 Україна зменшує кількість пунктів пропуску через кордон - з 219 до 49, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"З 219 пунктів пропуску на кордонах із завтрашнього дня працюватимуть 49. Решта будуть закриті для пропуску громадян та автотранспорту", - сказав він на брифінгу після засідання Кабміну в середу.
Это способствует быстрейшему распространению короны !
доллар снова 26
медленно но уверенно закроют границу с ЕС (там же каронавирус) а вот границу с мышебратьями закрывать не будут ..
и вообще была ставка на то что в Украине будет эпидемия короновируса и тогда ЕС сам бы закрыл с нами границу .но в Санжарах этого не случилось ....дальше осталось воду в Крым пустить .так как у нас ее избыток и дамба в Запорожье уже не выдерживает ...выход один дать воду и все