 Прошу не розганяти меседжі про зміни курсу країни, це не дуже залежить від міністра оборони, - "слуга народу" Арахамія

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це після зустрічі з міністром оборони розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Розповів про свої пріоритети, які він бачить, продовжувати той курс реформ який зараз вже прописаний у багатьох концептуальних документах. Я прошу всіх глядачів і журналістів не розганяти ніякі меседжі, що є зміна курсу - це не дуже залежить від міністра оборони. Тому що всі курси вже прописані в стратегічних документах, ухвалених. Є стратегія національної безпеки, закон про нацбезпеку та оборону".
Ура!
Очередная победа ЗекоМанды
Блин, зелёный лягушки просто придурки 😀😀😀
ИМХО..
Рибу губить відкрита ротяка!
30років вже...
Трохи підкупив...
Надовго не вистачить...
Краще набоями переСТРАХуватися, надійніше!
Нюю, так розумні люди кажуть..
😁
А мы что , куда-то движемся ???
Я думал , мы прыгаем , от кредита до кредита МВФ ...
Первым поручением Зеленского новому министру обороны Тарану было разработать ритуал торжественных похорон погибших воинов. Это цинизм или тупость?
Украины в НАТО нет никаких изменение. Есть желание, которое только закреплено в
документах, а в реальной жизни ничего такого не делается и ничего не происходит,
плюс внутренний конфликт. (Это быдло, опять, говорить о внутреннем конфликте.)
И, как следствие - Украина не может вступить в НАТО.
Донецкий боров сдал слуг зебилов с потрохами.
МО взяло курс на приостановку перевода армии на стандарты НАТО и обучение войск по этим же стандартам.