 Обмеження пересування всередині країни - далекий крок, сподіваюся, до цього не дійде, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щодо обмежень пересування всередині країни - це вже дуже далекий крок у розвитку цієї ситуації. Якщо цього вимагатиме ситуація, то в майбутньому цей крок можливий, але це далеке майбутнє і я сподіваюся, що ми до нього не дійдемо завдяки тим заходам, які вживаємо зараз", - сказав Шмигаль.

За його словами, ключове завдання на сьогодні - зберегти життя і здоров'я українців, тому зараз ідеться про введення першого етапу обмежувальних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів.

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