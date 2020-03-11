 Обмеження пересування всередині країни - далекий крок, сподіваюся, до цього не дійде, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Щодо обмежень пересування всередині країни - це вже дуже далекий крок у розвитку цієї ситуації. Якщо цього вимагатиме ситуація, то в майбутньому цей крок можливий, але це далеке майбутнє і я сподіваюся, що ми до нього не дійдемо завдяки тим заходам, які вживаємо зараз", - сказав Шмигаль.
За його словами, ключове завдання на сьогодні - зберегти життя і здоров'я українців, тому зараз ідеться про введення першого етапу обмежувальних заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів.
Та ти не хвилюйся: коли ви побіжите зі своїм клоуном вовой і цирком зекоманди з України, ми вас тримати не будемо. Ще й підсрачника дамо!
в жопе в конце концов?
Мммдааа... весьма рациональный подход...
как начнете за земельный закон голосовать, а народ на автобусах начнет подтягиваться к столице...ой как вы быстро про ограничение передвижения в связи с карантином вспомните)))