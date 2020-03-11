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 Політика України, Економіка
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Все про:криза (188) Денис Шмигаль (75)

 "Ми входимо в економічну кризу міцнішими, ніж у 2008 році", - Шмигаль

Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавурусу в світі.

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Шмигаль, фактично Україна стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах це вже початок фінансово-економічної кризи.

"Україна зараз в цю кризу входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році", - сказав він.

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За його словами, в Україні зараз, як ніколи, висока ліквідність у банках. "У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас щодо бюджетного курсу, який запланований (27 грн/долар, - ред.). У нас досить позитивний діалог з МВФ, у нас вчора був конференц-колл з керівництвом МВФ і домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180768
 
 
 Топ коментарі
 
А когда будет 40% роста? Зе, ты же обещаль... "Мы входим в экономический кризис более крепкими, чем в 2008 году", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2099
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У него справка от психиатра есть? ))) Бюджет сц.уко на 3/4 выполняет и у него лучшее состояние )))
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Что они у зеленых курят или нюхают?

"Ми входимо в економічну кризу міцнішими, ніж у 2008 році", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4960
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Нашо ти ці графіки виставляєш, це по відчуттям шмиги а шмига файно себе почуває...
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не было бы пи*деца, если бы ЗЕбилы расквартировали по нарам воров попередников, которые тратя наворованное бабло мешают правительству делать европейскую Украину...
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Плохому танцору яйца мешают,а недолугой власти - папередники.
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а может не яйца мешают, а полная сцена, сейчас уже посторонних на ней, скучающих по шоколаду, бывших прикорытных тварюшек?
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Так сейчас портновско -коломойские тварюшки страну сдают. Причем такими темпами, что янелох грозит Янека обскакать
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я не могу это утверждать - время покажет "кто сдаёт", но точно знаю кто мешает НЕ сдавать...
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А сколько тебе умному нужно время что бы это понять?год пять десять? А в том что бубе мешают ты значит уверен.
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но это очевидно в отношениях чиновников старой формации к ЗЕ, которые уже боятся брать взятки как при "шоколадной жизни"! Он и ненавидят ЗЕ за копание в их "шкафах с коррупционными эпизодами" и перетряхиваниями их деклараций...
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із сантехніків він.... чудово розбирається в питаннях вибіркового водопостачання "Мы входим в экономический кризис более крепкими, чем в 2008 году", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7644
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Труба изношенная, не выдерживает давления властью...
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А після бубочки 73% зможуть вибрати ще більшого упиря
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Наше стадо и за Рабиновича с удовольствием проголосует абы пообещал газ да колбаса по 2.2.
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Будет 40% обратного роста. После дефолта.
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когда пересажает попередников мешающих росту...
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Кляти папиредники не дают росту рости... Доколе???
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до толє поки їх не запхати на нари (краще під нари) росту не буде...
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Один из самых тупых зелеботов, которых встречал на этом форуме...
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Да просто кацапский троль провоцирует ненависть.
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Правильно мы 6 месяцев гробили экономику, а теперь крепкие что капец.
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барижна влада краще укріпила економіку, ніж крєпкіє хазяйствєннікі?
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Рукі прочь від кращого уряду в історії України! Невиконання чверті бюджету- це дрібниця!-просто досадноє нєдоразумєніє...
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уряд був настільки ефективним, що зюзя злякався, що ми переженемо Америку і нам не дадуть військову допомогу
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У него справка от психиатра есть? ))) Бюджет сц.уко на 3/4 выполняет и у него лучшее состояние )))
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крепкими??? та на нас дунуть и мы рассыплемся ))
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Если зеленое стадо говорит что есть...значит ничего уже нет...
Уже все просрали...
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у смислі що вислюк добряче наофшорил для себе в омані??
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Этот внучок живодера из нквд поставлен с единственной целью. Впитывать негатив вместо полшестого.
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Похоже, что ещё одного с вавкой в голове поставили премьером.
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В зеленом стаде других не держат...только тех у кого вместо мозгов в голове вавка..
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Как сказал министр Шмонька "осталось только воду в Крым подать", и все мы почти первая экономика мира. Зебилы такие зебилы.
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ежу понятно
жосткий мировой кризис грядьот...
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Ах*еть, поздравление народа от новоиспиченного премьера
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Не, он таки не врет! - зележопые реально "готовы к финансовому кризису, как и к короновирусу" "Ми входимо в економічну кризу міцнішими, ніж у 2008 році", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2079

Насчет короновируса тактика в яблочко:
- тест-систем не завозить
- соответственно, ни одного случая заболевания не обнаружат!

Такое же будет и с финансовым кризисом:
- промышленность уничтожить на корню (беня распилит и продаст металлолом)
- соответственно, никакой кризис уже промышленности не страшен!

Бинго, ***...
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ДО короновірусу ,А ПОТІм до дебільного рішення рашендовбо..бів щодо нескорочення видобутку нафти\.ЩО ПРИЗВЕЛО До 'НАФТРВОЇ ВІЙНИ' з Саудами НЕ ПЕРЕДБАЧИВ НІХТО.

Цены на нефть упали ЕЩЕ на 3% после заявления Саудовской Аравии

"Ми входимо в економічну кризу міцнішими, ніж у 2008 році", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1467© Reuters.

Investing.com - В среду цены на нефть упали после совместного заявления Саудовской Аравии и ОАЭ о планируемом увеличении производства, как сообщает Reuters.
Реакция нефтяного рынка последовала незамедлительно: сырая нефть марки Brent снизилась на $1,09, или почти на 3%, до $36,13 за баррель в 12:21 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала с $1,06, или на 3,1%, до $33,30.
Причиной такого шага нынешнего лидера в ОПЕК послужил провал в достижении скоординированного сокращения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, России и стран-участниц организации в минувшую пятницу. После этого министерство энергетики Саудовской Аравии предписало компании Saudi Aramco повысить объем производства с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки.

Синхронно будет действовать и союзник Саудовской Аравии - ОАЭ, чья государственная компания ADNOC также увеличит поставки нефти до более чем 4 млн баррелей в сутки в апреле и ускорит реализацию планов по увеличению производственных мощностей до 5 млн баррелей в сутки.«Маневр Саудовской Аравии "Шок и трепет" свидетельствуют о том, что для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров, прежде нужно заставить ее серьезно пострадать от резкого падения цен и доходов всех нефтедобывающих компаний», - говорится в записке аналитиков UBS.

Мнение России на этот счет расходится с мнением, главенствующим сейчас среди ОПЕК: министр энергетики России Александр Новак сообщил, ...что Москва несколько раз совершала звонки в страны-члены ОПЕК и страны- союзники картеля, но ни один из партнеров не согласился с ее предложением.
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Эх,щас бы гонтареву... "Бедная",сидит и локти кусает. Она вкурсе,как гривну "укреплять".
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Не зря ж она 4 года гривну "спасала". До лета точно кацапов по курсу догнали бы.
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"У нас высокие золотовалютные запасы". ****, ну не ублюдок? Вопрос кацапоЗегниде первый (риторический): Сколько золотовалютных запасов осталось после Януковоща? Вопрос второй: Откуда взялись высокие золотовалютные запасы, если Порох все сп.здил?
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Почему то ни Евро ни доллар не падает в цене. А вот гривна в обнимку со срублем полетела с обрыва. Ето о чем то говорит? А етоговорит о том что как бы вы твари не скрывали, Украина продолжает находиться под протекторатом Рашки.
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А ви вважаєте, що Зеленський таки покінчить з борошнами України?
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потому что у нас до хрена патриотов до сих пор торгуют с рашкой и считают, что они герои - добывальщики валюты.
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Що? Краще, ніж у 2008??? Що за брєд???
2007-2008 роки - НАЙКРАЩІ та НАЙБАГАТШІ за всю історію України!

Ріст ВВП 7-8%, 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій на рік, низька облікова ставка, укріплення гривні з 5,1 до 4,5 за бакс. У 2007 українці придбали 550 тис. нових автомобілів, у 2008 - 620 тис.

І да, про ЗВР, на початку 2008 ЗВР складали 31,5 млрд баксів, у кінці 2008 (коли вже криза почалася) - 30,8 млрд. Станом на 29 лютого 2020 ЗВР - 25,2 млрд.

Що він розказує???
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Ну да, лохи ж не полізуть в нет перевіряти цифри...
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От прошмигнуло таке брехло у владу і навіть що ми входимо в кризу "міцнішими" ставить собі в заслугу...Тільки от не каже,якими ми вийдемо з кризи і чи вийдемо взагалі...Його самокатний попєрєднік вже у Франціі насолоджується сорока відсотками зросту,а ми тут по шию в лайні і все міцнішаєм...
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Если в голове пусто, особенно если в ней зад, никакие кризисы ей не страшны. Будет завтра 27?
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Ой, зараз це почує баба Юля, то Шмигалю дістанеться)))))
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Ось і все зебіли. Дякую зебіли, дуже дякую.
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чи не головна риса ознака упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. А Шмигаль - більше того, це рижемразівська зебільна шобла; і бреше відповідно.
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зебобики целенаправленно ведут к дефолту, что бы по дешевке скупить землю и потом сдать Украину рашке
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ВВП Украины 2008г- 179998 млн долл
ВВП Украины 2019г - 130832 млн долл

Он реально идиот, не знающий цифр от слова ВООБЩЕ!
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Ооо, зелёный хмырь уже оправдал собственную тупость и некомпетентность. А шо б ты гнида делала 2014 году! Агрессия, война... и в казне 108 тыс грн. Яценюк выкрутился, молча, а это начало сопли по морде размазывать и говорить как всё плохо. Зебилы, вам нравятся эти сцыкуны и говноеды малоросские?! Как там у Гончаренко - "у вас нет того, что мешает танцору". Таки да.
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Посмотрим что будешь кукарекать через полгода.
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Дякуємо владі за тупе правління. Ідіоти.
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