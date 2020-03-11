 Прошу не розганяти меседжі про зміни курсу країни, це не дуже залежить від міністра оборони, - "слуга народу" Арахамія

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це після зустрічі з міністром оборони розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Розповів про свої пріоритети, які він бачить, продовжувати той курс реформ який зараз вже прописаний у багатьох концептуальних документах. Я прошу всіх глядачів і журналістів не розганяти ніякі меседжі, що є зміна курсу - це не дуже залежить від міністра оборони. Тому що всі курси вже прописані в стратегічних документах, ухвалених. Є стратегія національної безпеки, закон про нацбезпеку та оборону".

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