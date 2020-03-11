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Все про:Конституція (367) поправки (31) Путін (16425) Росія (26670)

 Російська Рада Федерації прийняла "путінські" поправки до Конституції

Зміни до Основного Закону РФ затвердила Рада Федерації. За ухвалення закону проголосували 160 сенаторів, один - проти, троє утрималися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

В оновленому тексті Конституції "обнуляються" попередні президентські терміни. Таким чином, особа, яка раніше обіймала чи обіймає зараз посаду президента, зможе знову претендувати на цю посаду.

Крім того, виключено слово щодо двох президентських термінів, які може обіймати одна і та ж особа.

Поправки також передбачають, що експрезидент зможе отримати довічний статус сенатора.

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Сенатори погодилися з поправкою, що Російська Федерація є правонаступницею Союзу РСР на своїй території, а також правонаступницею Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їхніх органах, участі в міжнародних договорах, а "також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території РФ".

У Конституції завдяки поправці, внесеній президентом РФ, з'явиться згадка про Бога. "Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, як таку, що історично склалася", - вказується в законі положення нової статті 67.1 Основного закону.

Там же йдеться, що РФ "вшановує пам'ять захисників Вітчизни, забезпечує захист історичної правди", а применшення значення "подвигу народу при захисті Вітчизни" не допускається.

Державною мовою на всій території РФ тепер є російська.

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Тепер спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко направить закон у регіони. Його мають підтримати 2/3 регіональних законодавчих зборів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180775
 
 
 Топ коментарі
 
Вот, как врач психиатр не могу подобрать диагноз для населения Северной Параши. Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 2499
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Прочитал сегодня на украинском форуме актуальный как никогда анекдот:
Умер Путин. Бог ему:
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти вы..бут столько раз, сколько ты был президентом
- Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много. Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему: -А она будет счёт обнулять-
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в тому анекдоті всі чорти ще й українською говорили
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Авторитаризм в Наросії узаконено. Амінь.
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как бы не вышло старались старались..... осталось ....чтобы сам Вова подписал в Конституцию изменения а..нет..не успел..помер.....
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собіратєль зємєль совокових..
щоб тебе чорти в пекло затягли..
і вся ваша рашка згинула.
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Вот, как врач психиатр не могу подобрать диагноз для населения Северной Параши. Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 2499
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Уже карановали) У мокшан сегодня праздник... будут штурмовать аптеки из-за бояры.
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«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над ними царствовал тогда»
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Началась эпоха путинского застоя! Ждём плямкущую речь вождя в будущем (надеюсь не далеком)!
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А что у них был выбор? Посмотрел я на тех депутатов госдуры вчера на их кислые морды и мне ето напомнило сталинские времена. Теперь на Рашке все решает ***** а остальные молча ему поддакивают гривами иначе поедут в Рай как враги народа
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Похоже опять всем терпеть Путина. Хотя может и прокатят на выборах.
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Нет на России выборов - там спецоперация по переназначению.
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Горите в аду вместе с ****** и его поправками.
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Ещё ни один диктатор не уходил самостоятельно, пора бы понять.
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А почитай про него подробно. Особенно про его "выборы" (в которых он на самом деле никогда не участвовал).
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Нет конечно, типичный раскол тамошних ылиток, при котором его вежливо "попросили". А когда не понял сразу, то попрошали. Та же байда была с Муссолини, почитай как именно он лишился власти (повешение вниз башкой партизанами стало лишь следствием).
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ну... всех, кто ушёл, в каком-то смысле подтолкнули. не?
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Некоторых подтолкнули, некоторых с кровавыми соплями пришлось от штурвала отрывать. Единого рецепта тут нет.
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Муссоліні скинули після того, як союзники висадилися в Італії. Генерали зрозуміли, що війна програна і влаштували переворот. Король підтримав генералів, бо Муссоліні давно його притісняв.

Він не пішов добровільно, на відміну від Піночета... Його посадили за грати, а потім його звільним німецький десант. Піночет, навпаки, постійно говорив, що його режим тимчасовий і покликаний протистояти комуністичній загрозі. Піночет сам вніс в Конституцію зміни про референдум та провів референдум в 1988 про повернення до демократичної багатопартійної системи. А в 1990 остаточно передав владу.
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Если быть совсем точным, специально поискал

К 1943 году среди элиты, включая даже верхушку Фашистской партии, сформировалось убеждение о необходимости смещения Муссолини и выхода из войны. При известии о высадке в Сицилии лидеры Фашистской партии во главе с Дино Гранди начали настаивать, чтобы Муссолини созвал Большой фашистский совет. Не собиравшийся с 1939 года Совет был созван 24 июля под председательством Гранди и вынес резолюцию, требовавшую отставки Муссолини и передачи верховного командования армией в руки короля. Муссолини не признал эту резолюцию обязательной для себя, но на следующий день он был вызван на аудиенцию к королю и там арестован.

Братва собралась и объяснила пахану, что он всьо. Дальнейше его трепыхания и непризнание предъявы уже мало кого интересовали. Не генералы его скинули (ну не нашлось у них своего Штауффенберга), а таварисчи из итальянского ЦК Политбюро.

Піночет сам вніс в Конституцію зміни про референдум та провів референдум в 1988 про повернення до демократичної багатопартійної системи. А в 1990 остаточно передав владу.
Есть мысли, почему все автаркические, авторитарные, тоталитарные и прочие диктаторские господа так надрачивают на выборы-референдумы (при условии, что реальная власть таки находится в их руках, а результаты нарисуют такие, как им нужно)? Російська Рада Федерації прийняла "путінські" поправки до Конституції - Цензор.НЕТ 4547
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Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский. Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 4720 А как же притиснение десятков национальностей проживающих в своих республиках но в стране рашистской *********?
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молодцы, в принцыпе долго тянули, могли принять и до оглошение изминении а потом дописать нужное, так освободили бы себя из глупого и лишнего театра.
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Хутин всегда живой,Хутин меж ног со мной Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 6441
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В этом никто не сомневался. Это даже не плохо, что таким тупым, но мирным способом продлили жизнь Кощею. Могло бы быть и хуже...
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конституционный х#йло монарх. и народ "одобрямс" - без царя никак не мочно.
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От так бы и сразу, зачем вам козломордые тупорылые ватники Законы нужны? Плевать на законы, бояре хотят еще глубже вылизать жопу ***** - отменить все законы на россии/на параше, сделать царя вечным, а смерды/холопы все стерпят ибо русские - это черти и терпилы!!
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Потрібне чергове мясо для "асвабадительных и справедливых" війн.
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rasseja является правопреемником Союза ССР на своей территории - нет нет, приниать может что хочет, но тут не прокатит - тут беременна а там нет, будите привлечены за окупацию стран Балтии, за голодомор в Украине, за геноцид малых народов на раисии - за всё ответите и ваши внуки вас трижды проклонят и стинив зубы, за счёт своих детей заплатят до последнего цента.
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"исторически сложившееся государственное единство" та "Российская Федерация". Як ці дебіли взагалі з'єднали ці поняття???
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...
Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 2334

.***

В детстве был Кощей, как лох,
а сейчас он - царь и бох:
и бессмертен, и здоров,
пошловат, хитер, суров.
Вездесущий, как нейтрон,
положивший жизнь на трон...
Хоть лысеет стариком
Имеет роту двойников.

Но на ТВ, как Апполон:
говорлив, красив, умён,
хочет править тыщу лет.
(Конституции, привет!)
Мож бессмертный смерть уже
спрятал в яйца Фаберже?
яйца - в зайца, зайца - в гроб,
ну а гроб... себе - на горб !!!!
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Быстро! Только вчера предложили "обнулить", а сегодня оно уже в конституции.
Умиляет односторонняя декларация преемственности СССР когда речь о "международных организациях" (тем самым якобы узаконивая своё незаконное нахождение в ООН и Совбезе) и активах. Про унаследование ответственности за злодеяния Совка, само собой ни слова...
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Цырк устроен для тупых кацапов. Ввесь мир видит эту тупую клоунаду.
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Странное образование холопов-рабов .
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Какая неожиданность, а я думал не проголосуют.
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От что может сотворить монобольшинство животворящее! Учись, зеля!
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Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский. Источник: https://censor.net.ua/n3180775 А у нас розмови про якусь толерантність, загравання з ватниками..
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Вчера был 4костер(вторник) праздника с разными наз.- Базанта(21 марта),Ноуруз(Магеррамлик),Масленница,Луперкалии Римские(раен.ПирГулу на Кавказе),Рождение Св.Николая(Янах Улу=Горящий Древний),Троянская битва=битве Затмения на Кавказе.Появилась Бактрия(земля на Кавказе, где Смотрящмй Отец Муж=БахАтаЭр) =Бахдадия(БахОдАта-Смотри Огонь Отец)=БахтиАр(Судьбы Муж)=ГЕКТОР в Трое.Этому посв.Покровские соборы=БахЭровский(Смотрящий муж) собор.Слава праздникам наших предков!
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Типичная узурпация власти. Пожалуй русские себя надолго вычеркнули из списка демократических стран... При Ельцине и раннем Путине была ещё надежда, но сейчас всем все понятно... Россия превратилась в тоталитарный Бантустан...

И это даже очень хорошо для нас... Значение Украины для Запада в разы возростает... Мы теперь реально форпост Западного, демократического Мира...При условии конечно, что власть Зешмаркли не пойдет российским путем и не устроит нам здесь свой аналог путинизма...
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Теперь у них даже конституции нет, только пуституция(можно путать с проституцией).
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Якось пох#й на Ху#ла... В любому випадку тисячолітня війна проти москалів (яка триває приблизно з 12 століття) продовжуватиметься і надалі... І потрібно усвідомлювати що навіть у разі кончини Ху#ла, поки нашим сусідом залишатиметься Ряха - миру не буде... Тим більше якщо "мудрий" український народ через 4 роки потенційного застою у 2024 році знову не обере президентом якогось ватана....
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"Теперь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направит закон в регионы. Его должны поддержать 2/3 региональных законодательных собраний."
Что татары скажут? Якуты? Урал? Сибирь?
"За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались."
Кто этот один? Проснуться не успел?
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А Зеля нещодавно казав, що в президент в Параші скоро буде новий. Агентура підвела? Несолідно, як завжди у нього виходить
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І як ЗЕбидло ТЕПЕР виконає свою обіцянку повернути ******* та Крим, за піздьож треба стрілятися якщо ти фраєр, а ШУТ обісцяний
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М-да... А мавзолей? Новый или членину в компанию?
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Это какая-то поэма, а не конституция. Преувеличение допустимо, а умаление значения "подвига народа при защите Отечества" не допускается. Не смотря на реальность. И если уже преувеличили, то назад хер отмотаешь, ибо будет "умаление". И так до абсурда.
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