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Все про:Київ (7400) Правоохоронні органи (914) СБУ (5383) ІДІЛ (246)

 У Києві затримано учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала в Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який був у міжнародному розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях "ІДІЛ". На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць Києва.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затриманий перебуває під вартою. Прокуратурою розпочато процедуру його екстрадиції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180767
 
   
 Топ коментарі
 
И как же он границу прошёл?

КОГДА ВВЕДЁТЕ ВИЗЫ С СОВКОМ , зелёные лягушки?
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Sophia-Maria Duglass При попередних також ніяких віз не було.Всім цим бандитам в Україні добре.
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И как же он границу прошёл?

КОГДА ВВЕДЁТЕ ВИЗЫ С СОВКОМ , зелёные лягушки?
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Можно, если граница есть. А так - разве что очередная кормушка
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Sophia-Maria Duglass При попередних також ніяких віз не було.Всім цим бандитам в Україні добре.
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******, Софа задала вопрос: когда? Она не спрашивала, как там было при попередниках... шо за люди... столько любви к зельбиленскому...
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Al Be Я голосував за попередників.Але це не означає,що їх не потрібно було піддавати критиці.
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ну вот тут же, строкой ниже, твой единомышленник. Спрашивают одно, отвечают уклончиво...
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Al Be Я на виборах голосував за попередню владу.Але це не відмінняє того факту,що потрібно було границі закривати і не пускати різних бандюків.
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а Пепо что не ввело? И войну почему не объявило?
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София, а причем тут визы? Он что, гражданин Раши?
Если нет, то визы как помогут?
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редактор молчит... известно только, что кое-где кое-кого кое-как у нас, порой...ааа, еще силами кое-кого на кое какой срок...
Нет, чтобы сказать, дескать, даг участвовал в сирийских событиях на стороне игил... уже засветился в составе этнической криминальной группы в КИЕВЕ В 17м году... был арестован, неизвестно как вышел на свободу... и вот сейчас снова попался, чтобы вскоре выйти на свободу
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какая разница. Когда видишь чувака с таким дизайном бороды - это 100% террорист.
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Хто на нього карточку в Інтерпол подав чи не кацапи? Звідки інформація про ІДІЛ?
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Найгірше для нього катування,це збриття бороди. У Києві затримано учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6123
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и крайнюю плоть на место имплантировать...
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Багато хто каже за Європу.що там усілякі мігранти.Але в нас теж повно подібних.Які займаються тут бандетизмом.
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Якщо це "ІГІЛ" то віддайте його Ердогану, турки знають що з такими зробити... Але чомусь впевнений, що кремлівська агентура нашої шмарклі, за вказівкоюі та на прохання ФСБ затримала його і буде передано Раші...
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да, турки им дают оружие и отправляют в роли "ихтамнетов" в Сирию.
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