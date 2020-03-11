 Решту дві умови для співпраці з МВФ виконаємо впродовж 2-3 тижнів, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, з восьми попередніх умов залишаються невиконаними дві.
"Ми сподіваємося виконати це все впродовж двох, максимум трьох тижнів", - сказав прем'єр.
Він назвав діалог із МВФ позитивним і підкреслив, що новий уряд налаштований на системне продовження співпраці з фондом.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для продовження програми МВФ не вистачає земельної реформи та банківського закону.
В связи с этим ВР подавались 2 законопроекта:
В первой, правительственной(Гончарука!), согласованной с МВФ, версии , указано, что:
1) экс-владелец банка предварительно должен сам доказать факт нанесенного убытка;
2) необходимо международное аудиторское подтверждение суммы ущерба.
В альтернативном варианте, авторства шавок Коломойского, всего этого нет, что позволяет олигарху относительно просто получить желаемую сумму через продажные украинские суды.
Замглавы Комитета ВР по финансам Дубинский заявил, что комитет будет рассматривать только альтернативную версию ... - именно ее Зе и Ко обещают.
после чего Бубочка их разогнал.
этих, значится, разгонят уже через 3 недели?
Только вчера Бубочка сказал, что условия МВФ - законы о земле и о банковском деле.
Законы, это прерогатива Верховной Зрады.
Так как КабМин собирается выполнять эти условия?
Будут по Верховной Зраде бегать и стегать "Слуг" батогами, что бы быстрее законы принимали?
Ну так у них и так турборежим включен уже пол года.
И почему молчит Дубинский ?
"дефолт нас вполне устраивает"