 Решту дві умови для співпраці з МВФ виконаємо впродовж 2-3 тижнів, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з восьми попередніх умов залишаються невиконаними дві.

"Ми сподіваємося виконати це все впродовж двох, максимум трьох тижнів", - сказав прем'єр.

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Він назвав діалог із МВФ позитивним і підкреслив, що новий уряд налаштований на системне продовження співпраці з фондом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для продовження програми МВФ не вистачає земельної реформи та банківського закону.