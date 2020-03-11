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 Політика України
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Все про:Міноборони (3214) Арахамія (254) Таран Андрій (12)

 Прошу не розганяти меседжі про зміни курсу країни, це не дуже залежить від міністра оборони, - "слуга народу" Арахамія

Комітет з питань національної безпеки та оборони в закритому режимі зустрівся з новим міністром оборони Андрієм Тараном.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це після зустрічі з міністром оборони розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Розповів про свої пріоритети, які він бачить, продовжувати той курс реформ який зараз вже прописаний у багатьох концептуальних документах. Я прошу всіх глядачів і журналістів не розганяти ніякі меседжі, що є зміна курсу - це не дуже залежить від міністра оборони. Тому що всі курси вже прописані в стратегічних документах, ухвалених. Є стратегія національної безпеки, закон про нацбезпеку та оборону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ потрібна продумана програма розвитку озброєння, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок, - Таран

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180765
 
 
 Топ коментарі
 
"Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!" (с)
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Что эта обезьяна мелит? От министра обороны очень много зависит... потому как курсы прописаны...а шаги их выполнения нет...и эти шаги делает министр обороны...или не делает...
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"Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!" (с)
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Нехай говорить. Чим більше скаже тим більше зашквариться сам і зашкварить Зе.
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Зебыдло выбрало себе всякий мусор назразок ары хамии и клоуна наркомана с спрочей шушарой которая уничтожит Украину
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А ему и говрить не надо одна фамилия и лицо все говорят про него Арахамия
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так у нас "внутренний конфликт" - да ... аРахамия
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Чуркасян, признает, что новый министра прокацапский!
Ура!
Очередная победа ЗекоМанды
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Что эта обезьяна мелит? От министра обороны очень много зависит... потому как курсы прописаны...а шаги их выполнения нет...и эти шаги делает министр обороны...или не делает...
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Причём он НЕ УКРАИНЕЦ
Блин, зелёный лягушки просто придурки 😀😀😀
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Нигоян был, потому как жил в Украине, был ее гражданином и отдал за нее жизнь.
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Так и араХАМия Украинец. Не стоит быть ксенофобом, надо дать Украине возможность иметь своих собственных идиотов, как и всем остальным нациям.
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Так у нас власних ідіотів - 73%. Для чого вони ще потрібні у керівництві країни?
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Арахамия помимо украинского,имеет и американское гражданство.
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Какой он нах украинец? Он чурбан не так давно получивший Укр паспорт
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А Медведчук, Сивохо, Шуфрич, граждане Украины?
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По Закону Украины - да, насколько я знаю.А также дохлый курмаршал захарченко и пока живой ходаковский.
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Они предатели Украины, хоть и с ее паспортами.
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Совершенно верно.Я, к слову, давно уже в вопросе о паспорте провожу четкую границу между Гражданином и подданным. легально обе эти категории имеют одинаковый статус. Но Гражданин принимает участие в политической жизни страны(хоте бы и на местном уровне) и болеет за ее благополучие. А подданный - под данью, данник, ясачник - просто овца, которую пасут, стригут и время от времени гонят на убой.
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Используют гражданство Украины , чтобы Украине вредить...
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Скажите а в Израиле выберут президентом этнического украинца и христианина??)
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Понятия не имею, спросите у Израэльтян.
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Обратите внимание это классическая тактика этнических Мафий, тыкать везде единичные случаи когда представитель нацменшины сделал что то достойное для страны, и на основании этого отстаивать свое право на захват Власти. С той же оперы " В АТО воюет несколько геев. давайте теперь введем однополые браки".
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Шо говорит Закон Украины о гражданстве араХАМии?
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ВЕРХОВНУЮ РАДУ НА КАРАНТИН - пусть едут на свои избирательные округа и смотрят как дела в медицине
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МОНОПАРТИЯ , для бесконтрольной власти ЗЕ БЕ ЕРМАКА

Прошу не розганяти меседжі про зміни курсу країни, це не дуже залежить від міністра оборони, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1232
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Там повне невігластво, що тягне на зраду...
ИМХО..
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Ну то не разгоняйте. А то слуги оккупанта один за другим начинают с пеной из пасти доказывать необходимость признать Крым московитским.
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Я вон пытаюсь осмыслить, есть ли смысл этим мвошкам чтото обьяснять или сразу к Бене? Так много бегали за овощами, еще какимито куклами, марионетками, слабаками, а, может нужно было за фирташами, ахметовыми, коломойшами?
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ПізДно всрався, арахноїд!
Рибу губить відкрита ротяка!
30років вже...
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Ну курс евро и доллар к гривне уже развернули в сторону кремля (сегодня). При Пете, когда срубль падал от 40 до 55 гривна была стабильна, даже укреплялась (графики в помощь)
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Так при Петручиної Гонтарьової і довели...
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І це Мені допоможе??
Трохи підкупив...
Надовго не вистачить...
Краще набоями переСТРАХуватися, надійніше!
Нюю, так розумні люди кажуть..
😁
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Курс страны ...
А мы что , куда-то движемся ???
Я думал , мы прыгаем , от кредита до кредита МВФ ...
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Зебобіки Центру і Заходу... Особливо "патріотичних" Волині, Франківську, Київщини, Черкас... Ну ви хоч зараз розумієте, ЩО ВИ НАКОЇЛИ???
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Впевнений що Україна встоїть... Тому навіть задоволений тим що коїться... Якщо після Януковича народ не зрозумів, то тепер точно повинен зрозуміти, що не можна приводити у владу усіляке проросійське, або лояльне до Кремля гімно.......
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Нехай до відома Сивохи донесе, бо його таракани в голові кажуть про конфлікт в країні.
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а как зегандон прокомментирует появление мандатованной делегации ВР в лице стратегических партнеров СН, 5 зажиддевцев в госдупе *********?! это не изменение курса?!
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Это Хламидия Агрохимия будет указывать курс стране, к которой само не принадлежит. Прошу не розганяти меседжі про зміни курсу країни, це не дуже залежить від міністра оборони, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1937
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КОНЦЕПТУАЛЬНО!
Первым поручением Зеленского новому министру обороны Тарану было разработать ритуал торжественных похорон погибших воинов. Это цинизм или тупость?
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А зєля з тараном - концептуальні про*уйловські уйопкі! Так, вони цинічні та тупі. Я також. Чекаю на разработку похорон зєльмана та його сімєйкі во главє з папой срулєм, достойним сином нквд-ешніка сємьона!)
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Это перемога....первая у мандызека. Второй будет посадка Порошенко. Больше перемог не будет.
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Пусть в Сухумском обезьяннике указывает какой куда идти.
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А від кого залежить курс України?..До цього часу плили то направо,то наліво,і тільки Зєля обрав чіткий курс - на дно...
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Ара Хам, о каких документах ты говоришь? Сивоха заявил, что в процессе интеграции
Украины в НАТО нет никаких изменение. Есть желание, которое только закреплено в
документах, а в реальной жизни ничего такого не делается и ничего не происходит,
плюс внутренний конфликт. (Это быдло, опять, говорить о внутреннем конфликте.)
И, как следствие - Украина не может вступить в НАТО.

Донецкий боров сдал слуг зебилов с потрохами.
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Так наухя ви такого міністра призначили?
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Краще відразу в крематорій!: Медведчука і К&186; пропонують відправити на карантин після вояжу до Москви
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Украина. Война на Донбассе. Потери во время объявленного Украиной т.н. "примирения", "перемирия" и всяческих разводов войск приблизились к потерям 2015 года в время интенсивных боёв... Почему Украина примиряется только в одностороннем порядке, теряя людей и сдавая территории?
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новый министр обороны в самом деле заявил, что НАТО - не досягаемая цель. Расшифрую для не понявших:
МО взяло курс на приостановку перевода армии на стандарты НАТО и обучение войск по этим же стандартам.
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