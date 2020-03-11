 Україна зменшує кількість пунктів пропуску через кордон - з 219 до 49, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 219 пунктів пропуску на кордонах із завтрашнього дня працюватимуть 49. Решта будуть закриті для пропуску громадян та автотранспорту", - сказав він на брифінгу після засідання Кабміну в середу.