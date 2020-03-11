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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3905) карантин (110) маска (6) медицина (888) Денис Шмигаль (75)

 Експорт медичних масок та інших засобів захисту заборонено, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України заборонив експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на брифінгу.

"Виділено перше фінансування з державного резервного фонду в обсязі 100 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захисту і забезпечення поточних потреб для всіх органів і організацій, які працюють, скажімо так, на фронті, який стосується боротьби з коронавірусом, а також для поповнення матеріального запасу держави на три місяці. Це маски, костюми, рукавички. Паралельно фактично заборонено експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва", - сказав він.

За словами Шмигаля, "для українських виробників буде держзамовлення за рахунок цих 100 млн грн на закриття поточних потреб і на закриття тримісячного запасу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

"Після того як буде закрита внутрішня потреба України, ми відкриємо можливість для українських підприємств експортувати і заробляти гроші на виробництві, яке сьогодні користується надзвичайно високим попитом. Але насамперед, звичайно, ми повинні забезпечити українців, а не давати можливість вимивати це з України. Аналіз показав, що за останні тижні суттєво зріс експорт засобів індивідуального захисту, і внутрішній ринок відчував певний дефіцит", - підсумував він.

Він також додав, що Кабмін доручив компетентним органам стежити за тим, щоб виробники і роздрібні мережі не завищували ціни на ці товари.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180769
 
   
 Топ коментарі
 
Вовремя... После того, как всё под чистую продали.
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Зеленые их продали в Китай и набили свои карманы.
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Как раз вовремя запретили вывоз масок, когда все уже вывезли и продали.
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Стесняюсь спросить, а раньше нам Минздрав говорил, что маски НЕ Помогают.
Маски тогда не помогали, а сейчас начали помогать, что их начали закупать????
Или тогда нам ВРАЛИ, а сами в это же время вывозили эти маски за границу???
Кто подскажет? Експорт медичних масок та інших засобів захисту заборонено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2392
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От коронавируса по-прежнему не спасают, но если повесить на больного, то выхлопы слегка уменьшают и показывают от кого держаться подальше здоровым.
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Коли маски були по 3 гривні, чогось ніхто не забороняв, а зараз уже по 18 гривень, то який навар.
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Зеленые их продали в Китай и набили свои карманы.
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Набарыжили бабла на китайцах , теперь на продажах отечественному потребителю по спекулятивных ценах обогатятся. Барыги , ***.
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Чеснок уже скупать или у китайцев урожай его?
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Зеленое стадо наварилось уже...теперь можно и запрещать...
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Даешь лозунги, За безопасный секс с марлей
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Угу, теперь скатина комаровская эти маски рекламировать будет.
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Гниди Зелені нажились на людській біді, а тепер по світу закупати? А нічого, що більшість країн заборонила продаж і ціна зараз вже давно не та?
Це вам не Свинарчуки, ця мерзота грабує усе!
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А вот с землей все наоборт получается - сначало все украли а потом разрешили ))
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Экспорт защитных средств медицинского назначения запретили. А гандоны из оппоблока вовремя в москву слиняли.
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Жду когда какой нибудь зебил напишет - усье маски украл Парашенка.
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Не забудьте посылочки на всяких новых почтах проверять. Тех, что отправляют за бугор.
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не познова-то ли? Все, что могли уже продали.
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И молчок о питаре радуцком ау зебыдло чего как в рот воды набрал ?где уголовное дело против мрази продавшей все маски ?
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невже? ))) так вже не має чого , скажіть Радунському нехай шиє в ручну. Такого б підара в Китаї вже б розстріляли в той же день на площі, а в нас воно поважне радник віслюка.
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и фамилия украинская Радецкий не то что Порошенко, Гончаренко, Луценко - вообще
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Українець Радецкий с позволения украинца Зеленского и благословения украинца Коломойского распродали 940 тонн масок - НО барига ЕВРЕЙ Порошенко НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!!!
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