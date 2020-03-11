 Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія

Про це він сказав журналістам після засідання комітету з питань нацбезпеки та оборони, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Вони (ОПЗЖ. - Ред) спочатку збирали ці підписи, в них вся фракція підписалася за звільнення Рябошапки. У чому ви бачите об'єднання? Вони просто підписали усією фракцією, у нас - там, ви бачили, голосування не однорідне. Я не бачу жодних підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ.
По-перше, тому що вони для нас ідеологічні противники - особливо щодо ринку землі. І ми бачимо, що вони фактично паралізували парламент на 3 тижні", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.
Чи винна його фотогенічність ?
Стосовно співраці - мені вистачає заплющування очей сбушниками на відверту проросіску блудоту.
а я уже писал, что там приятных лиц нет вообще. Бог шельму метит...
Страдай
Даремна справа. Там навіть мікроскоп не допоможе. Там - одні методички пригожина.
Та й хусточками напевне махали вслід, проводжаючи кума до кума. Не просто ж пофоткатись поїхали. Най би там і лишились.
Он также напоминает о чем тогда сказал Зеленский: «Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение, и кто они такие.
Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».
При этом он подчеркивает, что имеет вопрос к лидеру страны:«Сколько еще нам ждать совместного брифинга Президента, Министра внутренних дел, председателя СБУ…об открытии уголовного дела относительно незаконного финансирования партии и каналов Медведчука и К., страной-агрессором?
Или договорились так, как и предшественники?!».