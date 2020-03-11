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 Політика України, Суспільство
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 Обмеження пересування всередині країни - далекий крок, сподіваюся, до цього не дійде, - Шмигаль

Кабінет міністрів України не виключає варіанту введення додаткових обмежувальних заходів з метою недопущення поширення коронавірусу у вигляді обмежень пересувань всередині країни в разі, якщо ситуація з поширенням цього захворювання погіршуватиметься.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щодо обмежень пересування всередині країни - це вже дуже далекий крок у розвитку цієї ситуації. Якщо цього вимагатиме ситуація, то в майбутньому цей крок можливий, але це далеке майбутнє і я сподіваюся, що ми до нього не дійдемо завдяки тим заходам, які вживаємо зараз", - сказав Шмигаль.

За його словами, ключове завдання на сьогодні - зберегти життя і здоров'я українців, тому зараз ідеться про введення першого етапу обмежувальних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Карантинні заходи в Києві: пробне ЗНО перенесено, навчання в школах до кінця березня буде проводитися дистанційно

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180776
 
 
 Топ коментарі
 
КПВВ с ОРДЛО срочно надо закрыть...иначе будет поздно! Приехали..заразили..пенсии получили и уехали..Кто и кого будет искать что бы изолировать?
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Как автобусы на Киев пойдут...так вы этот шаг в припрыжку сделаете...но не поможет...
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Ссутся. Правильно делают.
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КПВВ с ОРДЛО срочно надо закрыть...иначе будет поздно! Приехали..заразили..пенсии получили и уехали..Кто и кого будет искать что бы изолировать?
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По этой логике надо так же закрывать всю границу от туристов и заробитчан.
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карантин так карантин....до лета пусть посидят дома когда будет +25..эпидемия спадет
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так як раз заробітчани на паску і можуть привезди.
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Как автобусы на Киев пойдут...так вы этот шаг в припрыжку сделаете...но не поможет...
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"Ограничение передвижения внутри страны"

Та ти не хвилюйся: коли ви побіжите зі своїм клоуном вовой і цирком зекоманди з України, ми вас тримати не будемо. Ще й підсрачника дамо!
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Ограничение движения внутри страны уже сделано ещё при шоколадном:- привязка к своему городу мед реформой с помощью семейного врача без которого, в ином городе, тебя лечить не будут...
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шо за бред, с точностью до наоборот! это раньше ты обязан был идти к участковому врачу по месту прописки! после реформы каждый может выбирать абсолютно любого семейного врача в любой точке Украины и при желании менять его в любой момент.
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ты в "каждой точке" страны будешь регистрировать нового врача тем самым разорвав договор с предыдущим? И всю эту процеДУРУ будешь успевать проходить до начала боли в ногах... в животе... ... ...
в жопе в конце концов?
Мммдааа... весьма рациональный подход...
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вы просто не в курсе, как работает система. оказавшись в другом городе или просто захотев поменять своего семейного врача - вы приходите к любому врачу и на месте заключаете с ним декларацию - при этом декларация с предыдущим автоматически отменяется. Вернувшись в свой родной город вы можете тут же опять подписать декларацию со своим старым семейным, и так можно делать сколько угодно раз по желанию/необходимости пациента. А деньги все это время будут "ходить" за пациентом - т.е. каждое мед. учреждение будет получать финансирование за этого пациента пропорционально времени, в течении которого этот пациент числился за данным мед. учреждением
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так а нашо тобі на час відпустки заключати договір з новим викидаючі свого? ти придурок. ти просто думаєш, що знайшов лазєйку. а реально ти придурок і врачі разом із тобою теж. лікар повинен як з іншої области прийняти тебе у будь-якому випадку, так само він повинен прийняти іноземця. якщо лікар цього не робить, то треба рилом у закони.
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навіть коли твій лікар хворий і не може тебе прийняти, тебе повинен прийнятти будь-який інший лікар. і не неси свою тупу бредятину.
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Самое страшное то что те кто переболеет короновирусом..остается инвалидом..так как поры в легких заростают и не пропускают через себя кислород для передачи его в кровь.......начинается кислородное голодание..и со временем смерть
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Про альвеолы слышал, а про "поры" в легких ... Бред сивой кобылы в глухую ноябрьскую ночь...
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спорим - дойдет!
как начнете за земельный закон голосовать, а народ на автобусах начнет подтягиваться к столице...ой как вы быстро про ограничение передвижения в связи с карантином вспомните)))
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