 Російська Рада Федерації прийняла "путінські" поправки до Конституції

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
В оновленому тексті Конституції "обнуляються" попередні президентські терміни. Таким чином, особа, яка раніше обіймала чи обіймає зараз посаду президента, зможе знову претендувати на цю посаду.
Крім того, виключено слово щодо двох президентських термінів, які може обіймати одна і та ж особа.
Поправки також передбачають, що експрезидент зможе отримати довічний статус сенатора.
Сенатори погодилися з поправкою, що Російська Федерація є правонаступницею Союзу РСР на своїй території, а також правонаступницею Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їхніх органах, участі в міжнародних договорах, а "також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території РФ".
У Конституції завдяки поправці, внесеній президентом РФ, з'явиться згадка про Бога. "Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, як таку, що історично склалася", - вказується в законі положення нової статті 67.1 Основного закону.
Там же йдеться, що РФ "вшановує пам'ять захисників Вітчизни, забезпечує захист історичної правди", а применшення значення "подвигу народу при захисті Вітчизни" не допускається.
Державною мовою на всій території РФ тепер є російська.
Тепер спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко направить закон у регіони. Його мають підтримати 2/3 регіональних законодавчих зборів.
Умер Путин. Бог ему:
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти вы..бут столько раз, сколько ты был президентом
- Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много. Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему: -А она будет счёт обнулять-
щоб тебе чорти в пекло затягли..
і вся ваша рашка згинула.
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над ними царствовал тогда»
Він не пішов добровільно, на відміну від Піночета... Його посадили за грати, а потім його звільним німецький десант. Піночет, навпаки, постійно говорив, що його режим тимчасовий і покликаний протистояти комуністичній загрозі. Піночет сам вніс в Конституцію зміни про референдум та провів референдум в 1988 про повернення до демократичної багатопартійної системи. А в 1990 остаточно передав владу.
К 1943 году среди элиты, включая даже верхушку Фашистской партии, сформировалось убеждение о необходимости смещения Муссолини и выхода из войны. При известии о высадке в Сицилии лидеры Фашистской партии во главе с Дино Гранди начали настаивать, чтобы Муссолини созвал Большой фашистский совет. Не собиравшийся с 1939 года Совет был созван 24 июля под председательством Гранди и вынес резолюцию, требовавшую отставки Муссолини и передачи верховного командования армией в руки короля. Муссолини не признал эту резолюцию обязательной для себя, но на следующий день он был вызван на аудиенцию к королю и там арестован.
Братва собралась и объяснила пахану, что он всьо. Дальнейше его трепыхания и непризнание предъявы уже мало кого интересовали. Не генералы его скинули (ну не нашлось у них своего Штауффенберга), а таварисчи из итальянского ЦК Политбюро.
Піночет сам вніс в Конституцію зміни про референдум та провів референдум в 1988 про повернення до демократичної багатопартійної системи. А в 1990 остаточно передав владу.
Есть мысли, почему все автаркические, авторитарные, тоталитарные и прочие диктаторские господа так надрачивают на выборы-референдумы (при условии, что реальная власть таки находится в их руках, а результаты нарисуют такие, как им нужно)?
х#йломонарх. и народ "одобрямс" - без царя никак не мочно.
.***
В детстве был Кощей, как лох,
а сейчас он - царь и бох:
и бессмертен, и здоров,
пошловат, хитер, суров.
Вездесущий, как нейтрон,
положивший жизнь на трон...
Хоть лысеет стариком
Имеет роту двойников.
Но на ТВ, как Апполон:
говорлив, красив, умён,
хочет править тыщу лет.
(Конституции, привет!)
Мож бессмертный смерть уже
спрятал в яйца Фаберже?
яйца - в зайца, зайца - в гроб,
ну а гроб... себе - на горб !!!!
Умиляет односторонняя декларация преемственности СССР когда речь о "международных организациях" (тем самым якобы узаконивая своё незаконное нахождение в ООН и Совбезе) и активах. Про унаследование ответственности за злодеяния Совка, само собой ни слова...
И это даже очень хорошо для нас... Значение Украины для Запада в разы возростает... Мы теперь реально форпост Западного, демократического Мира...При условии конечно, что власть Зешмаркли не пойдет российским путем и не устроит нам здесь свой аналог путинизма...
Что татары скажут? Якуты? Урал? Сибирь?
"За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались."
Кто этот один? Проснуться не успел?