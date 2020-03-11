 Україна вводить обмежувальні заходи на випередження коронавірусу, щоб не повторювати помилок інших країн, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація у світі, в Італії, Німеччині, в розвинених економіках, у країнах Азії. Не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців і якомога легше пройти цей період. Так, ми діємо трохи швидше, ніж діяли інші країни. Сподіваюся, що населення це оцінить правильно, тому що ми хочемо мінімізувати наслідки на відміну від інших країн, які починали діяти пізно", - сказав він на брифінгу після засідання Кабміну в середу.

Шмигаль зазначив, що уряд хоче зробити все можливе, щоб коронавірус якомога пізніше проник на територію України, як можна м'якше пройти цей період і захистити від вірусу максимальну кількість громадян.

Читайте також: Обмеження пересування всередині країни - далекий крок, сподіваюся, до цього не дійде, - Шмигаль

Прем'єр також закликав населення країни до відповідальності і самоорганізації зі свого боку, використовувати засоби особистої гігієни.

"Якщо ми забороняємо сьогодні офіційні або організовані масові заходи, і говоримо сьогодні, що спортивні змагання проходитимуть, але просимо проводити їх без глядачів, максимально перенести на літо і на осінь масові заходи, мітинги, фестивалі, то уряд не може впливати на стихійні речі: стихійні ринки, годину-пік у метро. Це вже належить до самоорганізації населення, відповідальності українців перед самими собою, своїми рідними і близькими", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція Києва реагуватиме на порушення обмежень, введених через загрозу коронавірусу, - Крищенко