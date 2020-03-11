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Все про:Арахамія (254) Рябошапка Руслан (344) Слуга народу (717) ОП-За життя (9)

 Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростовує співпрацю своєї фракції з ОПЗЖ для звільнення генпрокура Руслана Рябошапки.

Про це він сказав журналістам після засідання комітету з питань нацбезпеки та оборони, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вони (ОПЗЖ. - Ред) спочатку збирали ці підписи, в них вся фракція підписалася за звільнення Рябошапки. У чому ви бачите об'єднання? Вони просто підписали усією фракцією, у нас - там, ви бачили, голосування не однорідне. Я не бачу жодних підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ.

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По-перше, тому що вони для нас ідеологічні противники - особливо щодо ринку землі. І ми бачимо, що вони фактично паралізували парламент на 3 тижні", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180772
 
 
 Топ коментарі
 
Чому в Арахамії на фотках завжди дебільна морда ліца ?
Чи винна його фотогенічність ?
Стосовно співраці - мені вистачає заплющування очей сбушниками на відверту проросіску блудоту.
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Серед 73% всі такі інтелектуали.
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У вас не сотрудничество: вы 2 крыла одной партии Ху*ла. Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8859
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Чому в Арахамії на фотках завжди дебільна морда ліца ?
Чи винна його фотогенічність ?
Стосовно співраці - мені вистачає заплющування очей сбушниками на відверту проросіску блудоту.
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а я уже писал, что там приятных лиц нет вообще. Бог шельму метит...
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Кирилл Лещенко

а я уже писал, что там приятных лиц нет вообще. Бог шельму метит...Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3357
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Тому, що з маскою, яка б маскувала дебільність, ходити незручно, та й немає потреби - його виборці всі такі. Єдине, що йому може допомогти - окуляри, щоб бачив те, що бачать всі окрім нього.
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Выкинь зеркало и не будешь так расстраиваться
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Так выкинь зебил...и не расстраивайся...а я фото тупой узколобой обезьяны по кликухе арахами в шапке ветки вижу..
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О! Та з таким зором тобі пряма дорога до місії ОБРЄ на окупованих територіях! І навчання проходить не треба Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2347
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Согласен, рыгосоя сотрудничает с песами
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Правда часто не воспринимается.
Страдай
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ти намагаєшся розгледіти в зебіла ІQ?
Даремна справа. Там навіть мікроскоп не допоможе. Там - одні методички пригожина.
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Мене завжди дивує,як може бути так,що людина здатна працювати з комп'ютером або планшетом,користуватися інетом,створити аккаунт і без помилок писати коментарі,в той же час демонструє повну відсутність навіть зачатків аналітичного мислення.Пояснення може бути лише таке - це або бот,або ворог,втім,різниці великої немає.
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У вас не сотрудничество: вы 2 крыла одной партии Ху*ла.
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Так и не нужно утверждений на очевидное, разве что утверждения нужны для баранов.
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От дятел! Посмотри внимательно на свою рожу, морду Рабиновича или Кивы - коронавирус посотрудничал на всю вашу голову!
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Та не Вы сотрудничаете с ОПЗЖ , а Они с Вами Сотрудничают . Они подписались за выражения недоверия Рябошапке , а вы получив указание пойти на сотрудничество с ОПЗЖ . Так кто кому ботинки лакирует.
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Кто бы этой обезьяне дал своё гражданство если бы не Украина ?
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В Госдуре депутаты стоя аплодировали Мертвечуку и его кодлу.
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тоесть "договорились" о земле ...продадут ...ЖОППАблоХ пошумят (для "порядка") ...и продадут ...хламидия это как "индикатор" "мыслей" зегниди
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Питання- спільні українофобські законопроекти є ознакою співпраці?
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та там багато чого спільного. Навіть походження: зебіли, зажопи (хіба що до них доєднались колишні обрізані), рижемразівські майбахи, довірні і пр. - це все осколки колишніх ригів, які припинили офіційне існування своєї структури еавксні 2014-го.
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чи не головна риса ознака упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. Ара і хам - в одному флаконі.
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они доневидятся до того, шо эти опзыжные отрыжки совка к власти дорвуться.
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А за языковой закон если проголосуете, публично признаешь что балобол?
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Умственные способности Арахамии мягко говоря вызывают боооольшие вопросы ... Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6372 Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6372
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арахамия баран. он только проблеет то что ему велят. подписи начали собирать бужинские с дупинскими, подельники от зеко манды их поддержали.
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ото завернув! "Нє віжу основаній утвєрждать что..." - міг просто сказати "ТАК"
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Воно й видно, що не співпрацюють. Особливо голосування за відставку Прокурора.
Та й хусточками напевне махали вслід, проводжаючи кума до кума. Не просто ж пофоткатись поїхали. Най би там і лишились.
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Ага,это как трехголовый змей горыныч - я эти головы не знаю,они не со мной и это не моя жопа.
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Ви не тільки спвпрацюєте,ви їм лижите. Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 768
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Ну почему же? А вот мнение ...Томенко....
Он также напоминает о чем тогда сказал Зеленский: «Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение, и кто они такие.
Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».
При этом он подчеркивает, что имеет вопрос к лидеру страны:«Сколько еще нам ждать совместного брифинга Президента, Министра внутренних дел, председателя СБУ…об открытии уголовного дела относительно незаконного финансирования партии и каналов Медведчука и К., страной-агрессором?
Или договорились так, как и предшественники?!».
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