

Бубочка , отвечай !
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он стесняется... надел белый шарик и стесняется...
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Розробляє план ЗЮ і как отвєтіт, как отвєтіт!
Террористы из гранатометов обстреляли гаражи в Золотом-4, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2535
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Проекту гособоронзаказа посвятят 4-5 заседаний оборонного комитета, и только потом поставят на голосование, - Арахамия . Странно , когда в стране война .
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Интересный вопрос - Тигипко купил у Порошенко судостроительный завод ЛЕНИНСКАЯ КУЗНЯ
И СКОЛЬКО этот любитель мацквы с тех пор сделал катеров для армии ??????
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Ето откуда ЗЕ пару месяцев назад отвел войска? Как говорили горловские бабки Зеленскому в Золотом-4, главное чтобы ВСУ не стреляли. А своих они стерпят.
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Їх не обдуриш, вони знають шо це солдати НАТИ винуваті.

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Що за довбень писав плакат? To go home!! To go home, Carl!!! xD
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ой...это точно Золотое-4? не может быть...там же все чики-пики...не????
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Яблоню обрезать бы надо. Сильно загущенная.
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Когда человек подписывает гарантию для получения другим человеком кредита в банке, то в случае невыплаты кредита кредитополучателем, ом обязан выплатить кредит сам. Моника персонально гарантировал людям в Золотом-4 безопасность. Ииииии?????
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Я думаю что за каждое нарушенное перемирие нужно отрезать один палец тому кто его подписывал. А потом по оставшихся пальцах на руках и ногах будет видно кто все время народу п***дел в уши
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Где там тот урод карликовый в наполеоновской шляпе который гарантировал мир в Золотом после отвода ВСУ из города в поля?
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А як ще відкрити чужий гараж, щоб подивитись, чи є там що цінне?
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57 бригада. Піски. З самого ранку йде бій. РФ б'є мінометами і гаубицями. Горить техніка. Зеленський мовчить...
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суки...будьте вы прокляты вместе с выбдлядками вашими.
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Сівоха!" Скажи, а кто єто такие террористьі?
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