 У Києві затримано учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях "ІДІЛ". На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць Києва.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затриманий перебуває під вартою. Прокуратурою розпочато процедуру його екстрадиції.

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