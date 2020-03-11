 "Ми входимо в економічну кризу міцнішими, ніж у 2008 році", - Шмигаль

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Шмигаль, фактично Україна стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах це вже початок фінансово-економічної кризи.

"Україна зараз в цю кризу входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році", - сказав він.

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За його словами, в Україні зараз, як ніколи, висока ліквідність у банках. "У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас щодо бюджетного курсу, який запланований (27 грн/долар, - ред.). У нас досить позитивний діалог з МВФ, у нас вчора був конференц-колл з керівництвом МВФ і домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов", - додав він.