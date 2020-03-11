 "Ми входимо в економічну кризу міцнішими, ніж у 2008 році", - Шмигаль

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Шмигаль, фактично Україна стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах це вже початок фінансово-економічної кризи.
"Україна зараз в цю кризу входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році", - сказав він.
За його словами, в Україні зараз, як ніколи, висока ліквідність у банках. "У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас щодо бюджетного курсу, який запланований (27 грн/долар, - ред.). У нас досить позитивний діалог з МВФ, у нас вчора був конференц-колл з керівництвом МВФ і домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов", - додав він.
Уже все просрали...
жосткий мировой кризис грядьот...
Насчет короновируса тактика в яблочко:
- тест-систем не завозить
- соответственно, ни одного случая заболевания не обнаружат!
Такое же будет и с финансовым кризисом:
- промышленность уничтожить на корню (беня распилит и продаст металлолом)
- соответственно, никакой кризис уже промышленности не страшен!
Бинго, ***...
Цены на нефть упали ЕЩЕ на 3% после заявления Саудовской Аравии
© Reuters.
Investing.com - В среду цены на нефть упали после совместного заявления Саудовской Аравии и ОАЭ о планируемом увеличении производства, как сообщает Reuters.
Реакция нефтяного рынка последовала незамедлительно: сырая нефть марки Brent снизилась на $1,09, или почти на 3%, до $36,13 за баррель в 12:21 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала с $1,06, или на 3,1%, до $33,30.
Причиной такого шага нынешнего лидера в ОПЕК послужил провал в достижении скоординированного сокращения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, России и стран-участниц организации в минувшую пятницу. После этого министерство энергетики Саудовской Аравии предписало компании Saudi Aramco повысить объем производства с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки.
Синхронно будет действовать и союзник Саудовской Аравии - ОАЭ, чья государственная компания ADNOC также увеличит поставки нефти до более чем 4 млн баррелей в сутки в апреле и ускорит реализацию планов по увеличению производственных мощностей до 5 млн баррелей в сутки.«Маневр Саудовской Аравии "Шок и трепет" свидетельствуют о том, что для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров, прежде нужно заставить ее серьезно пострадать от резкого падения цен и доходов всех нефтедобывающих компаний», - говорится в записке аналитиков UBS.
Мнение России на этот счет расходится с мнением, главенствующим сейчас среди ОПЕК: министр энергетики России Александр Новак сообщил, ...что Москва несколько раз совершала звонки в страны-члены ОПЕК и страны- союзники картеля, но ни один из партнеров не согласился с ее предложением.
2007-2008 роки - НАЙКРАЩІ та НАЙБАГАТШІ за всю історію України!
Ріст ВВП 7-8%, 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій на рік, низька облікова ставка, укріплення гривні з 5,1 до 4,5 за бакс. У 2007 українці придбали 550 тис. нових автомобілів, у 2008 - 620 тис.
І да, про ЗВР, на початку 2008 ЗВР складали 31,5 млрд баксів, у кінці 2008 (коли вже криза почалася) - 30,8 млрд. Станом на 29 лютого 2020 ЗВР - 25,2 млрд.
Що він розказує???
ВВП Украины 2019г - 130832 млн долл
Он реально идиот, не знающий цифр от слова ВООБЩЕ!