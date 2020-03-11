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Все про:Кабмін (3905) МВФ (683) Денис Шмигаль (75)

 Решту дві умови для співпраці з МВФ виконаємо впродовж 2-3 тижнів, - Шмигаль

Україна виконає решту дві з восьми попередніх умов для старту нової програми з Міжнародним валютним фондом упродовж найближчих двох-трьох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з восьми попередніх умов залишаються невиконаними дві.

"Ми сподіваємося виконати це все впродовж двох, максимум трьох тижнів", - сказав прем'єр.

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Він назвав діалог із МВФ позитивним і підкреслив, що новий уряд налаштований на системне продовження співпраці з фондом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для продовження програми МВФ не вистачає земельної реформи та банківського закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180774
 
 
 Топ коментарі
 
70% населення України проти першої умови. Шмига, ти хочеш вмитися юшкою ще до кінця посту? давай-давай Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3816
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Или у меня или у них, проблемы с логикой:
Только вчера Бубочка сказал, что условия МВФ - законы о земле и о банковском деле.
Законы, это прерогатива Верховной Зрады.
Так как КабМин собирается выполнять эти условия?
Будут по Верховной Зраде бегать и стегать "Слуг" батогами, что бы быстрее законы принимали?
Ну так у них и так турборежим включен уже пол года.
Дві умови для співпраці з МВФ виконаємо впродовж 2-3 тижнів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1280
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прошлое правительство Самокатчика обещало выполнить за 2-3 месяца...
после чего Бубочка их разогнал.
этих, значится, разгонят уже через 3 недели?
Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3601
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Ну одно из условий это земля, а какое второе интересно.
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Приватбанк, в случае дефолта "кредиторы" будут дерибанить его в первую очередь. Вместе с вкладами.
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Тільки не "банківський закон", а повернення Коломойським з його подільником Зеленським, вкрадених через Приват грошей у українців.
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рештки держвласності ...порти аеропорти "сполучення" (залізниця) ...атомні майбуть рудий кнур з каломойшею поділять
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Беня заявлял, что после отмены национализации ПриватБанка(заседание самого чесного укрсуда - на днях) хочет $2 млрд компенсации.
В связи с этим ВР подавались 2 законопроекта:

В первой, правительственной(Гончарука!), согласованной с МВФ, версии , указано, что:
1) экс-владелец банка предварительно должен сам доказать факт нанесенного убытка;
2) необходимо международное аудиторское подтверждение суммы ущерба.

В альтернативном варианте, авторства шавок Коломойского, всего этого нет, что позволяет олигарху относительно просто получить желаемую сумму через продажные украинские суды.
Замглавы Комитета ВР по финансам Дубинский заявил, что комитет будет рассматривать только альтернативную версию ... - именно ее Зе и Ко обещают.
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70% населення України проти першої умови. Шмига, ти хочеш вмитися юшкою ще до кінця посту? давай-давай Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3816
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Стадо затопчет или в слезах утопит собственных? Не смешите, не страшно! им
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прошлое правительство Самокатчика обещало выполнить за 2-3 месяца...
после чего Бубочка их разогнал.
этих, значится, разгонят уже через 3 недели?

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**** , за что сейчас воины гибнут?Вы хотите , чтоб Путлер кроме русскоязычных и еще свою землю защищал?
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земля та рештки держвласності ...решту "условий" можна не "выполнять" ... просто ви вже найух будете потрібні ...
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Или у меня или у них, проблемы с логикой:
Только вчера Бубочка сказал, что условия МВФ - законы о земле и о банковском деле.
Законы, это прерогатива Верховной Зрады.
Так как КабМин собирается выполнять эти условия?
Будут по Верховной Зраде бегать и стегать "Слуг" батогами, что бы быстрее законы принимали?
Ну так у них и так турборежим включен уже пол года.

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ото ж. Сказки сказывают, как они Дубинского и Ко заставят "антиколомойский" закон принять...
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продажа земли не прокатит, мы не макаронники и коронавируса не боимся, будет вам перезагрузка парламента.
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что вы хотите: дефолт или продажу земли? ) выбирайте! )
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Если кто-то из зеленых балаганщиков говорит: "СДЕЛАЕМ МАКСИМУМ ЗА 2-3 НЕДЕЛИ", это в переводе на нормальный язык означает: "ПОПЫТАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ЗА 2-3 МЕСЯЦА"... У ослика и его команды в принципе отсутствует ответственность за данные слова, обещания, понятие репутации, стыда и т.п... Нормальных людей это реально шокирует...
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А Игорь Валерьевич в курсе, кофе хоть вкусный был?
И почему молчит Дубинский ?
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Дубинский, на пару с ИВК, уже все давно сказали:
"дефолт нас вполне устраивает"
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МВФ ещё ни одну страну Мира до ума не довёл а вот развалить может запросто ..,гнать надо этих УПЫРЕЙ сцаными тряпками из Украины !!!
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