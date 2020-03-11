 Російська Рада Федерації прийняла "путінські" поправки до Конституції

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

В оновленому тексті Конституції "обнуляються" попередні президентські терміни. Таким чином, особа, яка раніше обіймала чи обіймає зараз посаду президента, зможе знову претендувати на цю посаду.

Крім того, виключено слово щодо двох президентських термінів, які може обіймати одна і та ж особа.

Поправки також передбачають, що експрезидент зможе отримати довічний статус сенатора.

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Сенатори погодилися з поправкою, що Російська Федерація є правонаступницею Союзу РСР на своїй території, а також правонаступницею Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їхніх органах, участі в міжнародних договорах, а "також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території РФ".

У Конституції завдяки поправці, внесеній президентом РФ, з'явиться згадка про Бога. "Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, як таку, що історично склалася", - вказується в законі положення нової статті 67.1 Основного закону.

Там же йдеться, що РФ "вшановує пам'ять захисників Вітчизни, забезпечує захист історичної правди", а применшення значення "подвигу народу при захисті Вітчизни" не допускається.

Державною мовою на всій території РФ тепер є російська.

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Тепер спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко направить закон у регіони. Його мають підтримати 2/3 регіональних законодавчих зборів.