 Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія

Про це він сказав журналістам після засідання комітету з питань нацбезпеки та оборони, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вони (ОПЗЖ. - Ред) спочатку збирали ці підписи, в них вся фракція підписалася за звільнення Рябошапки. У чому ви бачите об'єднання? Вони просто підписали усією фракцією, у нас - там, ви бачили, голосування не однорідне. Я не бачу жодних підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ.

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По-перше, тому що вони для нас ідеологічні противники - особливо щодо ринку землі. І ми бачимо, що вони фактично паралізували парламент на 3 тижні", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.